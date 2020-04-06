Коронавирус

РБКРБКВ Башкирии у пяти медработников заподозрили коронавирус

Республиканская клиническая больница имени Куватова в Уфе закрыта на карантин, сообщили РБК в учреждении. По данным РБК-Уфа, помимо медработников внебольничную пневмонию выявили у двух пациентов больницы им. Куватова.
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с чего всё началось

В Уфе закрыли на карантин республиканскую клиническую больницу

Республиканскую клиническую больницу имени Куватова в Уфе закрыли на карантин из-за пяти врачей и двух пациентов, у которых подозревают наличие коронавирусной инфекции, сообщили в Минздраве Башкирии.
РИА Новости10:36

Подробнее о событии

В Уфе закрыли на карантин республиканскую клиническую больницу

РИА Новости10:36

Главную больницу Башкирии закрыли на карантин из-за 5 больных сотрудников

Bash.News10:15

В Уфе закрыли РКБ: пять врачей госпитализированы с подозрением на коронавирус

МедиаКорСеть10:06

У пяти врачей Республиканской клинической больницы подозревают коронавирус

UfaTime.ru09:23

В Уфе РКБ им.Г.Г.Куватова закрыта на карантин из-за возможной вспышки коронавируса

Башинформ10:12

В минздраве Башкирии рассказали о возможном заражении коронавирусом врачей

КП - Уфа10:18

РКБ имени Куватова в Уфе закрыли из-за 5 врачей и 2 пациентов с подозрением на коронавирус

ProUfu.ru10:12
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Экономика

Назван главный источник тревог россиян

Исследовательская компания GfK по итогам опроса (есть в распоряжении «Ленты.ру») назвала главный источник тревог россиян.
Lenta.ru 13:29
Общество

Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
РБК 09:08
Шоу-бизнес

У Надежды Бабкиной нашли коронавирус

У народной артистки России Надежды Бабкиной нашли коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 12:56
Шоу-бизнес

«Единственная красавица Кардашьян» сфотографировала себя в трусах на самоизоляции

Lenta.ru 03:09
Общество

Петербуржцам напомнили о штрафах за нарушение режима самоизоляции

Горожане, зараженные вирусом COVID-19 и нарушившие режим самоизоляции, могут быть привлечены к уголовной ответственности и, в случае заражения другого гражданина, лишиться свободы сроком до семи лет.
Neva.Today 13:30
Политика

Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России

Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 10:18
Политика

Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Ведомости 13:04
Общество

Елизавета II обратилась к нации из-за коронавируса

Королева Великобритании Елизавета II выступила с обращением к нации из-за коронавируса.
Дождь вчера в 17:39
ЖКХ

В России введут мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ

Правительство введёт временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги.
RT на русском 05:13
Единоборства

Дана Уайт: UFC 249 состоится, но Хабиба не будет

Дана Уайт в социальной сети Twitter ответил инсайдеру Ариэлю Хельвани, который утверждает, что глава UFC договорился с президентом России Владимиром Путиным о поездке Хабиба в США на бой с Тони Фергюсоном.
ODDS.ru 01:25
Общество

Россия возобновила авиарейсы для вывоза россиян из-за границы

Россия с 6 апреля возобновляет авиарейсы для организации возвращения находящихся за границей граждан на родину, сообщает координационный совет правительства по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
RT на русском 13:13
Экономика

Силуанов рассказал о новой реальности в экономике

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в экономике наступает этап "новой реальности", однако российские власти к этому готовы.
Газета.Ru 01:35
Общество

Россия выделит ВОЗ $1 млн на борьбу с коронавирусом

"Выделить в 2020 году бюджетные ассигнования из федерального бюджета на уплату единовременного добровольного целевого взноса во Всемирную организацию здравоохранения на реализацию мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в размере до $1 млн", - говорится в документе.
ТАСС 09:30
Игры

Ремастер Saints Row: The Third получил возрастной рейтинг

CyberSport.ru вчера в 11:30
Общество

Названы новые даты парада Победы и голосования по Конституции

Дата выбрана не просто так: в 1945 году парад в ознаменование победы СССР над фашистской Германией проводили на Красной площади 24 июня.
НДН.инфо 06:30
Общество

В Италии замедлился рост числа жертв коронавируса

Появилась информация о том, что число умерших за сутки от вызываемого коронавирусом заболевания и его осложнений в Италии стало самым низким за две недели.
Piter.tv вчера в 16:33
Общество

В России разработали схему лечения тяжелой формы коронавируса

В России разработана схема лечения тяжелой коронавирусной пневмонии с помощью препарата "Даларгин", сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:03
Финансы

Курс доллара опустился ниже 76 рублей

В последний раз курс доллара находился ниже уровня в 76 рублей 18 марта, а курс евро опускался ниже 82 рублей 17 марта текущего года.
ТАСС 14:01
Экономика

Правительство разработало стресс-тесты для экономики

Минпромторг подготовил два стресс-теста для российских системообразующих компаний с целью проверки финансовой устойчивости предприятий, передает РБК.
ФедералПресс 12:32
Общество

В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом

Коммерсантъ 04 апреля в 14:28
Общество

Правительство ограничило продажу масок и перчаток

Правительство ввело ограничения на оптовую и розничную торговлю некоторыми медизделиями, включая маски и перчатки.
Коммерсантъ 06:52
Футбол

«Тоттенхэм» подтвердил, что Сон Хын Мин пройдет военные сборы

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин пройдет военные сборы в Южной Корее в апреле, сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.
РИА Новости 11:47
Происшествия

Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой

Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.
РИА Новости 12:00
Экономика

Правительство России ввело квоты на экспорт зерна

В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Mirmol.ru 10:56
Игры

Появилась информация о выходе Mafia II: Definitive Edition

Пока неизвестно, для каких платформ выйдет Mafia II: Definitive Edition.
Нева Спорт 06:01
Общество

RT показал статистику просмотров на YouTube после обвинения в накрутке

Телеканал RT показал статистику просмотров своего YouTube-канала в ответ на обвинения Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* в накрутке просмотров на видеохостинге.
Телеканал 360° 08:33
Гаджеты

В iOS 14 нашли настоящие виджеты

Hey @EveryApplePro, @MaxWinebach said you like wallpapers pic.twitter.com/4P8BrMzCkI - Dongle (@DongleBookPro) April 4, 2020 Судя по скриншотам из твиттер-аккаунта DongleBookPro, другой новой настройкой в iOS 14 станет Home Screen Appearance ("Внешний вид домашнего экрана").
Вести.Ru 10:38
Общество

Льва Лещенко выписали из Коммунарки

Inc-news.ru 11:44
Здоровье

В Минздраве оценили текущую ситуацию с коронавирусом в России

Текущую ситуацию оценил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его цитирует «Интерфакс» в понедельник, 6 апреля.
Lenta.ru 09:46
Здоровье

Составлен портрет типичной жертвы коронавируса

Китайские медики опубликовали отчет, согласно которому стало известно, что самой уязвимой группой граждан в плане заражения вирусом COVID-19 является мужская часть населения в возрасте после 50 лет.
Evo-rus.com 08:21
Как работают Яндекс.Новости?
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