Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, предпринимательству и инновационному развитию разработал законопроект, предусматривающий введение с 1 января 2021 года утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное (гладкоствольное и нарезное) оружие, предназначенное для продажи гражданам.

с чего всё началось

Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил ввести в РФ утилизационный сбор на продающееся гражданам огнестрельное и пневматическое оружие, оплачивать который предлагается отечественным производителям и зарубежным поставщикам, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.

В Удмуртии предложили ввести утилизационный сбор на гражданское оружие

Общество В ВОЗ назвали «обнадёживающий» препарат против коронавируса Обнадеживающие результаты против COVID-19 на тестировании противовирусных препаратов показал пока только "Ремдесивир", заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан. 62

Политика Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу. 5,2K

Происшествия В Британии выследили крупную преступную группировку Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) совместно с полицией и международными партнерами выследили преступную организованную группировку, члены которой общались и планировали свою деятельность через защищенный сервис по обмену сообщениями EncroChat, говорится в заявлении NCA. 1

Политика Суд в Нидерландах изучит доклад «Алмаз-Антей» в рамках дела MH17 Председательствующий судья Хендрик Стинхейс на слушаниях судебного заседания, проходившего сегодня в Нидерландах, заявил, что суд приобщит к делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году выводы, собранные в докладах по авиакатастрофе российской компанией «Антей Алмаз», передает РИА «Новости». 3

Наука У зараженных коронавирусом обезьян развился краткосрочный иммунитет Ученые из КНР провели эксперимент, в ходе которого заразили обезьян коронавирусом, чтобы посмотреть, выработается ли у них иммунитет после выздоровления. 9

Происшествия Четыре человека получили ранения при стрельбе в Алабаме Вашингтон, 4 июля 2020, 02:14 — REGNUM Стрельбы произошла в торговом центре Riverchase Galleria в американском городе Гувер (штат Алабама), сообщает пресс-служба городской полиции на официальной странице ведомства в Twitter.

Происшествия Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич. 1K

Общество Установлены санитарные требования к работе школ и детсадов Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об утверждении санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций для детей и молодежи в условиях COVID-19. 6

Политика Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие ЛГБТ-символики С чего все началось Ранее в пятницу глава Союза женщин России Екатерина Лахова на встрече президента с рабочей группе по подготовке поправок в Конституция пожаловалась Владимиру Путину на косвенное влияния мороженого "Радуга" и разноцветных рекламных щитов на детей в части пропаганды нетрадиционных ценностей. 1,8K

Происшествия Замгенпрокурора отменил постановление о деле против следователя СК «Замгенпрокурора Виктор Гринь отменил постановление председателя СК Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК», — сказал собеседник ТАСС. 488

Общество В Крыму запретили прием групп детей из других регионов В Крыму до стабилизации эпидемиологической обстановки запретили принимать организованные группы детей из других регионов России как для отдыха, так и для оздоровления. 21

Шоу-бизнес Ксения Бородина и Курбан Омаров отмечают пятую годовщину свадьбы Ксения Бородина вышла замуж за бизнесмена Курбана Омарова в 2015 году. 3 июля супруги отмечают пятилетие своего брака – деревянную свадьбу. 1

Здоровье Победа «без суеты»: Депутат Госдумы назвал условия завершения пандемии Окончательная победа над пандемией в России зависит от поведения граждан и их отношения к индивидуальной безопасности.

Футбол Зобнин дисквалифицирован на два матча за удар локтем игрока ЦСКА Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин дисквалифицирован на два матча за удар локтем футболиста ЦСКА в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.

Космос Установлен точный центр тяжести Солнечной системы Используя новое, специально разработанное программное обеспечение, международная команда астрономов сократила количество вариантов местоположения барицентра нашей Солнечной системы до 100 метров. 8