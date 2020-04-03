Мировой судья судебного участка №2 Ленинского района Уфы Анфиса Валиуллина вчера присудила первый штраф за нарушение правил самоизоляции, предусмотренный новой версией Кодекса об административных правонарушениях РФ. КоАП вступил в силу вечером 1 апреля.

с чего всё началось

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе. Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба городского ГИБДД. По сообщению пресс-службы ведомства, ночью 3 апреля 33-летний житель Уфы находился в общественном месте в микрорайоне Затон на улице Лётчиков.

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

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