Коронавирус

News.ruNews.ruВ «Уфе» опровергли информацию о заражённых коронавирусом футболистах

Председатель попечительского совета футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов опроверг информацию о случаях заражения коронавирусом в команде. Мне показали справку, где чёрным по белому написано, что у всей команды отрицательный результат.
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В «Уфе» опровергли информацию о зараженных коронавирусом футболистах

Результаты тестов на коронавирус, взятые перед матчем с московским "Локомотивом", показали, что все футболисты "Уфы" и персонал клуба здоровы, заявил РИА Новости председатель попечительского совета Ростислав Мурзагулов.
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Газета.Ru 11:31
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