Происшествия
РИА НовостиВ Уфе локализовали пожар на нефтехимическом заводе
"Пожар локализован в 10.44 (8.44 мск) на площади 2 тысячи квадратных метров",- сказали агентству в ГУ МЧС по республике. Ранее спасатели сообщили, что горит производственное здание горит на предприятии "Опытный завод Нефтехим" в Уфе.
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