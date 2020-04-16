Коронавирус
REGNUMВ Удмуртии подтверждено 58 случаев заражения коронавирусом
Ижевск, 16 апреля 2020, 09:46 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 16 апреля выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число выявленных в республики заражений коронавирусной инфекцией выросло до 58 случаев, сообщил глава республики Александр Бречалов на заседании оперативного штаба.
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Общество
В Новосибирской области введены дополнительные ограничения
В Постановление губернатора Новосибирской области от 27 марта 2020 года №43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» внесены изменения, согласно которым все религиозные объединения региона должны временно приостановить посещение культовых зданий и мест захоронения.
Континент Сибирь Online вчера в 22:48
Политика
СПЧ просит не переносить День окончания Второй мировой войны
«Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября — в день памяти жертв теракта в Беслане», — говорится на сайте.
RT на русском 02:36
Общество
Среди новых заболевших коронавирусом на Дону есть дети
В правительстве Ростовской области рассказали о детях среди новых зараженных коронавирусом в регионе.
Блокнот Ростов-на-Дону 04:17
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом за последние сутки: в 78 регионах выявили 3448 зараженных.
Lenta.ru 03:47
Политика
Горбачев призвал все страны сократить военные расходы
Бывший президент СССР Михаил Горбачев в своей статье для американского еженедельника Time призвал все страны сократить военные расходы на 10-15% на фоне коронавируса.
Rambler News Service 01:32
Экономика
Российскому бизнесу дадут деньги для выплаты зарплат
Российский малый и средний бизнес безвозмездно получит деньги от государства на решение самых неотложных задач, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
Lenta.ru вчера в 09:18
Политика
Россия опровергла обвинения США в проведении ядерных испытаний
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдепе заявили, что Россия в 2019 году якобы проводила эксперименты с ядерным оружием.
REGNUM 03:43
Происшествия
В ЕАО два учреждения ФСИН закрыли на карантин
В Еврейской автономной области два исправительных учреждения закрыли на карантин, поскольку в каждом из них у одного сотрудника заподозрили заражение коронавирусом после "сомнительных результатов" анализов.
Интерфакс 02:51
Общество
В Липецкой области вводится пропускной режим
Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
МонаВиста 14 апреля в 13:16
Общество
В Свердловской области ввели карантин для приезжих из Москвы и Петербурга
Власти Свердловской области начнут отправлять на обязательный двухнедельный карантин всех людей, прибывающих из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти.
РБК 03:12
Гаджеты
Apple презентовала новый iPhone SE
Компания Apple провела онлайн-презентацию, на которой продемонстрировала новый iPhone SE.
Peterburg2.ru вчера в 13:50
Общество
«РИА Новости» обвинили «Медузу» во вранье из-за статьи о Борисе Джонсоне
«РИА Новости» рассматривают возможность подачи иска к «Медузе» из-за сообщения о якобы выдуманной новости по возможному подключению премьера Великобритании Бориса Джонсона к аппарату ИВЛ.
Rambler News Service вчера в 13:02
Политика
Обмен пленными между Киевом и Донбассом завершен
Газета.Ru 03:40
Общество
Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани
В конце февраля учёные при Китайской академии наук выяснили, что распространение нового типа коронавируса началось от некоего нулевого пациента, который побывал на уханьском рынке в ноябре или в начале декабря 2019 года.
RT на русском вчера в 22:59
Происшествия
Число заболевших COVID-19 в Карелии увеличилось до девяти
Еще два случая коронавирусной инфекции подтверждены в Карелии, один из них – у врача станции скорой помощи, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
РИА Новости 03:31
Политика
За сутки на коронавирус в Петербурге проверили 7,9 тысяч человек
За минувшие сутки на коронавирус в Санкт-Петербурге проверили 7,9 тысяч человек. Об этом сообщили в городском Оперативном штабе 16 апреля.
АиФ Санкт-Петербург 04:04
Здоровье
Названы опасные последствия коронавируса для выздоровевших
Lenta.ru вчера в 20:30
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину перевезли в военный госпиталь
Комсомольская правда вчера в 15:20
Общество
Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным
Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
Saratovnews вчера в 13:23
Общество
В России приостановлена плановая вакцинация
Москва, 16 апреля 2020, 11:03 — REGNUM Российский Минздрав приостановил плановую вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок.
REGNUM 04:03
Шоу-бизнес
Сын Кирилла Андреева из «Иванушек» поделился фото с тайной свадьбы
На празднике у Андреева присутствовали родственники и друзья сына певца.
NewInform 03:21
Политика
Дональд Трамп сообщил о прохождении США пика по коронавирусу
По словам президента США, уже сегодня власти сообщат о рекомендациях по отмене ограничений, введенных на фоне пандемии.
Эхо Москвы вчера в 21:05
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета 14 апреля в 12:03
Общество
Власти Японии расширили режим ЧС на территорию всей страны
Правительство Японии решило расширить действие режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса на территорию всей страны.
Взгляд.ру 03:59
Общество
Меркель объявила о частичном снятии карантина в Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о частичном снятии карантинных мер со следующей недели.
РБК вчера в 14:27
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
Общество
В Москве оштрафовали компании на 21 млн рублей за нарушение дистанции
За неделю предприятия торговли Москвы оштрафовали на 21 млн рублей за нарушение требования о социальном дистанцировании.
Известия 02:55