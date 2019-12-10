Происшествия
Вести.RuДвухлетний малыш пять дней провел рядом с телом умершей матери
Двухлетний малыш, который провел пять дней в квартире с погибшей матерью в Ижевске, сейчас находится в больнице, чувствует себя хорошо. Об этом сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов. По его словам, за ребенком хорошо ухаживают.
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с чего всё началось
Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов после смертей жительницы Можги и ее 13-летнего сына-инвалида, тела которых обнаружили в квартире, поручил соцслужбам проверить жилища одиноких женщин с детьми.РИА Новости02:00
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Общество
Ушел из жизни бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Футбол
Черчесов скорректировал план подготовки сборной перед Евро-2020
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил о том, что ему пришлось скорректировать план подготовки сборной перед Евро-2020.
Гаджеты
Представлен новый дешевый «убийца флагманов» от Xiaomi
Производитель заявляет, что это один из самых доступных девайсов, работающих в сетях 5G, и позиционирует смартфон как «убийцу флагманов».
Политика
Зеленский анонсировал новые условия транзита газа через Украину
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным транзит газа и предложил продлить контракт на поставки газа из России в ЕС через Украину на 10 лет.
Происшествия
В Ивановской области пропал восьмилетний мальчик
С целью установления обстоятельств исчезновения ребенка следственными органами СК РФ по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
Происшествия
Полиция: стрелок из чешской больницы покончил с собой
Экономика
Россиянам посоветовали странные способы увеличения богатства
При сохранении средних темпов роста человеческого капитала 2000–2017 годов (3,5%), говорится в исследовании, России потребовалось бы около 50 лет для того, чтобы догнать страны ОЭСР, при более низких темпах роста (1,8%) Россия сможет их догнать через почти 100 лет.
Экономика
Подсчитано число россиян с черными зарплатами
Как подсчитали экономисты, если каждый неформально занятый россиянин имеет среднюю для региона проживания зарплату, то бюджет недополучает около трех триллионов рублей — 0,9 триллиона доходов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 триллиона со страховых взносов.
Политика
Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа
Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа. Вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять.
Политика
Саммит «нормандской четверки» начался
Политика
«Нормандская четверка» приняла коммюнике по итогам саммита в Париже
На парижском саммите «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), который прошел в Париже, было принято итоговое коммюнике.
Авто
«АвтоВАЗ» возвращает себе бренд Niva
В рамках подписанного с GM соглашения завод «в течение определенного периода времени продолжит выпуск и продажу автомобилей Niva под маркой Chevrolet», а в дальнейшем автомобиль получит имя Lada, говорится в сообщении «АвтоВАЗа».
Спорт
Путин прокомментировал решение WADA по России
Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
Спорт
Журналистка из США: WADA не является легитимным судьёй
Журналистка американского издания The Washington Post Салли Дженкинс высказала мнение о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России.
Общество
Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе в январе
Двухдневной будет и последняя рабочая неделя уходящего года: россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря.
Кино
Эмма Уотсон удивила поклонников заправленным в сапоги платьем
Эмма Уотсон появилась на премьере картины «Маленькие женщины» в Нью-Йорке в необычном наряде, который удивил её поклонников пишет sm-news.
Политика
В Германии выяснят, почему убитого в Берлине боевика не выдали России
В бундестаге хотят знать, почему убитый в Берлине боевик не был выдан России, это "открытый вопрос", заявил РИА Новости депутат фракции "Левые" Андрей Хунко.
Шоу-бизнес
Семья Фриске обвинила Шепелева в растрате миллионов
Отец покойной певицы Жанны Фриске обвинил ее вдовца Дмитрия Шепелева в растрате наследства маленького сына.
Общество
Китай запретил американские компьютеры и софт
Китай отказывается от американской техники Правительство Китая постановило, что офисы всех государственных служб должны быть очищены от зарубежного компьютерного оборудования.
Гаджеты
MSI готовит видеокарты Radeon RX 5500 XT Mech и RX 5500 XT Gaming X
В свою очередь Radeon RX 5500 XT Gaming X оснащена более мощной системой охлаждения, которая также включает пару вентиляторов, но обладает более крупными габаритами.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как жена с детьми встречают его с гастролей
Максим Галкин обнародовал на своей странице в Instagram, на котором продемонстрировал, как Алла Пугачева и дети встречают его с гастролей.
Происшествия
Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
Политика
Аваков: Украина за два дня возьмет контроль над границей Донбасса
На вопрос, с кем будет совместно проводиться патрулирование границы с Россией, Аваков ответил: «Я же вам сказал — территориальных общин».
Шоу-бизнес
Алена Шишкова напомнила поклонникам Анастасию Решетову в новом образе
Новый образ Алёны Шишковой тут же напомнил её подписчикам Анастасию Решетову, новую девушку Тимати.
Политика
Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность
Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
Спорт
Сергей Шнуров в стихах прокомментировал решение WADA
Общество
Volkswagen обвинили в нарушении закона об окружающей среде в Канаде
Канадские власти обвинили немецкий автоконцерн Volkswagen в нарушении закона страны по охране окружающей среды сразу по 60 пунктам.
Политика
Эрдоган: Турция не откажется от С-400
Анкара пока не планирует отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пользу американских Patriot, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.