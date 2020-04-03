Коронавирус

ВедомостиВедомостиСуд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции

Сам режим полной самоизоляции в Башкирии был введен 31 марта, за день до поправок в федеральный кодекс. 1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
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Юрист из Уфы предположил, что штраф в 15 тысяч рублей за нарушение самоизоляции может быть отменен

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