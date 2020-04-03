Коронавирус
REGNUMВ Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе. Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба городского ГИБДД. По сообщению пресс-службы ведомства, ночью 3 апреля 33-летний житель Уфы находился в общественном месте в микрорайоне Затон на улице Лётчиков.
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с чего всё началось
Мировой судья судебного участка №2 Ленинского района Уфы Анфиса Валиуллина вчера присудила первый штраф за нарушение правил самоизоляции, предусмотренный новой версией Кодекса об административных правонарушениях РФ. КоАП вступил в силу вечером 1 апреля.Коммерсантъ Уфавчера в 18:12
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Наказание за нарушение режима самоизоляции в Уфе побило рекорды скорости
Коммерсантъ Уфавчера в 18:12
Юрист из Уфы предположил, что штраф в 15 тысяч рублей за нарушение самоизоляции может быть отменен
Независимая Уральская газета06:22
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Политика
Зеленский подписал указ об оказании помощи Италии
Киев, 3 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Гуманитарная помощь будет оказана Италии Украиной, сообщили 3 апреля в пресс-службе украинского президента.
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Врачи в Петербурге заявили о невозможности работать без защиты от вируса
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Банк России разрешил оформлять ОСАГО без диагностических карт
Банк России разрешил выдачу полисов ОСАГО без диагностических карт с оформлением после снятия ограничений из-за коронавируса.
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Общество
Х5 и «Магнит» начнут продавать товары без наценки
Mossovetinfo.ru – Крупнейшие российские ритейлеры Х5 Retail Group и «Магнит» предложат покупателям продукты питания без торговой наценки – по цене их приобретения у производителей, совместное сообщение компаний опубликовано на их официальных сайтах.
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Путин призвал не ограничивать работу предприятий «под одну гребенку»
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Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
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Политика
Полпред представил правительству Коми врио главы республики Уйбу
Полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан представил региональному правительству врио главы Коми Владимира Уйбу, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.
Общество
Россия приостанавливает все вывозные рейсы
Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
Шоу-бизнес
Елена Проклова радуется сексуальной активности бывшего мужа
Происшествия
ФСБ выявила на Ставрополье планировавшую теракты ячейку ИГ
ФСБ сообщила о пресечении деятельности законспирированной ячейки террористической организации "Исламское государство", действующей на Ставрополье, сообщает "Интерфакс".
Экономика
Для сферы общепита и торговли могут снизить налогообложение в 2 раза
Предпринимателей Саратовской области в сфере общественного питания и торговли переводят на систему патентного налогообложения.
Экономика
Какие новосибирские компании попали в список системообразующих
В обновленный перечень системообразующих предприятий России вошли несколько новосибирских компаний.
Здоровье
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Армия и оружие
Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами
Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
Общество
Режим самоизоляции в Липецкой области продлен до 30 апреля
В своем обращении губернатор заявил о продлении режима всеобщей самоизоляции до 30 апреля и перечислил меры предпринятые для поддержки населения и бизнеса.
Кино
Вышел тизер хоррора «Поезд в Пусан 2: Полуостров»
В YouTube опубликован тизер хоррора Ён Сан-хо «Поезд в Пусан 2: Полуостров». Премьера фильма запланирована на 6 августа.
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Общество
На Среднем Урале продлят режим самоизоляции по коронавирусу
«Что касается ограничительных мер: мы их продлим до 20 апреля», — уточнил Креков. Решение принял губернатор региона Евгений Куйвашев.
Экономика
Сбербанк объявил о готовности повысить ставку по кредитам на зарплаты
Как уточняет представитель кредитной организации, в Сбербанке такой кредит доступен компаниям, сотрудники которых получают зарплату в данном банке.
Общество
В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России
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Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Происшествия
17 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае
В Краснодарском крае за прошедшие сутки выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Происшествия
В Приморье под автомобилем обрушился мост
В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост через реку Суходол. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
Армия и оружие
Обострение на Донбассе: ВСУ нанесли удар по Донецку
По Донецку каратели с разных направлений нанесли удары из артиллерии с применением запрещённых крупнокалиберных снарядов и зенитных установок.