Успели. Спасли жизнь двухлетнему малышу, чья мама умерла от пневмонии пять дней назад. Сегодня успели, но завтра все может быть по-другому. Выводы будут сделаны, проанализированы и пересмотрены регламенты профильных служб.

В одной из квартир Ижевска работники соцслужб обнаружили двухлетнего ребенка, который около пяти дней провел возле тела умершей от пневмонии матери. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в Facebook.

В Удмуртии двухлетний ребенок пять дней провел возле умершей матери

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