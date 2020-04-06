Коронавирус

РБКРБКВ Башкирии у пяти медработников заподозрили коронавирус

Республиканская клиническая больница имени Куватова в Уфе закрыта на карантин, сообщили РБК в учреждении. По данным РБК-Уфа, помимо медработников внебольничную пневмонию выявили у двух пациентов больницы им. Куватова. В ведомстве отметили, что их состояние удовлетворительное.
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с чего всё началось

В Уфе закрыли на карантин республиканскую клиническую больницу

Республиканскую клиническую больницу имени Куватова в Уфе закрыли на карантин из-за пяти врачей и двух пациентов, у которых подозревают наличие коронавирусной инфекции, сообщили в Минздраве Башкирии.
РИА Новости10:36

Подробнее о событии

В Уфе РКБ им.Г.Г.Куватова закрыта на карантин из-за возможной вспышки коронавируса

Башинформ10:12

Главную больницу Башкирии закрыли на карантин из-за 5 больных сотрудников

Bash.News10:15

В Уфе закрыли РКБ: пять врачей госпитализированы с подозрением на коронавирус

МедиаКорСеть10:06

У пяти врачей Республиканской клинической больницы подозревают коронавирус

UfaTime.ru09:23

В Уфе закрыли на карантин республиканскую клиническую больницу

РИА Новости10:36

В минздраве Башкирии рассказали о возможном заражении коронавирусом врачей

КП - Уфа10:18

РКБ имени Куватова в Уфе закрыли из-за 5 врачей и 2 пациентов с подозрением на коронавирус

ProUfu.ru10:12
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Общество

В России разработали схему лечения тяжелой формы коронавируса

В России разработана схема лечения тяжелой коронавирусной пневмонии с помощью препарата "Даларгин", сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:03
Общество

У сотрудника колонии в Рязанской области выявлен коронавирус

«В исправительной колонии №5 УФСИН России по Рязанской области, где у одного из сотрудников выявлен случай заболевания коронавирусной инфекцией, эпидемиологическая обстановка стабильная», — говорится в пресс-релизе.
RT на русском 10:36
Общество

Опубликован проект расписания ЕГЭ в 2020 году

Сдача Единого государственного экзамена в 2020 году может завершиться 11 июля, следует из проекта приказа Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, опубликованного в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.
ТАСС 10:42
Общество

Глава Минтруда: на пособия по безработице в РФ направят 30 млрд рублей

Российский министр труда и социальной защиты Антон Котяков уведомил, что на пособия по безработице в России выделят 30 млрд рублей.
Газета.Ru 11:21
Общество

Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки было зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Рифей-Пермь 05:31
Здоровье

Составлен портрет типичной жертвы коронавируса

Китайские медики опубликовали отчет, согласно которому стало известно, что самой уязвимой группой граждан в плане заражения вирусом COVID-19 является мужская часть населения в возрасте после 50 лет.
Evo-rus.com 08:21
Экономика

Правительство утвердило меры поддержки российской экономики

Правительство утвердило перечень мер, которые должны помочь устойчивому развитию экономики.
Право.ру 08:38
Происшествия

Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой

РИА Новости 12:00
Общество

Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке

78-летнего советского, российского певца и актера, Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который полторы недели провел с подозрением на коронавирус в госпитале в Коммунарке, как он и обещал ранее сегодня, выписали.
Российская газета 10:32
Происшествия

Бизнесмена с огнестрельным ранением госпитализировали на Украине

Николаев, Украина, 6 апреля 2020, 16:04 — REGNUM В Николаеве огнестрельное ранение получил бизнесмен Михаил Т. по прозвищу «Мультик», сообщил 6 апреля местный ресурс «НикВести».
REGNUM 09:04
Общество

Пикантное видео мэра Южно-Курильска с подчиненной попало в Сеть

Московский Комсомолец 05:52
ЖКХ

В России введут мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ

Правительство введёт временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги.
RT на русском 05:13
Общество

Правительство ограничило продажу масок и перчаток

Правительство ввело ограничения на оптовую и розничную торговлю некоторыми медизделиями, включая маски и перчатки.
Коммерсантъ 06:52
Общество

Мишустин прокомментировал ситуацию с вывозом россиян из-за рубежа

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия предпринимает все усилия для того, чтобы вернуть находящихся за рубежом россиян на родину.
RT на русском 04:00
Общество

Генпрокуратура заинтересовалась ростом цен на имбирь, чеснок и лимоны

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов говорило РИА Новости, что просит ФАС и Генпрокуратуру РФ провести проверки в связи с многократным завышением цен на продукты, способствующие укреплению иммунитета: корень имбиря, чеснок, лимоны, мед.
РИА Новости 09:24
Общество

В Австрии планируют с 14 апреля смягчить карантин

Вена, 6 апреля 2020, 17:04 — REGNUM Поэтапная отмена ограничений может начаться в Австрии с 14 апреля, передаёт 6 апреля ORF.
REGNUM 10:04
Общество

Кадыров прокомментировал избиение нарушителя карантина в Чечне

РИА Новости 09:13
Экономика

15 рабочих мест создаст новый резидент ТОСЭР «Новотроицк»

15 рабочих мест создаст новый резидент ТОСЭР «Новотроицк».
Новотроицк.рф 04:05
Происшествия

Украинская полиция нашла виновника лесного пожара в районе Чернобыля

Полиция Киевской области выяснила, кто является виновником лесного пожара в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС.
Российская газета 10:49
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала своего нового мужчину

Анастасия Волочкову обещает свадьбу уже несколько лет, но её мужчины меняются, а свадьбы все нет и нет.
Paparazzi.ru 09:36
Общество

Бориса Джонсона госпитализировали из-за симптомов коронавируса

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали из-за симптомов коронавируса.
Piter.tv 07:32
Экономика

Экономисты выступили против жестких карантинных мер из-за коронавируса

Установление в России более жестких карантинных мер может привести к серьезному замедлению экономической активности и глубокому социально-экономическому кризису.
Lenta.ru 10:11
Экономика

В России приготовились к нефти по 10 долларов и доллару по 89 рублей

Первый сценарий предполагает закрытие крупных городов, заморозку в России экономической деятельности во втором квартале и восстановление экономики Китая и Европы во втором и третьем кварталах.
Lenta.ru 02:01
Общество

Стоимость теста на коронавирус составит 1250 рублей

По последним данным, в России коронавирусом заражены более 6,3 тыс. человек, умерли 47, количество выписанных пациентов выросло до 406 человек.
Коммерсантъ 08:52
Общество

Кадыров ответил Мишустину на критику закрытия границ в регионах

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление премьер-министра России Михаила Мишустина о закрытии границ между регионами.
Lenta.ru 12:07
Экономика

Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%

Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM вчера в 17:44
Общество

Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
РБК 09:08
Общество

Правительство ограничило госзакупки иностранных помидоров и огурцов

Огурцы и помидоры пополнили список товаров, при закупках которых государство дает приоритет отечественным производителям.
Ведомости 11:48
Игры

Ремастер Saints Row: The Third получил возрастной рейтинг

CyberSport.ru вчера в 11:30
Культура

Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»

Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Народные новости 04:11
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