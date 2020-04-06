Коронавирус
РБКВ Башкирии у пяти медработников заподозрили коронавирус
Республиканская клиническая больница имени Куватова в Уфе закрыта на карантин, сообщили РБК в учреждении. По данным РБК-Уфа, помимо медработников внебольничную пневмонию выявили у двух пациентов больницы им. Куватова.
Читать в источнике
Оценить59
с чего всё началось
Республиканскую клиническую больницу имени Куватова в Уфе закрыли на карантин из-за пяти врачей и двух пациентов, у которых подозревают наличие коронавирусной инфекции, сообщили в Минздраве Башкирии.РИА Новости10:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 14:06, Ашберн
Экономика
Назван главный источник тревог россиян
Исследовательская компания GfK по итогам опроса (есть в распоряжении «Ленты.ру») назвала главный источник тревог россиян.
Общество
Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Шоу-бизнес
У Надежды Бабкиной нашли коронавирус
У народной артистки России Надежды Бабкиной нашли коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Шоу-бизнес
«Единственная красавица Кардашьян» сфотографировала себя в трусах на самоизоляции
Общество
Петербуржцам напомнили о штрафах за нарушение режима самоизоляции
Горожане, зараженные вирусом COVID-19 и нарушившие режим самоизоляции, могут быть привлечены к уголовной ответственности и, в случае заражения другого гражданина, лишиться свободы сроком до семи лет.
Политика
Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России
Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
Политика
Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Общество
Елизавета II обратилась к нации из-за коронавируса
Королева Великобритании Елизавета II выступила с обращением к нации из-за коронавируса.
ЖКХ
В России введут мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ
Правительство введёт временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги.
Единоборства
Дана Уайт: UFC 249 состоится, но Хабиба не будет
Дана Уайт в социальной сети Twitter ответил инсайдеру Ариэлю Хельвани, который утверждает, что глава UFC договорился с президентом России Владимиром Путиным о поездке Хабиба в США на бой с Тони Фергюсоном.
Общество
Россия возобновила авиарейсы для вывоза россиян из-за границы
Россия с 6 апреля возобновляет авиарейсы для организации возвращения находящихся за границей граждан на родину, сообщает координационный совет правительства по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Экономика
Силуанов рассказал о новой реальности в экономике
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в экономике наступает этап "новой реальности", однако российские власти к этому готовы.
Общество
Россия выделит ВОЗ $1 млн на борьбу с коронавирусом
"Выделить в 2020 году бюджетные ассигнования из федерального бюджета на уплату единовременного добровольного целевого взноса во Всемирную организацию здравоохранения на реализацию мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в размере до $1 млн", - говорится в документе.
Игры
Ремастер Saints Row: The Third получил возрастной рейтинг
Общество
Названы новые даты парада Победы и голосования по Конституции
Дата выбрана не просто так: в 1945 году парад в ознаменование победы СССР над фашистской Германией проводили на Красной площади 24 июня.
Общество
В Италии замедлился рост числа жертв коронавируса
Появилась информация о том, что число умерших за сутки от вызываемого коронавирусом заболевания и его осложнений в Италии стало самым низким за две недели.
Общество
В России разработали схему лечения тяжелой формы коронавируса
В России разработана схема лечения тяжелой коронавирусной пневмонии с помощью препарата "Даларгин", сообщает РИА "Новости".
Финансы
Курс доллара опустился ниже 76 рублей
В последний раз курс доллара находился ниже уровня в 76 рублей 18 марта, а курс евро опускался ниже 82 рублей 17 марта текущего года.
Экономика
Правительство разработало стресс-тесты для экономики
Минпромторг подготовил два стресс-теста для российских системообразующих компаний с целью проверки финансовой устойчивости предприятий, передает РБК.
Общество
В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом
Общество
Правительство ограничило продажу масок и перчаток
Правительство ввело ограничения на оптовую и розничную торговлю некоторыми медизделиями, включая маски и перчатки.
Футбол
«Тоттенхэм» подтвердил, что Сон Хын Мин пройдет военные сборы
Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин пройдет военные сборы в Южной Корее в апреле, сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.
Происшествия
Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой
Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.
Экономика
Правительство России ввело квоты на экспорт зерна
В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Игры
Появилась информация о выходе Mafia II: Definitive Edition
Пока неизвестно, для каких платформ выйдет Mafia II: Definitive Edition.
Общество
RT показал статистику просмотров на YouTube после обвинения в накрутке
Телеканал RT показал статистику просмотров своего YouTube-канала в ответ на обвинения Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* в накрутке просмотров на видеохостинге.
Гаджеты
В iOS 14 нашли настоящие виджеты
Hey @EveryApplePro, @MaxWinebach said you like wallpapers pic.twitter.com/4P8BrMzCkI - Dongle (@DongleBookPro) April 4, 2020 Судя по скриншотам из твиттер-аккаунта DongleBookPro, другой новой настройкой в iOS 14 станет Home Screen Appearance ("Внешний вид домашнего экрана").
Общество
Льва Лещенко выписали из Коммунарки
Здоровье
В Минздраве оценили текущую ситуацию с коронавирусом в России
Текущую ситуацию оценил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его цитирует «Интерфакс» в понедельник, 6 апреля.
Здоровье
Составлен портрет типичной жертвы коронавируса
Китайские медики опубликовали отчет, согласно которому стало известно, что самой уязвимой группой граждан в плане заражения вирусом COVID-19 является мужская часть населения в возрасте после 50 лет.