Общество

ИжевскИнфо.РУИжевскИнфо.РУВ Алнашском и Граховском районах Удмуртии вводят карантин

С 15:00 сегодняшнего дня в Алнашском и Граховском районах вводится карантин. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов на заседании оперативного штаба по коронавирусу. За последние сутки новая коронавирусная инфекция подтвердилась у 4 жителей Граховского района и 3 жителей Алнашского района.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Закрытие двух новых районов и проверка всех приезжающих: как ужесточат меры самоизоляции в Удмуртии с 16 апреля?

Izhlife07:00

В Удмуртии вводят карантин в Алнашском и Граховском районах

ИА Удмуртия02:32

В Удмуртии зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусом

АиФ Удмуртия02:54

Глава Удмуртии: «Карантин будет введен еще в двух районах республики»

Известия Удмуртской Республики03:20

Карантин вводится в Алнашском и Граховском районах Удмуртии 16 апреля

Удмуртская правда02:34

Карантин из-за коронавируса введут в Алнашском и Граховском районах Удмуртии

Сусанин02:32

Алнашский и Граховский районы Удмуртии закрывают на карантин

Udm-Info04:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 07:30, Ашберн
Гаджеты

Длина видеокарты ASRock Radeon RX 5500 XT Challenger ITX 8G составляет 178 мм

3DNews 06:51
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом за последние сутки: в 78 регионах выявили 3448 зараженных.
Lenta.ru 03:47
Происшествия

В Кирове от коронавируса скончались две женщины

Сегодня ночью в Кирове скончались две женщины, больные коронавирусом.
РИА НаВятке 04:11
13
Авто

У Lexus появится новый флагманский кроссовер

Как сообщает издание Car and Driver, новый флагманский кроссовер Lexus LQ позаимствует стилистику концепт-кара LF-1 Limitless, который был представлен в 2018 году на Детройтском автосалоне.
Тарантас Ньюс 05:23
Здоровье

Рошаль заявил, что Россия подходит к пику по коронавирусу

Сопредседатель центрального штаба ОНФ, врач Леонид Рошаль предположил, что Россия подходит к пику по коронавирусной инфекции.
РЕН ТВ 06:32
Политика

Путин поручил упростить порядок регистрации вакцин от коронавируса

Президент России Владимир Путин поручил правительству упростить порядок государственной регистрации иммунобиологических лекарств для профилактики опасных заболеваний и сократить сроки, в которые препараты получают регистрацию.
РБК 06:57
13
Общество

Врачи назвали нулевого пациента с коронавирусом в России

Капитал страны вчера в 12:51
1,4K
Гаджеты

Спасибо, AMD. Грядущие настольные процессоры Ryzen 4000 сохранят совместимость с системными платами на чипсете B450

Настольные Ryzen 4000 сохранят исполнение AM4, то есть будут совместимы с существующими системными платами.
iXBT.com 05:21
Общество

В Башкирии режим самоизоляции продлили до лета

Режим самоизоляции в Башкирии из-за коронавирусной инфекции продлится как минимум до конца мая.
РБК 07:13
171
Политика

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
1,7K
Политика

Обмен пленными между ДНР и Украиной завершён

REGNUM 02:39
319
Политика

ВОЗ забеспокоилась из-за распространения коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) забеспокоилась из-за ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в России и ряде других стран.
Lenta.ru 05:58
14
Политика

Кремль отреагировал на предложение Трампа по поставке аппаратов ИВЛ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия при необходимости воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о поставке в РФ аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 06:52
2
Политика

Онлайн-трансляция выступления Путина в ходе совещания с правительством 15 апреля

В среду, 15 апреля, президент Владимир Путин выступил в начале совещания с членами правительства, которое состоялось в режиме видеоконференции.
Профиль вчера в 07:58
Экономика

Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России

Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
REGNUM 03:00
244
Кино

Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
297
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину перевели в военный госпиталь

7Дней.ру 02:00
70
Происшествия

Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство

Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:28
410
Экономика

Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов

Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
1K
Происшествия

Задержан высокопоставленный алтайский чиновник

Как уже сообщало ИА REGNUM, за последние месяцы это далеко не первый случай, когда фигурантами по коррупционным уголовным делам становились высокопоставленные алтайские чиновники.
REGNUM 07:00
1
Общество

Коронавирус зафиксирован в 20 районах Нижегородской области

Коронавирусная инфекция официально подтверждена у жителей 20 районов и городских округов Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н вчера в 05:35
84
Хоккей

«Автомобилист» представил нового главного тренера

Уралинформбюро вчера в 07:16
Происшествия

Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске

Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
23
Общество

За сутки у 41 человека в Ростовской области выявили коронавирус

По данным Роспотребнадзора на 10:30, четверга, 16 апреля в Ростовской области зарегистрирован 41 новый случай коронавируса.
Kursk.com 04:43
112
Общество

В Кремле прокомментировали затруднения из-за пропусков в Москве

РИА Новости 06:50
62
Общество

МИД Китая опроверг версию об искусственном происхождении коронавируса

Версия об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане не подкреплена никакими доказательствами, заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.
РИА Новости 06:04
293
Здоровье

Минздрав из-за коронавируса приостановил плановую вакцинацию

В России приостановлена плановая вакцинация из-за распространения коронавируса COVID-19, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.
Коммерсантъ 05:04
13
Авто

УАЗ продолжил сертификацию «Русского Прадо» от УАЗ

УАЗ продолжает патентовать детали интерьера глубоко модернизированного УАЗ «Патриот», также известного по прозвищу «Русский Прадо».
Автоновости дня 01:10
25
Здоровье

Коронавирусом в Саратовской области заразились пять медиков

Заболеваемость коронавирусом в Саратовской области на 100 тыс. человек составляет 2,9.
СаратовБизнесКонсалтинг 05:42
6
Происшествия

Нарушивший режим самоизоляции в Москве водитель попался на взятке

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении водителя, который нарушил режим самоизоляции и пытался подкупить сотрудника ДПС, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 05:44
8
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Владимирович Бречалов
Российский политик
Российский политик. Глава Удмуртской Республики с 18 сентября 2017. Секретарь Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное