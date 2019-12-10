Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Удмуртии спасён находившийся в квартире с мёртвой матерью ребёнок

После смерти матери ребёнок пять дней оставался в доме один. «Спасли жизнь двухлетнему малышу, чья мама умерла от пневмонии пять дней назад», — написал глава региона Александр Бречалов в своём Facebook. Глава республики уточнил, что специалистам пришлось ломать дверь, чтобы попасть в квартиру.
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с чего всё началось
Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов
 после смертей жительницы Можги и ее 13-летнего сына-инвалида, тела которых обнаружили в квартире, поручил соцслужбам проверить жилища одиноких женщин с детьми.
РИА Новости02:00

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Ярослав Семенов: жизни двухлетнего сына умершей жительницы Ижевска ничего не угрожает

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Премьер Удмуртии рассказал о состоянии спасенного ребенка во время проверок после смерти страдавшего ДЦП подростка

Коммерсантъ Ижевск01:42

Власти рассказали о состоянии найденного в ижевской квартире ребенка

РИА Новости02:00
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Происшествия

В чешской больнице неизвестный открыл стрельбу

В чешской больнице неизвестный открыл стрельбу в одной из палат.
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До конца 2019 года между Украиной и самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) может состояться обмен пленными.
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Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял рекомендацию комитета по соответствию организации лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со сс ылкой на пресс-службу WADA.
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С начала года российские силовики уничтожили 32 боевика, в том числе девять главарей банд, заявил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников на заседании НАК в Москве.
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Общество

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Двухдневной будет и последняя рабочая неделя уходящего года: россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря.
РИА Новости 03:28
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Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
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Гол и пас Овечкина не спасли «Вашингтон» от проигрыша «Коламбусу»

Гости смогли без особых проблем разобраться с хозяевами льда, завершив матч со счетом 5:2 в свою пользу.
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Авто

В России отзывают более 200 автомобилей Jeep Cherokee

Американская компания Jeep из-за возможных проблем с трансмиссией отзывает в России 201 автомобиль Jeep Cherokee.
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Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии

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Происшествия

Глава района Крыма погибла в ДТП

В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
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По словам депутата Анатолия Никифорова, ставка налога в первый год должна быть 0,5%, второй – 0,8%, третий – 1%. Объекты, построенные до 31 декабря 2016 года, по мнению депутатов и предпринимателей должны быть освобождены от налога на 5 лет.
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Друг Петросяна: «Я его новую жену зову Несмеяной»

Свое мнение о новой избраннице Евгения Петросяна Татьяне Брухуновой высказал писатель-сатирик Георгий Териков — человек, который знает артиста полвека.
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В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек

В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
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В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
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Российские гандболистки обыграли Черногорию и вышли в полуфинал ЧМ

Сборная России является лидером второй группы и обеспечила себе выход в полуфинал. На счету команды четыре победы в четырёх матчах.
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Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
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Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Путиным

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Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов

В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
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Соловьев принял вызов Зеленского

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов отправиться в Донбасс хоть сейчас, – экипировка у него подходящая.
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Определились все соперники сборной России в рамках подготовки к ЕВРО

Сборная России по футболу сыграет товарищеские матчи с командами Швеции, Молдавии, Польши и Сербии перед чемпионатом Европы 2020 года, сообщается на сайте РФС.
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Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа

Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа. Вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять.
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Франция, Германия, Россия и Украина подтвердили основополагающий статус Минских соглашений для урегулирования ситуации на Донбассе, а также утвердили ряд мер по их реализации.
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В Сети появились фото последствий удара секретной американской ракеты

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В брянской колонии насмерть забили заключенного

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Политика

Зеленский заявил, что Украина никогда не уступит свои территории

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече по итогам саммита "нормандской четвёрки" заявил, что Незалежная не уступит свои территории.
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В Госдуму внесли законопроект о присяге в Росгвардии

Сотрудников Росгвардии обяжут представляться "Это обусловлено отсутствием в законе о нацгвардии положения, определяющего порядок приведения сотрудников Росгвардии, имеющих специальные звания полиции, к присяге и сам её текст", - отметили авторы законопроекта в пояснительной записке.
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Российский политик. Глава Удмуртской Республики с 18 сентября 2017. Секретарь Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».
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