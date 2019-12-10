Происшествия

Вести.RuВести.RuДвухлетний малыш пять дней провел рядом с телом умершей матери

Двухлетний малыш, который провел пять дней в квартире с погибшей матерью в Ижевске, сейчас находится в больнице, чувствует себя хорошо. Об этом сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов. По его словам, за ребенком хорошо ухаживают.
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с чего всё началось
Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов
 после смертей жительницы Можги и ее 13-летнего сына-инвалида, тела которых обнаружили в квартире, поручил соцслужбам проверить жилища одиноких женщин с детьми.
РИА Новости02:00

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Ярослав Семенов: жизни двухлетнего сына умершей жительницы Ижевска ничего не угрожает

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Семья спасенного в Ижевске 2-летнего ребёнка была неблагополучной

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Не допустить в будущем: власти Удмуртии сделают выводы после гибели ребёнка в Можге

Сусанин02:10

Состояние найденного в ижевской квартире ребенка удовлетворительное

Izhlife01:23

Мама 2-летнего мальчика из Ижевска, рядом с телом которой он провел несколько дней, болела пневмонией

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Власти рассказали о состоянии найденного в ижевской квартире ребенка

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Спасение 2-летнего малыша в Ижевске прокомментировал Ярослав Семенов

Udm-Info04:30
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Ушел из жизни бывший мэр Москвы Юрий Лужков

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Черчесов скорректировал план подготовки сборной перед Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил о том, что ему пришлось скорректировать план подготовки сборной перед Евро-2020.
Газета.Ru 03:57
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Представлен новый дешевый «убийца флагманов» от Xiaomi

Производитель заявляет, что это один из самых доступных девайсов, работающих в сетях 5G, и позиционирует смартфон как «убийцу флагманов».
Lenta.ru 03:55
Политика

Зеленский анонсировал новые условия транзита газа через Украину

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным транзит газа и предложил продлить контракт на поставки газа из России в ЕС через Украину на 10 лет.
Известия вчера в 22:33
Происшествия

В Ивановской области пропал восьмилетний мальчик

С целью установления обстоятельств исчезновения ребенка следственными органами СК РФ по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
ТАСС 03:06
Происшествия

Полиция: стрелок из чешской больницы покончил с собой

RT на русском 04:47
Экономика

Россиянам посоветовали странные способы увеличения богатства

При сохранении средних темпов роста человеческого капитала 2000–2017 годов (3,5%), говорится в исследовании, России потребовалось бы около 50 лет для того, чтобы догнать страны ОЭСР, при более низких темпах роста (1,8%) Россия сможет их догнать через почти 100 лет.
Взгляд.ру 02:50
Экономика

Подсчитано число россиян с черными зарплатами

Как подсчитали экономисты, если каждый неформально занятый россиянин имеет среднюю для региона проживания зарплату, то бюджет недополучает около трех триллионов рублей — 0,9 триллиона доходов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 триллиона со страховых взносов.
Lenta.ru 01:32
Политика

Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа

Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа. Вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять.
Piter.tv 02:33
Политика

Саммит «нормандской четверки» начался

Аргументы недели вчера в 11:34
Политика

«Нормандская четверка» приняла коммюнике по итогам саммита в Париже

На парижском саммите «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), который прошел в Париже, было принято итоговое коммюнике.
Коммерсантъ вчера в 17:53
Авто

«АвтоВАЗ» возвращает себе бренд Niva

В рамках подписанного с GM соглашения завод «в течение определенного периода времени продолжит выпуск и продажу автомобилей Niva под маркой Chevrolet», а в дальнейшем автомобиль получит имя Lada, говорится в сообщении «АвтоВАЗа».
Ведомости вчера в 06:44
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA по России

Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
RT на русском вчера в 18:15
Спорт

Журналистка из США: WADA не является легитимным судьёй

Журналистка американского издания The Washington Post Салли Дженкинс высказала мнение о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России.
RT на русском 05:05
Общество

Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе в январе

Двухдневной будет и последняя рабочая неделя уходящего года: россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря.
РИА Новости 03:28
Кино

Эмма Уотсон удивила поклонников заправленным в сапоги платьем

Эмма Уотсон появилась на премьере картины «Маленькие женщины» в Нью-Йорке в необычном наряде, который удивил её поклонников пишет sm-news.
Газета Кемерова вчера в 21:38
Политика

В Германии выяснят, почему убитого в Берлине боевика не выдали России

В бундестаге хотят знать, почему убитый в Берлине боевик не был выдан России, это "открытый вопрос", заявил РИА Новости депутат фракции "Левые" Андрей Хунко.
РИА Новости 03:38
Шоу-бизнес

Семья Фриске обвинила Шепелева в растрате миллионов

Отец покойной певицы Жанны Фриске обвинил ее вдовца Дмитрия Шепелева в растрате наследства маленького сына.
Газета.Ru вчера в 06:01
Общество

Китай запретил американские компьютеры и софт

Китай отказывается от американской техники Правительство Китая постановило, что офисы всех государственных служб должны быть очищены от зарубежного компьютерного оборудования.
Crypto-News вчера в 06:30
Гаджеты

MSI готовит видеокарты Radeon RX 5500 XT Mech и RX 5500 XT Gaming X

В свою очередь Radeon RX 5500 XT Gaming X оснащена более мощной системой охлаждения, которая также включает пару вентиляторов, но обладает более крупными габаритами.
3DNews вчера в 14:49
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как жена с детьми встречают его с гастролей

Максим Галкин обнародовал на своей странице в Instagram, на котором продемонстрировал, как Алла Пугачева и дети встречают его с гастролей.
Актуальные Новости 04:16
Происшествия

Глава района Крыма погибла в ДТП

В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
РБК 03:09
Политика

Аваков: Украина за два дня возьмет контроль над границей Донбасса

На вопрос, с кем будет совместно проводиться патрулирование границы с Россией, Аваков ответил: «Я же вам сказал — территориальных общин».
Московский Комсомолец 01:28
Шоу-бизнес

Алена Шишкова напомнила поклонникам Анастасию Решетову в новом образе

Новый образ Алёны Шишковой тут же напомнил её подписчикам Анастасию Решетову, новую девушку Тимати.
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Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность

Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
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Спорт

Сергей Шнуров в стихах прокомментировал решение WADA

Петербургский дневник вчера в 09:39
Армия и оружие

СМИ сообщили о проблемах со сроками сдачи базы ПРО США в Польше

РБК 03:24
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Volkswagen обвинили в нарушении закона об окружающей среде в Канаде

Канадские власти обвинили немецкий автоконцерн Volkswagen в нарушении закона страны по охране окружающей среды сразу по 60 пунктам.
Политическая Экспертиза 02:01
Политика

Эрдоган: Турция не откажется от С-400

Анкара пока не планирует отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пользу американских Patriot, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Российская газета вчера в 15:41
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru 04:43
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