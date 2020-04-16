Общество
ИжевскИнфо.РУВ Алнашском и Граховском районах Удмуртии вводят карантин
С 15:00 сегодняшнего дня в Алнашском и Граховском районах вводится карантин. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов на заседании оперативного штаба по коронавирусу. За последние сутки новая коронавирусная инфекция подтвердилась у 4 жителей Граховского района и 3 жителей Алнашского района.
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Глава Удмуртии: «Карантин будет введен еще в двух районах республики»
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