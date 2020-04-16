Ижевск, 16 апреля 2020, 09:46 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 16 апреля выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число выявленных в республики заражений коронавирусной инфекцией выросло до 58 случаев, сообщил глава республики Александр Бречалов на заседании оперативного штаба.

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Политика СПЧ просит не переносить День окончания Второй мировой войны «Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября — в день памяти жертв теракта в Беслане», — говорится на сайте. 283

Общество Среди новых заболевших коронавирусом на Дону есть дети В правительстве Ростовской области рассказали о детях среди новых зараженных коронавирусом в регионе.

Общество Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом за последние сутки: в 78 регионах выявили 3448 зараженных. 481

Политика Горбачев призвал все страны сократить военные расходы Бывший президент СССР Михаил Горбачев в своей статье для американского еженедельника Time призвал все страны сократить военные расходы на 10-15% на фоне коронавируса. 11

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Происшествия В ЕАО два учреждения ФСИН закрыли на карантин В Еврейской автономной области два исправительных учреждения закрыли на карантин, поскольку в каждом из них у одного сотрудника заподозрили заражение коронавирусом после "сомнительных результатов" анализов. 1

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Общество Власти Японии расширили режим ЧС на территорию всей страны Правительство Японии решило расширить действие режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса на территорию всей страны.

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