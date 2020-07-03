Экономика
РИА НовостиВ Удмуртии предложили ввести утилизационный сбор на гражданское оружие
Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил ввести в РФ утилизационный сбор на продающееся гражданам огнестрельное и пневматическое оружие, оплачивать который предлагается отечественным производителям и зарубежным поставщикам, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.
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с чего всё началось
Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, предпринимательству и инновационному развитию разработал законопроект, предусматривающий введение с 1 января 2021 года утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное (гладкоствольное и нарезное) оружие, предназначенное для продажи гражданам.РБКвчера в 23:00
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Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
Политика
Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии
По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
Интерфакс вчера в 07:50
Здоровье
Павел Креков опроверг информацию о занижении числа заболевших коронавирусом в регионе
Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков ответил на письмо главного областного санитарного врача Дмитрия Козловских о занижении количества заболевших коронавирусом в регионе.
Вечерние Ведомости 08:05
Политика
Путин заявил об отсутствии дискриминации ЛГБТ в России
«Не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничением прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности, по религиозным признакам», — сказал президент.
РБК 09:31
Политика
В Кремле ответили на критику поправок в Конституцию из-за рубежа
В Кремле не готовы принимать во внимание заявления Запада об обеспокоенности из-за поправок в Конституцию, Россия привержена своему суверенитету, заявил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:30
Здоровье
Через неделю в Нязепетровском районе откроются школьные лагеря
В Нязепетровском районе дошкольные учреждения вернутся к обычному распорядку после того, как будет проведена подготовка помещений.
Нязепетровские вести 02:11
Технологии
Microsoft представила Windows 10 в новом дизайне
The GEEK 03:16
Здоровье
Вспышка бубонной чумы произошла в Западной Монголии
В Западной Монголии, рядом с границей РФ, выявлена вспышка смертельно опасной инфекции – бубонной чумы.
Evo-rus.com 01:13
Космос
Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь с субботы на воскресенье, после полуночи ночное небо будет свободнее от облаков, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
РИА Новости 09:40
Космос
По одному Солнцу каждый день съедает монстр J2157
Evo-rus.com 09:25
Авто
Бренд Genesis создал рестайлинговый седан G90
Южнокорейский люксовый автоконцерн представил модернизированный седан Genesis G90.
Pnzdrive 08:13
Происшествия
Момент ДТП с Lamborghini в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео ДТП с участием Lamborghini в Санкт-Петербурге. На кадрах видно, как спорткар столкнулся с седаном Renault Logan.
РИА Новости 05:36
Шоу-бизнес
Тарзан опубликовал архивное видео свадебной церемонии с Королевой
Актер и бодибилдер Сергей Глушко (более известный как Тарзан) на своей странице в Instagram опубликовал архивную видеозапись свадебной церемонии с певицей Наташей Королевой.
Вечерняя Москва 09:29
Происшествия
Дочери Малафеева грозит до 15 лет лишения свободы
По статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков Малафеевой грозит до 15 лет лишения свободы.
RT на русском вчера в 13:54
Общество
В Оренбуржье первый ЕГЭ сдавали чуть более 1 тыс. выпускников
Оренбург, 3 июля 2020, 15:32 — REGNUM В Оренбургской области 3 июля более 1 тысячи выпускников сдавали первый ЕГЭ.
REGNUM 08:32
Политика
Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России
Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM 09:31
Политика
Путин указал на важность запрета на отчуждение российских территорий
Поправки к Конституции в части запрета на отчуждение территорий страны важны сразу для нескольких регионов России, заявил президент Владимир Путин на встрече в пятницу с рабочей группой, готовившей изменения в Основной закон.
Взгляд.ру 09:11
Общество
Росавиация продлила до 1 августа запрет на зарубежные рейсы
Москва, 3 июля 2020, 10:05 — REGNUM Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до 1 августа 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
REGNUM 03:05
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Политика
Путин заявил, что безработица с начала пандемии немного подросла
Президент России Владимир Путин заявил, что безработица в стране с момента начала пандемии коронавируса немного подросла.
Газета.Ru 09:26
Политика
Путин поддержал проработку новых мер защиты лишившихся вкладов граждан
Президент России Владимир Путин согласился с идеей о проработке новых мер по защите граждан, лишившихся банковских вкладов.
Известия 09:44
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15
Космос
Металл в лунных кратерах прольет свет на происхождение спутника Земли
Новые исследования лунных кратеров под руководством Эссам Хэги из Инженерной школы Университета Южной Калифорнии ставят под сомнение существующие теории происхождения Луны.
Русская Планета вчера в 10:12
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада
Сергей Шнуров написал текст и музыку для новой песни группировки «Ленинград». Песня получила название «Фотосессия».
CT news 05:52
Политика
Украинский парламент уволил Смолия с должности главы Нацбанка
Большинство депутатов Верховной рады Украины проголосовали за отставку Якова Смолия с должности главы Национального банка страны.
RT на русском 09:29