Результаты тестов на коронавирус, взятые перед матчем с московским "Локомотивом", показали, что все футболисты "Уфы" и персонал клуба здоровы, заявил РИА Новости председатель попечительского совета Ростислав Мурзагулов.

с чего всё началось

Встреча 28-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Уфа" состоится в воскресенье в Москве и начнется в 16:30 мск. Ранее РБК сообщил, что как минимум у трех футболистов "Уфы" есть подозрение на коронавирус.

В «Уфе» опровергли информацию о зараженных коронавирусом футболистах

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