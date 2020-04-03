Коронавирус
REGNUMВ Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе. Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба городского ГИБДД. По сообщению пресс-службы ведомства, ночью 3 апреля 33-летний житель Уфы находился в общественном месте в микрорайоне Затон на улице Лётчиков.
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с чего всё началось
Мировой судья судебного участка №2 Ленинского района Уфы Анфиса Валиуллина вчера присудила первый штраф за нарушение правил самоизоляции, предусмотренный новой версией Кодекса об административных правонарушениях РФ. КоАП вступил в силу вечером 1 апреля.Коммерсантъ Уфавчера в 18:12
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Наказание за нарушение режима самоизоляции в Уфе побило рекорды скорости
Коммерсантъ Уфавчера в 18:12
Юрист из Уфы предположил, что штраф в 15 тысяч рублей за нарушение самоизоляции может быть отменен
Независимая Уральская газета06:22
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Возраст новых пациентов – от 14 до 77 лет Оперативный штаб Краснодарского края по коронавирусу сообщил о 17 новых случаях заражения коронавирусом.
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Общество
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Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
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Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств
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Политика
МИД РФ пояснил отказ Украины от договоренностей по Донбассу
В МИД РФ прокомментировали отказ Украины от договоренностей, достигнутых зимой на встрече лидеров «нормандской четверки».
Здоровье
Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт
Что известно о последней жертве Covid-19 В реанимационном отделении Тернопольской областной больницы от коронавируса скончалась 57-летняя женщина — она стала второй жертвой эпидемии в области.
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Режим ЧС введут в одном из населенных пунктов Ленинградской области
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Политика
В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней
В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Происшествия
Гулявший у реки житель Казани оштрафован на 15 000 рублей
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Общество
Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса
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Общество
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Политика
Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля
Ранее Владимир Путин своим указом продлил нерабочие дни в России до конца месяца.
Политика
Лукашенко не исключает попыток переделить мир без войны
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Общество
Минпромторг предупредил о сложностях с поставками в регионах
Минпромторг предупредил о сложностях с поставками в регионах Введение карантинных мер в ряде регионов, в частности пропусков для транспорта, привело к блокировке работы торговых и логистических операторов.
Общество
Банк России разрешил оформлять ОСАГО без диагностических карт
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Общество
В ВОЗ рассказали о темпах эпидемии коронавируса в России
О темпах распространения инфекции рассказала представительница Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает РИА Новости.
Экономика
Набиуллина оценила потери экономики от месяца каникул
«Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5–2% годового ВВП», – сказала Набиуллина, пообещав дать более точный прогноз по России к следующему заседанию по ставке, которое должно пройти 24 апреля.