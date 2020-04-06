Республиканскую клиническую больницу имени Куватова в Уфе закрыли на карантин из-за пяти врачей и двух пациентов, у которых подозревают наличие коронавирусной инфекции, сообщили в Минздраве Башкирии.

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Республиканская клиническая больница имени Куватова в Уфе закрыта на карантин, сообщили РБК в учреждении. По данным РБК-Уфа, помимо медработников внебольничную пневмонию выявили у двух пациентов больницы им. Куватова. В ведомстве отметили, что их состояние удовлетворительное.

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