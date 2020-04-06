Коронавирус
Говорит МоскваВ Уфе на карантин закрыли больницу из-за коронавируса
Как сообщили в Минздраве Башкирии, персонал продолжает выполнять свою работу, но приём новых пациентов остановили до завершения карантина.
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Энергетика
Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина
Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, Кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
Экономика
Утверждены меры по спасению экономики России от коронавируса
Российское правительство утвердило перечень мер по спасению экономики страны от влияния эпидемии коронавируса.
Футбол
Геркус ответил скауту «Лестера», который опроверг его слова
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на заявление скаута «Лестера» Олега Челемея, который заявил, что клуб никогда не интересовался защитником москвичей Соломоном Кверквелией.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье
В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.
Политика
США признали террористической организацию националистов из России
Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Экономика
Fashion-ритейл может не выжить после пандемии коронавируса
Fashion-ритейл может не выжить после пандемии коронавируса Представители fashion-ритейла, не вошедшего в список пострадавших на фоне борьбы с COVID-19 отраслей, просят федеральные власти включить их в число тех, кому требуется господдержка.
Общество
Бизнесмен Евгений Пригожин подал в суд на Любовь Соболь
В разговоре с журналистами Соболь назвала бизнесмена "бандитом". Телеканал также стал ответчиком по этому иску.
Общество
ФАС проверила цены на лимоны, чеснок и имбирь
Цены на лимоны, чеснок и имбирь в основном завышают небольшие магазины и рынки.
Общество
Россия возобновила авиарейсы для вывоза россиян из-за границы
Россия с 6 апреля возобновляет авиарейсы для организации возвращения находящихся за границей граждан на родину, сообщает координационный совет правительства по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Политика
В Кремле допустили перенос дня голосования на зиму или на год
В Кремле допускают перенос единого дня голосования (ЕДГ), запланированного на сентябрь 2020 года, на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса.
Политика
ООН не нашла доказательств причастности Дамаска к «инцидентам» в Сирии
Специальная комиссия ООН по расследованию инцидентов в Идлибе не нашла доказательств для того, чтобы окончательно возложить на Дамаск ответственность за удары по подконтрольным организации объектам.
Музыка
Участница шоу «Голос. Дети» обвинила Полину Гагарину в нечестности
Девятилетняя Ангелина заявила Гагариной, что ее решение несправедливо, потому что наставница могла бы выбрать всех трех девочек.
Здоровье
Заболевших COVID-19 выявили в республиканской больнице Коми
Зараженные коронавирусной инфекцией выявлены в Коми в республиканской клинической больнице.
Общество
Джоан Роулинг заявила о заражении коронавирусом
Шоу-бизнес
У Надежды Бабкиной нашли коронавирус
У народной артистки России Надежды Бабкиной нашли коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Происшествия
Иисуса Воробьева оштрафовали за прогулку на Патриарших
Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.
Общество
Правительство ввело ограничения на торговлю медицинскими изделиями
Правительство установило ограничения на торговлю медицинскими изделиями. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
Экономика
Троценко предложил обнулить подоходный налог для малоимущих
Российский миллиардер, владелец Aeon Роман Троценко предложил ввести в России прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), установив при этом нулевую ставку на доходы менее двух минимальных размеров оплаты труда.
Общество
В Новгородской области умер первый пациент с коронавирусом
Первый пациент, зараженный коронавирусом, 6 апреля скончался в инфекционной больнице в Новгородской области.
Здоровье
Глава ВОЗ предостерег от неправильного ношения медицинских масок
4 апреля схожее заявление сделал президент США Дональд Трамп: на вопрос о том, почему он не носит маску, он ответил, что маски требуются медицинским работникам, а те, кто к ним не относятся, могут обойтись и самодельными повязками.
Финансы
Курс доллара упал ниже 76 рублей впервые с 18 марта
Курс доллара оказался ниже 76 рублей впервые с 18 марта. Об этом следует из данных торгов Московской биржи.
Футбол
«Ливерпуль» отказался от участия в госпрограмме выплат сотрудникам
Руководство "Ливерпуля" приняло решение отказаться от участия в государственной программе сохранения рабочих мест.
Общество
Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии
Премьер Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный с коронавирусом, переведен в отделение интенсивной терапии, передает Reuters заявление аппарата премьер-министра на Даунинг-стрит, 10.
Футбол
66-летний ветеран «Спартака» рассказал о встрече с росгвардейцами во дворе
Двукратный чемпион СССР по футболу в составе «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал об общении с сотрудниками Росгвардии во дворе собственного дома в Москве.
Политика
Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России
Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
Экономика
Акции Сбербанка заняли почти 30% в портфелях частных инвесторов
На неделе со 2 по 6 марта приток средств частных инвесторов в российские акции составил ₽30,4 млрд.