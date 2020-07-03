Экономика
РИА НовостиВ Удмуртии предложили ввести утилизационный сбор на гражданское оружие
Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил ввести в РФ утилизационный сбор на продающееся гражданам огнестрельное и пневматическое оружие, оплачивать который предлагается отечественным производителям и зарубежным поставщикам, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.
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с чего всё началось
Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, предпринимательству и инновационному развитию разработал законопроект, предусматривающий введение с 1 января 2021 года утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное (гладкоствольное и нарезное) оружие, предназначенное для продажи гражданам.РБКвчера в 23:00
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Главный инфекционист США допустил опасную мутацию коронавируса, которая приведет к увеличению скорости распространения инфекции.
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Памфилова оценила результаты голосования по Конституции в Ненецком АО
Москва, 3 июля 2020, 05:06 — REGNUM Результаты голосования жителей Ненецкого автономного округа по поправкам к Конституции России подтверждают, что волеизъявление проходило максимально открыто, заявила 2 июля журналистам глава ЦИК Элла Памфилова.
REGNUM вчера в 22:06
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Москва, 3 июля 2020, 08:41 — REGNUM Вышедшая к конце мая в Малайзии книга о трагедии малайзийского Boeing MH17, который потерпел крушение в небе над Донбассом в июле 2014 года, говорит о том, что «малайзийцы стремятся сами сформировать мнение» о случившейся катастрофе.
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Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
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В недавнем интервью 36-летняя певица Саша Савельева рассказала, как строился ее брак с актером театра и кино Кириллом Сафоновым.
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Политика
Песков: Кремль опроверг превышение радиационного фона на севере Европы
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Народные новости 05:32
Общество
Профсоюз «Ведомостей» предъявил акционерам газеты 10 требований
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Итоги голосования по поправкам в Конституцию в Кремле назвали триумфом
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АБН вчера в 07:39
Хоккей
ЦСКА стал чемпионом России по хоккею
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Выступал Данила Сухомлинов за «Мастер-Сатурн» из Московской области. Кроме того, он является кандидатом в юношескую сборную России U-18.
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СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
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Дочери Малафеева грозит до 15 лет лишения свободы
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Появилось видео поездки Насти Тропицель, снятое за два часа до смерти
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В Башкирии за сутки скончался один пациент с COVID-19
Уфа, 3 июля 2020, 14:01 — REGNUM Один пациент с COVID-19 скончался за сутки в Башкирии.
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АПЛ на официальном сайте опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока лиги в июне.
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Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук может продолжить карьеру в Италии.
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