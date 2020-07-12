Результаты тестов на коронавирус, взятые перед матчем с московским "Локомотивом", показали, что все футболисты "Уфы" и персонал клуба здоровы, заявил РИА Новости председатель попечительского совета Ростислав Мурзагулов.

с чего всё началось

Встреча 28-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Уфа" состоится в воскресенье в Москве и начнется в 16:30 мск. Ранее РБК сообщил, что как минимум у трех футболистов "Уфы" есть подозрение на коронавирус.

В «Уфе» опровергли информацию о зараженных коронавирусом футболистах

Армия и оружие На границе Азербайджана и Армении произошло боестолкновение На участке Товузского района азербайджано-армянской границы произошло столкновение, минобороны Армении заявило о попытке захвата армянского опорного пункта, азербайджанская сторона – об артобстреле своих позицией, двух погибших и пяти раненых военнослужащих. 452

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 1K

Общество Москвичей призвали воздержаться от поездок из-за грозы с градом МЧС рекомендует гражданам по возможности отказаться от поездок на личном транспорте: в грозу видимость на дороге резко ухудшается, что может привести к ДТП. 96

Единоборства Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).

Шоу-бизнес Танцовщик Полунин удалил с груди татуировку с Путиным Свое фото со сведенной татуировкой на груди, ранее изображающей президента России Владимира Путина, опубликовал танцовщик Сергей Полунин 10 июля на своей странице в Instagram. 2

Автоспорт Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии, Квят стал десятым Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон одержал победу на втором этапе сезона "Формулы-1" Гран-при Штирии, российский гонщик "Альфа Таури" Даниил Квят стал десятым.

Политика Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. 110

Футбол «Локомотив» ушел от поражения в матче чемпионата России с «Уфой» «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Уфой» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.

Происшествия СКР возбудил дело после разлива на Таймыре 44 тонн авиатоплива Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело по факту разлива 44 тонн авиатоплива на Таймыре. 234

Общество Москвичей предупредили о резком и сильном похолодании В середине следующей недели в Москве ожидается резкое и сильное похолодание, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 7

Происшествия В общежитии университета в Киеве зафиксировали вспышку COVID-19 Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна, сообщила в воскресенье пресс-служба Госпотребслужбы Украины.

Экономика Кабмин планирует изменить порядок начисления зарплат в бюджетной сфере Кроме всего прочего, Кабмин рассчитывает установить требования для каждой отдельной сферы, попутно определив сроки, в течение которых размер выплат для работников бюджетной сферы должен будет пересмотрен, сообщает NationNews. 15

Футбол Дубль Роналду с пенальти спас «Ювентус» от проигрыша «Аталанте» В игре 32-го тура итальянского первенства туринский клуб на своем поле расписал мировую с «Аталантой» со счетом 2:2.Гости открыли счет в матче на 16-й минуте.