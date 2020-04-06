Коронавирус

Говорит МоскваГоворит МоскваВ Уфе на карантин закрыли больницу из-за коронавируса

Как сообщили в Минздраве Башкирии, персонал продолжает выполнять свою работу, но приём новых пациентов остановили до завершения карантина.
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В Уфе закрыли на карантин республиканскую клиническую больницу

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Главную больницу Башкирии закрыли на карантин из-за 5 больных сотрудников

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