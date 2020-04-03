Коронавирус
ВедомостиСуд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции
Сам режим полной самоизоляции в Башкирии был введен 31 марта, за день до поправок в федеральный кодекс. 1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
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Юрист из Уфы предположил, что штраф в 15 тысяч рублей за нарушение самоизоляции может быть отменен
Независимая Уральская газета06:22
Наказание за нарушение режима самоизоляции в Уфе побило рекорды скорости
Коммерсантъ Уфавчера в 18:12
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В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников
Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
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Киллер расстрелял российского криминального авторитета у парковки
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Власти регионов сами определят, какие предприятия смогут работать
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Авто
ABT доработал новый Audi RS 7 Sportback
В стандартный пакет доработок RS 7 Sportback от баварского ателье входят 22-дюймовые колесные диски ABT High Performance HR; в качестве опции доступны колеса ABT HR Aero того же посадочного диаметра – заказать их можно в онлайн-конфигураторе на сайте ABT Sportsline.
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Президент России Владимир Путин проведет встречу с руководителями профильных ведомств и главами нефтяных компаний, на которой обсудит сложившуюся ситуацию на глобальных энергорынках.
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США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
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Общество
В Москве запретили поездки на машине вдвоем
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Известная певица Полина Гагарина вместе с мужем Дмитрием Исхаковым воспитывает общую дочь Мию. Малышке в апреле исполнится три года.
Политика
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В Москве заработала система отслеживания больных с коронавирусом
В Москве начало работать мобильное приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для тех, кто лечится от коронавируса на дому, передает ТАСС слова руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Сергея Лысенко.
Политика
Путин сообщил, что главам регионов РФ дадут дополнительные полномочия
Президент России Владимир Путин в обращении к нации сообщил, что главам регионов страны и ее субъектам будут предоставлены дополнительные полномочия в связи с ситуацией с коронавирусом.
Общество
Банк России разрешил оформлять ОСАГО без диагностических карт
Банк России разрешил выдачу полисов ОСАГО без диагностических карт с оформлением после снятия ограничений из-за коронавируса.
Общество
Проститутки в Германии пострадали от коронавируса
Тысячи секс-работниц в Германии пожаловались на закрытие борделей и проблемы с возвращением домой из-за ситуации с коронавирусом.
Общество
В Праге снесли памятник маршалу Коневу
Здоровье
ВОЗ: маски не требуются здоровым людям и не гарантируют защиту
Маски не могут гарантировать защиты от COVID-19 и здоровым людям они не нужны, заявил РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.
Политика
В Кремле сообщили, когда отменят режим вынужденных выходных
«Пока угроза распространения вируса и угроза начала эпидемии, сильного превышения эпидемиологического порога будет оставаться актуальной, продолжится режим, о котором вчера говорил президент», — сказал Песков.
Происшествия
На Урале задержали распространителя фейков о числе больных COVID-19
Сотрудники свердловской полиции вместе с коллегами из управления ФСБ задержали очередного распространителя ложной информации о ситуации с коронавирусом.
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Архангельск, 2 апреля 2020, 16:36 — REGNUM Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке.
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Facebook выпустила приложение Messenger для ПК
Социальная сеть Facebook выпустила приложение Messenger для MacOS и Windows на фоне роста использования сервиса в браузере, говорится в сообщении компании.
Здоровье
Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт
В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.
Общество
Оппозиционеры подали иск к Собянину о незаконности режима самоизоляции
Муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович, помощник политика Дмитрия Гудкова Алексей Обухов и еще около двух десятков москвичей подали иск к мэру Москвы Сергею Собянину о признании недействующим его указа от 29 марта о самоизоляции.
Общество
Меркель вернулась на рабочее место после карантина
Глава правительства Германии Ангела Меркель вернулась на свое рабочее место.
Общество
Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля
При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
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Андрей Плитко, занимающий должность вице-губернатора Кировской области, задержан при получении взятки в размере 3,4 млн рублей - вместе с ним правоохранители взяли министра лесного хозяйства региона Алексея Шургина.
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Врач оценил влияние прививки от туберкулеза на течение коронавируса
Есть серьезные данные про то, что эта прививка, которую нам всем сделали в детстве, она создаёт определенный иммунный фон в нашем организме.
Религия
Верующих призвали готовиться к дистанционному празднованию Пасхи
В РПЦ не исключают, что празднование Пасхи будет проходить в условиях самоизоляции.