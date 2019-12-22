Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Уфе локализовали пожар на нефтехимическом заводе

"Пожар локализован в 10.44 (8.44 мск) на площади 2 тысячи квадратных метров",- сказали агентству в ГУ МЧС по республике. Ранее спасатели сообщили, что горит производственное здание горит на предприятии "Опытный завод Нефтехим" в Уфе.
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Количество тушивших крупный пожар на уфимском заводе достигло 135 человек

КП - Уфа02:52

В Уфе не обнаружили повышенного загрязнения воздуха из-за пожара на заводе

Интерфакс02:47

Видео: пожар бушует на заводе химреагентов в Уфе

РЕН ТВвчера в 22:53

В Башкирии загорелось здание завода «Нефтехим»

ТАССвчера в 23:12

Огонь уничтожил 2 тысячи квадратных метров площади завода: пожар на «Нефтехиме» в Уфе локализовали

ГТРК Башкортостан01:13

Опубликовано видео с места пожара на заводе в Уфе

РИА Новости01:01

Пожар на «Опытном заводе Нефтехим» локализован - МЧС по Башкирии

Башинформ01:50
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Религия

День святой Анны: что запрещено делать 22 декабря

В день святой Анны бесплодные женщины обычно молятся об исцелении своего недуга, а беременные – о благополучных родах и здоровье для малыша.
Волгоградская правда вчера в 23:49
Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Российская газета вчера в 05:33
Политика

В США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»

Американский посол Ричард Гренелл в Берлине рассказал, как страны Евросоюза восприняли новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток-2".
Газета.Ru вчера в 21:25
Политика

Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев

Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 15:33
Политика

В Абакане проходят досрочные выборы мэра

Sibnovosti.ru вчера в 22:52
Шоу-бизнес

Пугачева и Галкин снялись в новогоднем шоу Насти Ивлеевой

Алла Пугачева и Максим Галкин снялись в новогоднем шоу блогера и ведущей Анастасии Ивлеевой, тизер выпуска появился в Instagram.
Слово и Дело вчера в 23:15
Происшествия

Неизвестные ограбили безработного на 9,5 млн рублей в Москве

Двое неизвестных в медицинских масках избили и ограбили безработного в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы.
Известия 00:47
Политика

S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
РБК вчера в 14:11
Политика

МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне

В МИД Польши утверждают, что "слова президента России подрывают совместную работу польских и российских экспертов, а также достижения его предшественников — Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые, несмотря на трудности, стремились искать путь истины и примирения в польско-российских отношениях".
РИА Новости 00:09
Шоу-бизнес

Первые фото со съемок шоу Ксении Собчак на Первом канале слили в Сеть

Экспресс газета 20 декабря в 23:14
Экономика

ПФР объявил сроки выплат январских пенсий

Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, для неработающих пенсионеров эти выплаты уже будут проиндексированы на 6,6%. Если в настоящем году средний размер пенсии у неработающего пенсионера составлял 15,6 тыс. рублей, то со следящего года он вырастет до 16,4 тыс. рублей.
Gazeta.SPb вчера в 04:15
Единоборства

Александр Емельяненко прокомментировал вызов Рамзана Кадырова на бой

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
РИА Новости вчера в 15:20
Космос

Запуск российских спутников связи «Гонец-М» перенесён

News.ru вчера в 20:08
Общество

Детям в Челябинске подарили просроченные новогодние подарки

РЕН ТВ 01:51
Технологии

Bloomberg: Apple создала секретную команду для разработки спутников

ToDay News Ufa 20 декабря в 14:46
Политика

МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту

Ранее стало известно о введении в марте следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
РИА Новости вчера в 18:30
Общество

Путин поздравил россиян с Днем энергетика

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса с Днем энергетика.
Известия 01:40
Здоровье

Медик назвала три главных «золотых правила» оздоровления кишечника

Медицинский эксперт из Австралии определила и назвала три главных «золотых правила» оздоровления кишечника в организме человека, сообщает авторитетное издание The Daily Mail.
Ugpressa.ru вчера в 23:49
Гаджеты

Появились первые изображения iPhone SE 2

В сети появились изображения новинки в линейке «яблочных» смартфонов – iPhone SE 2. Предполагается, что гаджет будет представлен в первой половине следующего года.
МедиаПоток 20 декабря в 03:57
Шоу-бизнес

Дубовицкая ответила на сообщения о возможной свадьбе Петросяна

Телеведущая Регина Дубовицкая, известная по юмористической передаче «Аншлаг», прокомментировала возможные отношения своего коллеги Евгения Петросяна с его молодой помощницей Татьяной Брухуновой.
iReactor вчера в 18:28
Наука

Новый минерал назвали именем уральского исследователя метеоритов

Именем профессора Уральского федерального университета Виктора Гроховского назвали новый минерал, найденный в железном метеорите Уакит.
Российская газета 20 декабря в 06:04
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ вчера в 08:08
Футбол

«Ливерпуль» впервые выиграл клубный чемпионат мира

Английский "Ливерпуль" обыграл бразильский "Фламенго" в финале клубного чемпионата мира в Катаре - 1:0.
Российская газета вчера в 15:47
Происшествия

В ДР Конго нашли черный ящик разбившегося в октябре Ан-72

РИА Новости вчера в 11:46
Происшествия

Российских школьников накормили мясом с трупным ядом

Lenta.ru вчера в 14:48
Политика

Эрдоган пообещал ответить США на санкции против «Турецкого потока»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ответными мерами в случае, если США введут санкции против проекта газопровода «Турецкий поток».
РБК 20 декабря в 08:05
Кино

Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года

Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Комсомольская правда вчера в 13:42
Единоборства

Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну

Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Allboxing.ru вчера в 12:38
Наука

Огромное скопление морских черепах сняли на видео

Морской биолог Ванесса Бези (Vanessa Bézy) поделилась удивительным видео, демонстрирующим огромное прибрежное скопление черепах — на территории заповедника Ostional Wildlife Refuge в Коста-Рике; она сделала данную запись с помощью дрона в рамках исследования в 2016 году.
Популярная механика 19 декабря в 19:02
Здоровье

Врач предупредила об опасности избыточного потребления воды

Из-за чрезмерного употребления воды повышается распад белка и из организма человека вымываются витамины и микроэлементы, сообщила доктор медицинских наук, диетолог Алла Погожева, передает RT.
РБК 01:56
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