С 15:00 16 апреля в Алнашском и Граховском районах Удмуртии вводят карантин из-за обнаруженных в муниципальных образованиях случаев коронавируса. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов во время эфира оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в регионе.

В Удмуртии вводят карантин в Алнашском и Граховском районах

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