Общество
ИА УдмуртияВ Удмуртии вводят карантин в Алнашском и Граховском районах
С 15:00 16 апреля в Алнашском и Граховском районах Удмуртии вводят карантин из-за обнаруженных в муниципальных образованиях случаев коронавируса. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов во время эфира оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в регионе.
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Глава Удмуртии: «Карантин будет введен еще в двух районах республики»
Известия Удмуртской Республики03:20
Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 05:56, Ашберн
Общество
Названы регионы РФ с новыми случаями заражения коронавирусом
В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции уточнили, что в 78 регионах России за минувшие сутки были найдены 3 448 новых случаев заражения COVID-19.
Журналистская правда 04:35
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Происшествия
Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске
Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину перевели в военный госпиталь
7Дней.ру 02:00
Общество
В Китае опровергли версию об искусственном происхождении коронавируса
Версия об искусственном создании коронавирусной инфекции COVID-19 не подкреплена какими-либо доказательствами.
Известия 05:50
Транспорт
Образовавшиеся на въездах в Москву пробки показали на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлены пробки, образовавшиеся на въездах в Москву после введения цифровых пропусков.
Мослента вчера в 04:07
Происшествия
В Дагестане водитель открыл огонь по полицейским и был убит
Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на свои источники, в четверг утром при попытке полицейских остановить ВАЗ-2114 водитель открыл по ним стрельбу и был убит ответным огнем.
Росбалт 04:06
Экономика
МВФ предрек рост мировой экономики в 2021 году
«Исходя из предположения, что пандемия завершится во второй половине 2020 года, а меры, предпринимаемые странами по всему миру, окажутся эффективными для предотвращения массового банкротства фирм, продолжительной безработицы и глобальных финансовых проблем, мы прогнозируем рост глобальной экономики на 5,8% в 2021 году», — говорится в докладе.
Известия 14 апреля в 09:22
Космос
Астрономы допустили, что ранняя Земля могла быть плоской
Российская газета вчера в 09:05
Здоровье
Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом
Сыпь на ногах может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает издание Metro со ссылкой на выводы врачей в Италии и Испании.
Газета.Ru 00:32
Экономика
Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей
Суммарный ущерб для отраслей российской экономики, наиболее пострадавших от пандемии нового коронавируса, может составить 17,9 трлн рублей, а потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек.
Газета.Ru 02:57
Политика
Дональд Трамп: США прошли пик заражения коронавирусом
Президент США Дональд Трамп сообщил на брифинге для журналистов в Белом доме, что Соединенные Штаты на общенациональном уровне прошли пик по количеству новых случаев заражения коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 18:37
Общество
Инфекционист назвал сроки наступления пика пандемии в России
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что пик пандемии коронавируса в России наступит через 1,5-2 месяца.
Газета.Ru 05:48
Здоровье
В России приостановлена плановая вакцинация
Москва, 16 апреля 2020, 11:03 — REGNUM Российский Минздрав приостановил плановую вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок.
REGNUM 04:03
Общество
В Тульской области еще 44 человека заразились коронавирусом
Остальные контактировали с инфицированными. На данный момент в Тульской области зафиксировано 174 случая заражения коронавирусом.
Тульская пресса 03:50
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:11
Экономика
Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
Происшествия
Подмосковный суд арестовал полковника Росгвардии за вымогательство
Истринский городской суд Московской области в четверг арестовал замначальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:28
Общество
Роскачество обнаружило в творожной массе кишечную палочку и плесень
Роскачество накануне Пасхи провело исследование творожной массы и обнаружило в некоторых образцах кишечную палочку и плесень.
Будущее России. Национальные проекты 01:00
Общество
В Брянской области умер первый заразившийся коронавирусом житель
В Брянской области от коронавируса скончался первый пациент.
БрянскToday 03:33
Происшествия
В Курской области подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусом
Курск, 16 апреля 2020, 11:57 — REGNUM В Курской области 16 апреля подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
REGNUM 04:57
Энергетика
Саудовская Аравия отвергла обвинения в продолжении нефтяной войны
Напомним, ранее информационное агентство Reuters сообщило, что Saudi Aramco предоставило отсрочку по платежам за поставленную нефть по крайней мере четырем нефтеперерабатывающим заводам в Азии и Европе.
ИА Красная Весна вчера в 14:07
Игры
Телевизионная адаптация Myst сдвинулась с мёртвой точки — у сериала появился сценарист
3DNews 04:54
Общество
Малый и средний бизнес Петербурга освободили от арендной платы
Документом предусматривается освобождение малого и среднего бизнеса от оплаты аренды земли и помещений, принадлежащих городу.
Карповка вчера в 06:30
Экономика
Более 500 тыс. компаний смогут получить поддержку правительства РФ
Москва, 16 апреля 2020, 12:34 — REGNUM В России более 500 тыс. компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства в связи с развитием ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 05:34
Армия и оружие
Российские военные получили первую сверхмощную пушку «Малка»
Вооруженные силы России получили первую модернизированную самоходную артиллерийскую установку 2С7М "Малка".
Вести.Ru 05:08
Происшествия
Нарушивший режим самоизоляции в Москве водитель попался на взятке
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении водителя, который нарушил режим самоизоляции и пытался подкупить сотрудника ДПС, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 05:44
Происшествия
СК завершил дело о крушении Superjet в «Шереметьево»
Расследование дела о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в «Шереметьево» в мае 2019 года завершено, говорится в сообщении Следственного комитета.
BFM.ru вчера в 07:25
Общество
В саратовской тюрьме ввели карантин из-за коронавируса
В тюрьме УФСИН по Саратовской области в Балашове введен карантин в связи с заболеванием двух сотрудников исправительного учреждения коронавирусом.
Российская газета 04:35
Общество
В Башкирии с 20 апреля перестанут действовать старые спецпропуска
«С 20 апреля начнутся массовые, по сути, облавы за теми лицами, которые будут ходить без новых справок», — подчеркнул Радий Хабиров.
REGNUM 05:29