Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, предпринимательству и инновационному развитию разработал законопроект, предусматривающий введение с 1 января 2021 года утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное (гладкоствольное и нарезное) оружие, предназначенное для продажи гражданам.

с чего всё началось

Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил ввести в РФ утилизационный сбор на продающееся гражданам огнестрельное и пневматическое оружие, оплачивать который предлагается отечественным производителям и зарубежным поставщикам, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.

В Удмуртии предложили ввести утилизационный сбор на гражданское оружие

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