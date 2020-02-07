Документ подписан управляющим партнером группы Полиной Герасименко. UFG запросила у членов семьи Михаила Мишустина согласие на разглашение информации и получила его, уточнила она. По просьбе UFG письмо публикуется полностью.

с чего всё началось

Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании. Этими сведениями она поделилась в письме РБК.

В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина

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