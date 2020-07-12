Результаты тестов на коронавирус, взятые перед матчем с московским "Локомотивом", показали, что все футболисты "Уфы" и персонал клуба здоровы, заявил РИА Новости председатель попечительского совета Ростислав Мурзагулов.

с чего всё началось

Председатель попечительского совета футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов опроверг информацию о случаях заражения коронавирусом в команде. Мне показали справку, где чёрным по белому написано, что у всей команды отрицательный результат.

В «Уфе» опровергли информацию о заражённых коронавирусом футболистах

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