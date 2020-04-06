Коронавирус
РБКВ Башкирии у пяти медработников заподозрили коронавирус
Республиканская клиническая больница имени Куватова в Уфе закрыта на карантин, сообщили РБК в учреждении. По данным РБК-Уфа, помимо медработников внебольничную пневмонию выявили у двух пациентов больницы им. Куватова. В ведомстве отметили, что их состояние удовлетворительное.
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с чего всё началось
Республиканскую клиническую больницу имени Куватова в Уфе закрыли на карантин из-за пяти врачей и двух пациентов, у которых подозревают наличие коронавирусной инфекции, сообщили в Минздраве Башкирии.РИА Новости10:36
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Общество
В России разработали схему лечения тяжелой формы коронавируса
В России разработана схема лечения тяжелой коронавирусной пневмонии с помощью препарата "Даларгин", сообщает РИА "Новости".
Общество
У сотрудника колонии в Рязанской области выявлен коронавирус
«В исправительной колонии №5 УФСИН России по Рязанской области, где у одного из сотрудников выявлен случай заболевания коронавирусной инфекцией, эпидемиологическая обстановка стабильная», — говорится в пресс-релизе.
Общество
Опубликован проект расписания ЕГЭ в 2020 году
Сдача Единого государственного экзамена в 2020 году может завершиться 11 июля, следует из проекта приказа Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, опубликованного в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.
Общество
Глава Минтруда: на пособия по безработице в РФ направят 30 млрд рублей
Российский министр труда и социальной защиты Антон Котяков уведомил, что на пособия по безработице в России выделят 30 млрд рублей.
Общество
Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки было зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Здоровье
Составлен портрет типичной жертвы коронавируса
Китайские медики опубликовали отчет, согласно которому стало известно, что самой уязвимой группой граждан в плане заражения вирусом COVID-19 является мужская часть населения в возрасте после 50 лет.
Экономика
Правительство утвердило меры поддержки российской экономики
Правительство утвердило перечень мер, которые должны помочь устойчивому развитию экономики.
Общество
Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке
78-летнего советского, российского певца и актера, Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который полторы недели провел с подозрением на коронавирус в госпитале в Коммунарке, как он и обещал ранее сегодня, выписали.
Происшествия
Бизнесмена с огнестрельным ранением госпитализировали на Украине
Николаев, Украина, 6 апреля 2020, 16:04 — REGNUM В Николаеве огнестрельное ранение получил бизнесмен Михаил Т. по прозвищу «Мультик», сообщил 6 апреля местный ресурс «НикВести».
Общество
Пикантное видео мэра Южно-Курильска с подчиненной попало в Сеть
ЖКХ
В России введут мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ
Правительство введёт временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги.
Общество
Правительство ограничило продажу масок и перчаток
Правительство ввело ограничения на оптовую и розничную торговлю некоторыми медизделиями, включая маски и перчатки.
Общество
Мишустин прокомментировал ситуацию с вывозом россиян из-за рубежа
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия предпринимает все усилия для того, чтобы вернуть находящихся за рубежом россиян на родину.
Общество
Генпрокуратура заинтересовалась ростом цен на имбирь, чеснок и лимоны
Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов говорило РИА Новости, что просит ФАС и Генпрокуратуру РФ провести проверки в связи с многократным завышением цен на продукты, способствующие укреплению иммунитета: корень имбиря, чеснок, лимоны, мед.
Общество
В Австрии планируют с 14 апреля смягчить карантин
Вена, 6 апреля 2020, 17:04 — REGNUM Поэтапная отмена ограничений может начаться в Австрии с 14 апреля, передаёт 6 апреля ORF.
Экономика
15 рабочих мест создаст новый резидент ТОСЭР «Новотроицк»
15 рабочих мест создаст новый резидент ТОСЭР «Новотроицк».
Происшествия
Украинская полиция нашла виновника лесного пожара в районе Чернобыля
Полиция Киевской области выяснила, кто является виновником лесного пожара в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала своего нового мужчину
Анастасия Волочкову обещает свадьбу уже несколько лет, но её мужчины меняются, а свадьбы все нет и нет.
Общество
Бориса Джонсона госпитализировали из-за симптомов коронавируса
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали из-за симптомов коронавируса.
Экономика
Экономисты выступили против жестких карантинных мер из-за коронавируса
Установление в России более жестких карантинных мер может привести к серьезному замедлению экономической активности и глубокому социально-экономическому кризису.
Экономика
В России приготовились к нефти по 10 долларов и доллару по 89 рублей
Первый сценарий предполагает закрытие крупных городов, заморозку в России экономической деятельности во втором квартале и восстановление экономики Китая и Европы во втором и третьем кварталах.
Общество
Стоимость теста на коронавирус составит 1250 рублей
По последним данным, в России коронавирусом заражены более 6,3 тыс. человек, умерли 47, количество выписанных пациентов выросло до 406 человек.
Общество
Кадыров ответил Мишустину на критику закрытия границ в регионах
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление премьер-министра России Михаила Мишустина о закрытии границ между регионами.
Экономика
Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%
Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
Общество
Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Общество
Правительство ограничило госзакупки иностранных помидоров и огурцов
Огурцы и помидоры пополнили список товаров, при закупках которых государство дает приоритет отечественным производителям.
Игры
Ремастер Saints Row: The Third получил возрастной рейтинг
Культура
Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»
Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.