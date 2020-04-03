Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе. Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба городского ГИБДД. По сообщению пресс-службы ведомства, ночью 3 апреля 33-летний житель Уфы находился в общественном месте в микрорайоне Затон на улице Лётчиков.
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с чего всё началось

Наказание за нарушение режима самоизоляции в Уфе побило рекорды скорости

Мировой судья судебного участка №2 Ленинского района Уфы Анфиса Валиуллина вчера присудила первый штраф за нарушение правил самоизоляции, предусмотренный новой версией Кодекса об административных правонарушениях РФ. КоАП вступил в силу вечером 1 апреля.
Коммерсантъ Уфавчера в 18:12

Подробнее о событии

Юрист: «Постановление о штрафе в 15 тысяч за нарушение самоизоляции в Уфе незаконно»

МедиаКорСеть08:21

Наказание за нарушение режима самоизоляции в Уфе побило рекорды скорости

Коммерсантъ Уфавчера в 18:12

Юрист из Уфы предположил, что штраф в 15 тысяч рублей за нарушение самоизоляции может быть отменен

Независимая Уральская газета06:22

Жителю Уфы компенсируют штраф в 15 тысяч за нарушение самоизоляции

Bash.News03:40

Руководство «Башинформа» компенсирует штраф уфимцу, нарушившему режим самоизоляции

Башинформ00:43

«Это несправедливо!»: мужчина о штрафе на 15 тысяч рублей за нарушение режима полной самоизоляции в Уфе

КП - Уфа08:47

Уфимца оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции

Уфа1.рувчера в 10:02
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Здоровье

На Кубани медики попросили продлить карантин

В Краснодарском крае с 31 марта по 5 апреля губернатор объявил карантин.
СочиСтрим 12:12
Происшествия

На Кубани сообщили о 17 новых заболевших коронавирусом

Возраст новых пациентов – от 14 до 77 лет Оперативный штаб Краснодарского края по коронавирусу сообщил о 17 новых случаях заражения коронавирусом.
Кубань-Информ 12:16
Энергетика

Путин заявил о необходимости сократить добычу на 10 миллионов баррелей

"По предварительным оценкам, думаю, что речь может идти о сокращении в объеме где‑то 10 миллионов баррелей в сутки, чуть меньше, может, чуть больше", — отметил президент РФ в ходе совещания с участием руководителей нефтяных компаний и Минэнерго, на котором обсуждается ситуация на глобальных энергетических рынках, обеспечение устойчивости и развития топливно-энергетического комплекса страны.
Вести.Ru 12:44
Происшествия

Четверо жителей Саратовской области нарушили карантин

В Саратовской области выявлены еще четверо нарушителей карантинного режима.
Саратов 24 10:00
Авто

Aurus Komendant в первый раз вышел на тесты

Новый российский внедорожник Aurus Komendant заметили на тестах на одном из замерзших озер в Швеции.
Автоновости дня вчера в 12:35
Общество

Власти Ивановской области призвали не сдавать жилье москвичам

В Ивановской области, по данным оперативного штаба, зарегистрировано 13 заболевших COVID-19, один выздоровел; в Москве число случаев достигло 4149.
Ведомости 11:04
Политика

Путин проведёт совещание по ситуации на рынке нефти

Российский лидер Владимир Путин проведёт совещание по ситуации на рынке нефти с представителями правительства, администрации президента и нефтяниками.
RT на русском 06:38
Общество

Первые нарушители карантина в Москве получили штрафы

Руководитель Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков рассказал о трех первых нарушителях режима самоизоляции, которым были выписаны штрафы.
Московский Комсомолец 09:57
Общество

Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил, что передвижение на автомобиле по столице в условиях режима самоизоляции допускается только по одному.
RT на русском 08:14
Общество

Число заболевших коронавирусом в России превысило 4000

За последние сутки в 32 регионах России выявлен 601 новый случай коронавируса.
Forbes 03:33
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ 03:06
Здоровье

Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Lenta.ru 07:51
Политика

Комиссар Совета Европы озабочена давлением на СМИ во время пандемии

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович глубоко озабочена ущемлениями свободы СМИ во время пандемии коронавируса.
Недвижимость.RU 06:41
Общество

Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств

Президент России Владимир Путин подписал закон о дистанционной продаже безрецептурных лекарств и медицинских препаратов.
Коммерсантъ 12:26
Политика

МИД РФ пояснил отказ Украины от договоренностей по Донбассу

В МИД РФ прокомментировали отказ Украины от договоренностей, достигнутых зимой на встрече лидеров «нормандской четверки».
Russkie.org 05:29
Здоровье

Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт

Что известно о последней жертве Covid-19 В реанимационном отделении Тернопольской областной больницы от коронавируса скончалась 57-летняя женщина — она стала второй жертвой эпидемии в области.
Rusvesna.su 04:45
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Общество

Режим ЧС введут в одном из населенных пунктов Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе хотят в тестовом формате ввести локальный режим ЧС.
Вестник Кавказа 08:19
Происшествия

В Москве арестовали генерал-майора юстиции Бирюкова

Москва, 3 апреля 2020, 18:43 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России, генерал-майора юстиции Александра Бирюкова, обвиняемого в злоупотреблении должностным полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе суда.
REGNUM 11:43
Политика

В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней

В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:21
Происшествия

Гулявший у реки житель Казани оштрафован на 15 000 рублей

В Казани мировой судья Ново-Савиновского района Казани оштрафовал на 15 000 рублей 23-летнего жителя города за прогулку по берегу Казанки, ради чего он нарушил режим самоизоляции, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
Интерфакс 11:34
Общество

Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса

Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 09:25
Общество

Более миллиона человек заразились коронавирусом

Количество зараженных новым коронавирусом в мире превысило миллион человек, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:54
Здоровье

Украинский Минздрав спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в стране

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились 942 человек, 23 украинца скончались, 19 граждан одолели недуг и были выписаны из больниц.
RuNews24.ru 07:16
Политика

Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля

Ранее Владимир Путин своим указом продлил нерабочие дни в России до конца месяца.
Эхо Москвы вчера в 23:02
Политика

Лукашенко не исключает попыток переделить мир без войны

"Боюсь, чтобы нас не переделили без войны", - резюмировал Лукашенко.
Российская газета вчера в 07:29
Общество

Минпромторг предупредил о сложностях с поставками в регионах

Минпромторг предупредил о сложностях с поставками в регионах Введение карантинных мер в ряде регионов, в частности пропусков для транспорта, привело к блокировке работы торговых и логистических операторов.
Коммерсантъ 09:58
Общество

Банк России разрешил оформлять ОСАГО без диагностических карт

Банк России разрешил выдачу полисов ОСАГО без диагностических карт с оформлением после снятия ограничений из-за коронавируса.
Известия 07:52
Общество

В ВОЗ рассказали о темпах эпидемии коронавируса в России

О темпах распространения инфекции рассказала представительница Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает РИА Новости.
Lenta.ru 11:56
Экономика

Набиуллина оценила потери экономики от месяца каникул

«Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5–2% годового ВВП», – сказала Набиуллина, пообещав дать более точный прогноз по России к следующему заседанию по ставке, которое должно пройти 24 апреля.
Ведомости 07:49
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