Происшествия
ИзвестияВ Удмуртии двухлетний ребенок пять дней провел возле умершей матери
В одной из квартир Ижевска работники соцслужб обнаружили двухлетнего ребенка, который около пяти дней провел возле тела умершей от пневмонии матери. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в Facebook.
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Успели. Спасли жизнь двухлетнему малышу, чья мама умерла от пневмонии пять дней назад. Сегодня успели, но завтра все может быть по-другому. Выводы будут сделаны, проанализированы и пересмотрены регламенты профильных служб.
— Александр Бречалов, российский политикИзвестия вчера в 23:28
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«Успели»: 2-летнего ребенка в Ижевске спасли во время проверок после смерти подростка с ДЦП
КП - Ижевсквчера в 14:10
В Ижевске спасли 2-летнего мальчика, который оказался один в квартире после смерти мамы
Удмуртская правдавчера в 14:15
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