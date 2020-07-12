Коронавирус
РИА НовостиВ «Уфе» опровергли информацию о зараженных коронавирусом футболистах
Встреча 28-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Уфа" состоится в воскресенье в Москве и начнется в 16:30 мск. Ранее РБК сообщил, что как минимум у трех футболистов "Уфы" есть подозрение на коронавирус.
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с чего всё началось
Результаты тестов на коронавирус, взятые перед матчем с московским "Локомотивом", показали, что все футболисты "Уфы" и персонал клуба здоровы, заявил РИА Новости председатель попечительского совета Ростислав Мурзагулов.РИА Новости07:27
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Совбез ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии
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