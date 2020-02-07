Экономика
РИА НовостиВ UFG сообщили о доходах семьи Мишустина
Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании. Этими сведениями она поделилась в письме РБК.
Читать в источнике
Оценить2224
с чего всё началось
Документ подписан управляющим партнером группы Полиной Герасименко. UFG запросила у членов семьи Михаила Мишустина согласие на разглашение информации и получила его, уточнила она. По просьбе UFG письмо публикуется полностью.РБКвчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 16:32, Ашберн
Общество
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
Политика
В Канаде подали иск к Ирану из-за крушения украинского Boeing
В Канаде родственники жертв авиакатастрофы, которая произошла с самолётом Boeing 737 украинских авиалиний в Тегеране, подали совместный иск к Ирану.
Общество
Число зараженных коронавирусом на борту лайнера в Японии выросло до 61
Количество случаев инфицирования новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess в Японии увеличилось до 61, сообщает 7 февраля телеканал NHK со ссылкой на минздрав страны.
Авто
Renault Duster получил двигатель и интерьер от Arkana
Кроссовер Renault Duster второго поколения, который с 2017 года выпускают в Румынии сразу под двумя брендами, скоро доберется до Южной Америки.
Здоровье
В Екатеринбурге создали карантинную зону для граждан Китая
Главный эпидемиолог Свердловской области Галина Борисевич заявила о том, что граждане Китая будут находиться в карантинной зоне под постоянным медицинским контролем.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Экономика
Козак сообщил об условиях поставок нефти Белоруссии
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию на прежних коммерческих условиях.
Политика
Лавров встретился в Каракасе с Мадуро
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
В январе в идлибской зоне деэскалации в Сирии трагически погибли российские и турецкие военные специалисты, сообщило Министерство иностранных дел России.
Экономика
Дерипаска усмотрел в действиях ЦБ подножку правительству Мишустина
Бизнесмен считает, что финансовый регулятор таким образом дал "первую подножка" правительству премьера Михаила Мишустина.
Фигурное катание
Владелец шоу Art on Ice объяснил падение Загитовой волнением
Политика
Инвесторы «Северного потока-2» проигнорировали угрозы санкций США
Инвесторы проекта "Северный поток-2", компании Shell и Wintershall Dea, не стали предпринимать никаких действий в связи с угрозами США ввести новые ограничительные меры, передает ФАН.
Шоу-бизнес
Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным
Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Общество
Российским актерам закрыли въезд на Украину на десять лет
Двум российским актерам, которые пытались дважды попасть на территорию Украины, запретили въезд в страну на десять лет, еще четырем актерам — на три года.
Общество
Суд Лондона отказался разблокировать активы семьи Минца
Высокий суд Лондона отказал Игорю Минцу разблокировать его активы на 572 миллиона долларов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы банка «Траст».
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем
Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов встретились на пресс-конференции перед боем.
Армия и оружие
«Forbes» рассказал об отставании США от России в гонке вооружений
Авторы «Forbes» отмечают, что если робототехническая революция начнет подталкивать мир к созданию беспилотных лодок, то в этом вопросе у России будет неоспоримое преимущество.
Армия и оружие
В ЛНР четверо военных погибли в результате обстрела
Наука
Из графена сделали прозрачную однопиксельную камеру светового поля
Армия и оружие
Украина строит две военные базы в Донбассе по стандартам НАТО
Киев построит две военные базы по стандартам НАТО в Северодонецке – областном центре Луганской области, и в Мариуполе Донецкой области, об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Шоу-бизнес
Певец Михаил Муромов обвинил Пугачеву в загубленной карьере
Певец Михаил Муромов в интервью изданию «Собеседник» рассказал о том, народная артистка СССР Алла Пугачева сделала все, чтобы его не показывали по телевидению и загубила его карьеру.
Футбол
Смолов сравнил чемпионаты России и Испании
Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов рассказал о разнице между российским и испанским чемпионатами.
Фигурное катание
Валиева стала победительницей первенства России по фигурному катанию
На первенстве России по фигурному катанию среди юниоров в Саранске завершились соревнования девушек.
Футбол
Семин рассказал, когда может завершить карьеру
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, где он находит мотивацию для дальнейшей работы в 72 года.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Футбол
Моуринью кардинально изменил причёску
Происшествия
В центре Москвы обнаружена мумия человека, умершего шесть лет назад
Мумия человека, умершего шесть лет назад, найдена в центре Москвы. Об этом в пятницу сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Здоровье
В Хабаровске введут масочный режим из-за ситуации с коронавирусом
Как пишет ТАСС, городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла решение ввести масочный режим в Хабаровске из-за участившихся случаев ОРВИ и профилактики заноса коронавируса.