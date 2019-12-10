с чего всё началось

Двухлетний малыш, который провел пять дней в квартире с погибшей матерью в Ижевске, сейчас находится в больнице, чувствует себя хорошо. Об этом сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов. По его словам, за ребенком хорошо ухаживают.

Двухлетний малыш пять дней провел рядом с телом умершей матери

Футбол Черчесов скорректировал план подготовки сборной перед Евро-2020 Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил о том, что ему пришлось скорректировать план подготовки сборной перед Евро-2020.

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Происшествия В Ивановской области пропал восьмилетний мальчик С целью установления обстоятельств исчезновения ребенка следственными органами СК РФ по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Экономика Россиянам посоветовали странные способы увеличения богатства При сохранении средних темпов роста человеческого капитала 2000–2017 годов (3,5%), говорится в исследовании, России потребовалось бы около 50 лет для того, чтобы догнать страны ОЭСР, при более низких темпах роста (1,8%) Россия сможет их догнать через почти 100 лет.

Экономика Подсчитано число россиян с черными зарплатами Как подсчитали экономисты, если каждый неформально занятый россиянин имеет среднюю для региона проживания зарплату, то бюджет недополучает около трех триллионов рублей — 0,9 триллиона доходов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 триллиона со страховых взносов.

Авто «АвтоВАЗ» возвращает себе бренд Niva В рамках подписанного с GM соглашения завод «в течение определенного периода времени продолжит выпуск и продажу автомобилей Niva под маркой Chevrolet», а в дальнейшем автомобиль получит имя Lada, говорится в сообщении «АвтоВАЗа».

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Общество Китай запретил американские компьютеры и софт Китай отказывается от американской техники Правительство Китая постановило, что офисы всех государственных служб должны быть очищены от зарубежного компьютерного оборудования.

Происшествия Глава района Крыма погибла в ДТП В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.

Политика Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.