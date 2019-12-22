"Пожар локализован в 10.44 (8.44 мск) на площади 2 тысячи квадратных метров",- сказали агентству в ГУ МЧС по республике. Ранее спасатели сообщили, что горит производственное здание горит на предприятии "Опытный завод Нефтехим" в Уфе.

В Уфе локализовали пожар на нефтехимическом заводе

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