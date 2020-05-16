Коронавирус
Вести.RuВ Удмуртии от коронавируса скончался бывший сенатор Виктор Шудегов
Бывший сенатор Виктор Шудегов скончался от коронавируса COVID-19 на 68 году жизни. Он был председателем комитета Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии. О его смерти сообщается на сайте отделения партии "Справедливая Россия" в Удмуртской Республике.
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с чего всё началось
"Ушел из жизни экс-руководитель регионального отделения политической партии "Справедливая Россия" в Удмуртской Республике, бывший сенатор от УР, депутат Государственной Думы V и VI созывов, доктор физико-математических наук, профессор Виктор Евграфович Шудегов", - сообщает официальный сайт реготделения "эсеров" в республике.Российская газетавчера в 17:27
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Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Российская газета вчера в 07:13
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Тарасова жестко оскорбила Роднину
Газета.Ru вчера в 08:54
Футбол
Кержаков: «Почему „Зенит“ не продлевает контракт с Дзюбой? Возможно, готовят информационную бомбу»
Не знаю, может, готовят информационную бомбу.
Sport.ru вчера в 10:29
Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
Коммерсантъ вчера в 21:45
Общество
Россиянам разъяснили основание для штрафа за нарушение самоизоляции
МВД разъяснило россиянам, на каком основании они могут быть оштрафованы за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 23:50
Футбол
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Шальке» в чемпионате Германии
Футболисты дортмундской "Боруссии" со счетом 4:0 нанесли поражение "Шальке" из Гельзенкирхена в домашнем матче 26-го тура возобновившегося чемпионата Германии.
Интерфакс-Спорт вчера в 11:34
Политика
В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru вчера в 15:23
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Поисковики сообщили, что пропавший житель Сызрани, к сожалению, погиб.
КТВ-Луч вчера в 23:55
Политика
В Раде сообщили о смене стратегии Зеленского по Донбассу
Депутат пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" Марина Бардина заявила, что президент Украины Владимир Зеленский постепенно меняет стратегию в отношении решения конфликта в Донбассе и не пойдет по пути своего предшественника Петра Порошенко.
РИА Новости вчера в 19:30
Политика
В Киеве решили вести переговоры со своими представителями Донбасса
Киев представит группу своих кандидатов от неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей на следующей встрече контактной группы по Донбассу в виде видеоконференции, заявил в субботу глава офиса президента Украины Андрей Ермак, добавив, что согласовывать минские договоренности с представителями ДНР и ЛНР украинская сторона не намерена.
РИА Новости вчера в 20:00
Здоровье
В Китае выявили пять новых случаев заражения коронавирусом
В Китае за последние сутки подтверждено пять новых случаев заболевания COVID-19.
РБК вчера в 23:05
Политика
В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова
Страна Пуэрто-Рико, являющаяся свободно ассоциированным государством под управлением США, проведет 3 ноября референдум о статусе острова, соответствующий закон подписала губернатор штата Ванда Васкес.
РИА Новости вчера в 19:11
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
Общество
Голикова назвала разницу в смертности от COVID-19 в России с мировой
Ранее в мае Голикова уже говорила, что смертность от COVID-19 в России более чем в семь раз ниже общемировых показателей.
РБК вчера в 15:57
Армия и оружие
В РФ создали материал, маскирующий армейскую технику под сугробы
Ученые из "Росэлектроники" создали радиопоглощающий материал, снижающий дальность распознавания военной техники в снежных условиях в три-четыре раза, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу холдинга.
Газета.Ru вчера в 20:23
Общество
Вильфанд сообщил об аномальном похолодании в Центральной России
В ближайшие шесть дней в центральной части России прогнозируется аномально холодная погода.
РБК вчера в 23:59
Экономика
Алишер Усманов поднялся на седьмое место рейтинга самых богатых бизнесменов Великобритании
Российский бизнесмен Алишер Усманов поднялся на одну строчку и занял седьмое место в рейтинге самых богатых бизнесменов в Великобритании.
ТАСС вчера в 20:00
Армия и оружие
Сын Микояна подозревает США в создании противоспутникового оружия
News.ru вчера в 08:58
Общество
Путин озвучил новые поручения по ситуации с коронавирусом в России
Президент РФ Владимир Путин дал правительству и региональным властям новые поручения в связи с ситуацией с новым коронавирусом в стране.
Экономика сегодня 15 мая в 18:40
Общество
Дополнительный иск Дерипаски к Минфину США попросили отклонить
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (Office of Foreign Assets Control; OFAC) обратился в суд Вашингтона с просьбой прекратить рассмотрение дополнительного иска российского бизнесмена Олега Дерипаски.
Коммерсантъ вчера в 23:52
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова: «Умная женщина не может быть некрасивой»
Ведь умная женщина не может быть некрасивой.
StarHit.ru 15 мая в 09:00
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
Общество
Губернатор Сергей Цивилев вновь обратится к жителям Кузбасса
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вновь выступит с обращением к жителям региона по поводу ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.
Комсомольская правда - Кемерово 00:03
Кино
Дакота Джонсон присоединится к Крису Пайну в триллере Оливии Уайлд
News.ru 14 мая в 09:19
Общество
Работникам Volkswagen в Калуге предложили уволиться за шесть окладов
Руководство автомобильного завода компании Volkswagen в Калужской области в связи с запланированным сокращением предложило выплатить шесть месячных окладов сотрудникам, которые согласятся написать заявление об уходе по собственному желанию до вечера пятницы, сообщил Профсоюз АСМ завода в социальных сетях.
Газета.Ru 15 мая в 13:08
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru вчера в 00:33
Армия и оружие
«Князь Владимир» приступил к подводным испытаниям в Белом море
Новый ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» приступил к подводной части испытаний в Белом море.
Би-порт вчера в 06:40
Армия и оружие
В США военные опубликовали данные об инцидентах с НЛО
ToDay News Ufa 15 мая в 08:52
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45