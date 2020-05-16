Коронавирус

Вести.RuВести.RuВ Удмуртии от коронавируса скончался бывший сенатор Виктор Шудегов

Бывший сенатор Виктор Шудегов скончался от коронавируса COVID-19 на 68 году жизни. Он был председателем комитета Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии. О его смерти сообщается на сайте отделения партии "Справедливая Россия" в Удмуртской Республике.
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"Ушел из жизни экс-руководитель регионального отделения политической партии "Справедливая Россия" в Удмуртской Республике, бывший сенатор от УР, депутат Государственной Думы V и VI созывов, доктор физико-математических наук, профессор Виктор Евграфович Шудегов", - сообщает
 официальный сайт реготделения "эсеров" в республике.
Российская газетавчера в 17:27

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Бывший сенатор Виктор Шудегов умер от COVID-19

Известиявчера в 16:19

Бывший председатель комитета Совфеда умер от COVID-19

RT на русскомвчера в 17:30

Бывший сенатор от Удмуртии Виктор Шудегов умер из-за коронавируса

РБКвчера в 16:50

Умер заразившийся коронавирусом бывший российский сенатор

Lenta.ruвчера в 16:41

Бывший сенатор от Удмуртии Виктор Шудегов умер от коронавируса

Эхо Москвывчера в 20:12

В Удмуртии от коронавируса умер бывший председатель комитета Совфеда Виктор Шудегов

ТАССвчера в 16:06

Бывший сенатор от Удмуртии Шудегов умер от коронавируса

Интерфаксвчера в 16:08
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Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Российская газета вчера в 07:13
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Фигурное катание

Тарасова жестко оскорбила Роднину

Газета.Ru вчера в 08:54
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Футбол

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Не знаю, может, готовят информационную бомбу.
Sport.ru вчера в 10:29
Здоровье

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

Коммерсантъ вчера в 21:45
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Общество

Россиянам разъяснили основание для штрафа за нарушение самоизоляции

МВД разъяснило россиянам, на каком основании они могут быть оштрафованы за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 23:50
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Футбол

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Шальке» в чемпионате Германии

Футболисты дортмундской "Боруссии" со счетом 4:0 нанесли поражение "Шальке" из Гельзенкирхена в домашнем матче 26-го тура возобновившегося чемпионата Германии.
Интерфакс-Спорт вчера в 11:34
Политика

В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru вчера в 15:23
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Происшествия

Пропавшего Владимира Артамонова из Сызрани нашли мертвым

Поисковики сообщили, что пропавший житель Сызрани, к сожалению, погиб.
КТВ-Луч вчера в 23:55
Политика

В Раде сообщили о смене стратегии Зеленского по Донбассу

Депутат пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" Марина Бардина заявила, что президент Украины Владимир Зеленский постепенно меняет стратегию в отношении решения конфликта в Донбассе и не пойдет по пути своего предшественника Петра Порошенко.
РИА Новости вчера в 19:30
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Политика

В Киеве решили вести переговоры со своими представителями Донбасса

Киев представит группу своих кандидатов от неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей на следующей встрече контактной группы по Донбассу в виде видеоконференции, заявил в субботу глава офиса президента Украины Андрей Ермак, добавив, что согласовывать минские договоренности с представителями ДНР и ЛНР украинская сторона не намерена.
РИА Новости вчера в 20:00
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Здоровье

В Китае выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

В Китае за последние сутки подтверждено пять новых случаев заболевания COVID-19.
РБК вчера в 23:05
Политика

В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова

Страна Пуэрто-Рико, являющаяся свободно ассоциированным государством под управлением США, проведет 3 ноября референдум о статусе острова, соответствующий закон подписала губернатор штата Ванда Васкес.
РИА Новости вчера в 19:11
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Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
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Общество

Голикова назвала разницу в смертности от COVID-19 в России с мировой

Ранее в мае Голикова уже говорила, что смертность от COVID-19 в России более чем в семь раз ниже общемировых показателей.
РБК вчера в 15:57
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Армия и оружие

В РФ создали материал, маскирующий армейскую технику под сугробы

Ученые из "Росэлектроники" создали радиопоглощающий материал, снижающий дальность распознавания военной техники в снежных условиях в три-четыре раза, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу холдинга.
Газета.Ru вчера в 20:23
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Общество

Вильфанд сообщил об аномальном похолодании в Центральной России

В ближайшие шесть дней в центральной части России прогнозируется аномально холодная погода.
РБК вчера в 23:59
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Экономика

Алишер Усманов поднялся на седьмое место рейтинга самых богатых бизнесменов Великобритании

Российский бизнесмен Алишер Усманов поднялся на одну строчку и занял седьмое место в рейтинге самых богатых бизнесменов в Великобритании.
ТАСС вчера в 20:00
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Армия и оружие

Сын Микояна подозревает США в создании противоспутникового оружия

News.ru вчера в 08:58
Общество

Путин озвучил новые поручения по ситуации с коронавирусом в России

Президент РФ Владимир Путин дал правительству и региональным властям новые поручения в связи с ситуацией с новым коронавирусом в стране.
Экономика сегодня 15 мая в 18:40
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Общество

Дополнительный иск Дерипаски к Минфину США попросили отклонить

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (Office of Foreign Assets Control; OFAC) обратился в суд Вашингтона с просьбой прекратить рассмотрение дополнительного иска российского бизнесмена Олега Дерипаски.
Коммерсантъ вчера в 23:52
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Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова: «Умная женщина не может быть некрасивой»

Ведь умная женщина не может быть некрасивой.
StarHit.ru 15 мая в 09:00
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
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Общество

Губернатор Сергей Цивилев вновь обратится к жителям Кузбасса

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вновь выступит с обращением к жителям региона по поводу ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.
Комсомольская правда - Кемерово 00:03
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Дакота Джонсон присоединится к Крису Пайну в триллере Оливии Уайлд

News.ru 14 мая в 09:19
Общество

Работникам Volkswagen в Калуге предложили уволиться за шесть окладов

Руководство автомобильного завода компании Volkswagen в Калужской области в связи с запланированным сокращением предложило выплатить шесть месячных окладов сотрудникам, которые согласятся написать заявление об уходе по собственному желанию до вечера пятницы, сообщил Профсоюз АСМ завода в социальных сетях.
Газета.Ru 15 мая в 13:08
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Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
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Энергетика

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru вчера в 00:33
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Армия и оружие

«Князь Владимир» приступил к подводным испытаниям в Белом море

Новый ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» приступил к подводной части испытаний в Белом море.
Би-порт вчера в 06:40
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Армия и оружие

В США военные опубликовали данные об инцидентах с НЛО

ToDay News Ufa 15 мая в 08:52
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Общество

Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
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Виктор Евграфович Шудегов
Российский политик
Российский политический деятель и учёный-физик, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 5 и 6 созыва, Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Удмуртской Республике с декабря 2006 года.
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