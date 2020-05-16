с чего всё началось

Бывший сенатор Виктор Шудегов скончался от коронавируса COVID-19 на 68 году жизни. Он был председателем комитета Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии. О его смерти сообщается на сайте отделения партии "Справедливая Россия" в Удмуртской Республике.

В Удмуртии от коронавируса скончался бывший сенатор Виктор Шудегов

Футбол Дортмундская «Боруссия» разгромила «Шальке» в чемпионате Германии Футболисты дортмундской "Боруссии" со счетом 4:0 нанесли поражение "Шальке" из Гельзенкирхена в домашнем матче 26-го тура возобновившегося чемпионата Германии.

Политика В Раде сообщили о смене стратегии Зеленского по Донбассу Депутат пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" Марина Бардина заявила, что президент Украины Владимир Зеленский постепенно меняет стратегию в отношении решения конфликта в Донбассе и не пойдет по пути своего предшественника Петра Порошенко. 105

Политика В Киеве решили вести переговоры со своими представителями Донбасса Киев представит группу своих кандидатов от неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей на следующей встрече контактной группы по Донбассу в виде видеоконференции, заявил в субботу глава офиса президента Украины Андрей Ермак, добавив, что согласовывать минские договоренности с представителями ДНР и ЛНР украинская сторона не намерена. 1

Здоровье В Китае выявили пять новых случаев заражения коронавирусом В Китае за последние сутки подтверждено пять новых случаев заболевания COVID-19.

Политика В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова Страна Пуэрто-Рико, являющаяся свободно ассоциированным государством под управлением США, проведет 3 ноября референдум о статусе острова, соответствующий закон подписала губернатор штата Ванда Васкес. 35

Политика Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов "Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он. 950

Общество Путин озвучил новые поручения по ситуации с коронавирусом в России Президент РФ Владимир Путин дал правительству и региональным властям новые поручения в связи с ситуацией с новым коронавирусом в стране. 12

Общество Дополнительный иск Дерипаски к Минфину США попросили отклонить Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (Office of Foreign Assets Control; OFAC) обратился в суд Вашингтона с просьбой прекратить рассмотрение дополнительного иска российского бизнесмена Олега Дерипаски. 8

Общество Губернатор Сергей Цивилев вновь обратится к жителям Кузбасса Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вновь выступит с обращением к жителям региона по поводу ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. 1

Общество Работникам Volkswagen в Калуге предложили уволиться за шесть окладов Руководство автомобильного завода компании Volkswagen в Калужской области в связи с запланированным сокращением предложило выплатить шесть месячных окладов сотрудникам, которые согласятся написать заявление об уходе по собственному желанию до вечера пятницы, сообщил Профсоюз АСМ завода в социальных сетях. 29

Происшествия В США разбился истребитель пятого поколения F-22 Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today. 361

Энергетика «Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу. 2,4K