Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ UFG сообщили о доходах семьи Мишустина

Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании. Этими сведениями она поделилась в письме РБК.
Читать в источнике
Комментировать1265
с чего всё началось

Партнер UFG рассказала о доходах семьи Мишустина. Письмо компании

Документ подписан управляющим партнером группы Полиной Герасименко. UFG запросила у членов семьи Михаила Мишустина согласие на разглашение информации и получила его, уточнила она. По просьбе UFG письмо публикуется полностью.
РБКвчера в 16:01

Подробнее о событии

Инвесткомпания UFG объяснила высокие доходы семьи Мишустина

Ведомостивчера в 18:34

О доходах Мишустина рассказали в UFG

Газета.Ru06:56

Мишустину до 2010 года принадлежало 25% в фондах группы UFG

Интерфакс02:18

Управляющий партнер UFG раскрыла доходы семьи Мишустина. Что важно знать

РБК02:55

Мишустину дали характеристику

Lenta.ruвчера в 19:45

Открытие премьера: почему UFG обнародовала информацию о доходах Мишустина

Известия10:24

РБК: Мишустин заработал в UFG за 2009 год около 79 млн рублей

ТАССвчера в 17:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 18:17, Ашберн
Политика

Лавров прибыл с деловым визитом в Венесуэлу

Политика Сегодня 00:10
Политика

Зеленский призвал Конте закрыть офисы ЛНР и ДНР в Италии

Зеленский отметил, что призвал Конте закрыть открывшиеся в нескольких итальянских городах офисы ДНР и ЛНР.
Газета.Ru 14:39
Происшествия

При крушении вертолёта в Татарстане погиб депутат Госдумы Хайруллин

В результате аварии с вертолётом в Татарстане погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин.
RT на русском 11:38
Армия и оружие

Минобороны выложило видео первого полета ракетоносца Ту-160М

Видео, на котором запечатлены фрагменты первого полета модернизированного стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М, опубликовало Минообороны России.
Газета.Ru вчера в 11:47
Культура

Открыта продажа билетов на выставку «Русская сказка» в Третьяковке

Российская газета 10:18
Спорт

Российские конькобежцы заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира

Вечерняя Москва 15:30
Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

РБК вчера в 06:29
Технологии

Xiaomi и Huawei запускают в России конкурента Google Play

Аналитик Canalys Николь Пенг (Nicole Peng) обращает внимание, что каждый из членов альянса хорошо представлен в определенном регионе: Xiaomi - в Индии, Huawei - в Европе, а Oppo и Vivo - в странах Юго-Восточной Азии.
ИКС 01:18
Политика

Кремль раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

Радио Sputnik 07:21
Экономика

Fitch подтвердило кредитный рейтинг России на уровне ВВВ

18 января международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне BBB- со стабильным прогнозом.
RT на русском 16:45
Армия и оружие

США заподозрили российский спутник в шпионаже

Аппарат пытается на орбите сблизиться с американским устройством. США заподозрили российский спутник-инспектор "Космос-2543" в шпионаже.
Piter.tv 03:37
Общество

В провинции Хубэй число умерших от коронавируса выросло до 699 человек

Число погибших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 699 человек, сообщает региональный комитет здравоохранения.
РИА Новости 17:18
Космос

Найден метод определения космических условий по частице лунной пыли

РИА Новости 04:39
Происшествия

Главу УФСИН по Северной Осетии арестовали по делу о растрате

Коммерсантъ 15:47
Технологии

Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений

Политическая Экспертиза 05 февраля в 12:13
Здоровье

Названы ошибки за завтраком, которые не позволяют похудеть

Live24 05 февраля в 00:31
Наука

Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса

Вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является животное панголин.
Lenta.ru 05:36
Политика

Вашингтон задержал поставки оружия Украине на $30 млн

Администрация президента США Дональда Трампа задерживает как минимум шесть заказов на поставку оружия и боеприпасов для Украины.
Известия 12:44
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ 10:48
Наука

Овощи помогут в лечении жировой болезни печени

Специалисты из Техаса провели исследование и выяснили, что естественное соединение (индол), содержащееся в овощах, помогает при лечении жировой болезни печени.
Pravda.Ru 09:31
Единоборства

UFC 247: Джон Джонс и Доминик Рейес сделали вес перед титульным боем

Чемпионат 13:17
Общество

Финляндия первой в ЕС решила добывать промышленный уран

По данным портала, в настоящее время ни в одном государстве Евросоюза не добывают уран, и Финляндия может стать единственной добывающей из стран ЕС.
Интерфакс 12:30
Здоровье

У итальянки на деснах выросли волосы

В Италии у девушки на деснах выросли волосы. Несколько волосков, похожих на ресницы, она заметила еще в 2009 году, сообщает "Газета.ру".
Москва 24 05 февраля в 11:22
Футбол

Федор Смолов: «Не думал над предложением „Сельты“ и 10 секунд»

Агент сказал, что «Сельта» заинтересована в моих услугах. Не думал даже и 10 секунд, буквально сразу ответил, что готов переехать.
Матч ТВ 17:38
Политика

Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства России

Правительство работает над законопроектом об упрощении процесса получения российского гражданства, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.
РИА Новости вчера в 22:24
Шоу-бизнес

Кристину Асмус в купальнике сравнили с Памелой Андерсон

Кристина вряд ли ожидала такой реакции, но ее всерьез начали сравнивать с Памелой Андерсон и говорить о том, что Асмус справилась бы с ролью спасательницы Малибу.
Uznayvse.ru 10:01
Здоровье

Зараженный мегаполис: китайский Ухань постепенно приходит в себя

МИР 24 05:03
Экономика

Потанин возглавил список богатейших россиян

Первое место в списке российских миллиардеров по версии журнала Forbes занял владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин.
BFM.ru вчера в 09:23
Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС 07:48
Футбол

Абидаль сохранит должность в «Барселоне», несмотря на конфликт с Месси

Эрик Абидаль останется в должности спортивного директора «Барселоны», несмотря на последние события, разгоревшиеся в клубе.
Metaratings вчера в 11:05
Как работают Яндекс.Новости?
Новое правительствоБольше новостей по теме
Главное