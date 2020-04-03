Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе. Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба городского ГИБДД. По сообщению пресс-службы ведомства, ночью 3 апреля 33-летний житель Уфы находился в общественном месте в микрорайоне Затон на улице Лётчиков.
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с чего всё началось

Наказание за нарушение режима самоизоляции в Уфе побило рекорды скорости

Мировой судья судебного участка №2 Ленинского района Уфы Анфиса Валиуллина вчера присудила первый штраф за нарушение правил самоизоляции, предусмотренный новой версией Кодекса об административных правонарушениях РФ. КоАП вступил в силу вечером 1 апреля.
Коммерсантъ Уфавчера в 18:12

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Юрист: «Постановление о штрафе в 15 тысяч за нарушение самоизоляции в Уфе незаконно»

МедиаКорСеть08:21

«Это несправедливо!»: мужчина о штрафе на 15 тысяч рублей за нарушение режима полной самоизоляции в Уфе

КП - Уфа08:47

Наказание за нарушение режима самоизоляции в Уфе побило рекорды скорости

Коммерсантъ Уфавчера в 18:12

Жителю Уфы компенсируют штраф в 15 тысяч за нарушение самоизоляции

Bash.News03:40

Полиция Башкирии составляла протоколы за нарушение режима самоизоляции незаконно

ProUfu.ru01:51

Юрист из Уфы предположил, что штраф в 15 тысяч рублей за нарушение самоизоляции может быть отменен

Независимая Уральская газета06:22

Уфимец, нарушивший ночью режим самоизоляции, заплатит штраф

Башинформвчера в 09:34
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 11:19, Ашберн
Политика

В МИД оценили возможность визита польской делегации в Катынь

РИА Новости вчера в 08:50
Политика

Зеленский подписал указ об оказании помощи Италии

Киев, 3 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Гуманитарная помощь будет оказана Италии Украиной, сообщили 3 апреля в пресс-службе украинского президента.
REGNUM 10:42
Здоровье

Врачи в Петербурге заявили о невозможности работать без защиты от вируса

Врачи Городской Покровской больницы в Санкт-Петербурге, которую решили перепрофилировать под прием пациентов с пневмонией, заявили о невозможности нормальной работы без соответствующих средств индивидуальной защиты.
РБК 10:00
Общество

Банк России разрешил оформлять ОСАГО без диагностических карт

Банк России разрешил выдачу полисов ОСАГО без диагностических карт с оформлением после снятия ограничений из-за коронавируса.
Известия 07:52
Политика

Путин продлил нерабочий режим до конца апреля

Если обстановка позволит - сократим период нерабочих дней.
Накануне.Ru вчера в 10:05
Происшествия

В Сочи женщине грозит арест за поддельный пропуск при карантине

Женщине грозит арест до шести месяцев. Напомним, на всей территории Краснодарского края карантин был введен главой региона с 31 марта.
Российская газета 09:43
Общество

Х5 и «Магнит» начнут продавать товары без наценки

Mossovetinfo.ru – Крупнейшие российские ритейлеры Х5 Retail Group и «Магнит» предложат покупателям продукты питания без торговой наценки – по цене их приобретения у производителей, совместное сообщение компаний опубликовано на их официальных сайтах.
Моссовет вчера в 09:49
Политика

Путин призвал не ограничивать работу предприятий «под одну гребенку»

"Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны нецелесообразно", - сказал Путин на заседании Совбеза, кадры которого показал телеканал "Россия 24".
РИА Новости 09:29
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против идеи раздачи финансовой помощи на руки россиянам в нерабочие дни, объявленные из-за карантина.
Газета.Ru 09:49
Политика

Полпред представил правительству Коми врио главы республики Уйбу

Полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан представил региональному правительству врио главы Коми Владимира Уйбу, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.
РИА Новости 10:23
Общество

Россия приостанавливает все вывозные рейсы

Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
BFM.ru 09:19
Шоу-бизнес

Елена Проклова радуется сексуальной активности бывшего мужа

Территория новостей 09:41
Происшествия

ФСБ выявила на Ставрополье планировавшую теракты ячейку ИГ

ФСБ сообщила о пресечении деятельности законспирированной ячейки террористической организации "Исламское государство", действующей на Ставрополье, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 05:37
Общество

В Мосгордуме разъяснили порядок передвижения на машине по Москве

ТАСС 07:07
Экономика

Для сферы общепита и торговли могут снизить налогообложение в 2 раза

Предпринимателей Саратовской области в сфере общественного питания и торговли переводят на систему патентного налогообложения.
Четвертая Власть 04:15
Экономика

Какие новосибирские компании попали в список системообразующих

В обновленный перечень системообразующих предприятий России вошли несколько новосибирских компаний.
РБК Новосибирск 04:41
Здоровье

Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Lenta.ru 07:51
Армия и оружие

Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
BFM.ru 06:07
Общество

Режим самоизоляции в Липецкой области продлен до 30 апреля

В своем обращении губернатор заявил о продлении режима всеобщей самоизоляции до 30 апреля и перечислил меры предпринятые для поддержки населения и бизнеса.
Gorod48 09:27
Кино

Вышел тизер хоррора «Поезд в Пусан 2: Полуостров»

В YouTube опубликован тизер хоррора Ён Сан-хо «Поезд в Пусан 2: Полуостров». Премьера фильма запланирована на 6 августа.
Культуромания вчера в 05:33
Здоровье

В Югре выявлены 8 новых случаев заражения коронавирусом

Стоит добавить, за последние сутки в округе 8 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Итого в Югре заболевших 16 человек.
Gorod3466.ru 08:50
Общество

На Среднем Урале продлят режим самоизоляции по коронавирусу

«Что касается ограничительных мер: мы их продлим до 20 апреля», — уточнил Креков. Решение принял губернатор региона Евгений Куйвашев.
REGNUM 10:33
Экономика

Сбербанк объявил о готовности повысить ставку по кредитам на зарплаты

Как уточняет представитель кредитной организации, в Сбербанке такой кредит доступен компаниям, сотрудники которых получают зарплату в данном банке.
URA.Ru вчера в 09:04
Общество

В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России

Вашингтон, 3 апреля 2020, 09:27 — REGNUM Кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии запущена производителями нефти в США.
REGNUM 02:27
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 08:48
Экономика

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Известия 05:18
Происшествия

17 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае

В Краснодарском крае за прошедшие сутки выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Новая Кубань 03:40
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Ведомости 09:14
Происшествия

В Приморье под автомобилем обрушился мост

В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост через реку Суходол. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
РБК 01:36
Армия и оружие

Обострение на Донбассе: ВСУ нанесли удар по Донецку

По Донецку каратели с разных направлений нанесли удары из артиллерии с применением запрещённых крупнокалиберных снарядов и зенитных установок.
Rusvesna.su 10:29
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