Сам режим полной самоизоляции в Башкирии был введен 31 марта, за день до поправок в федеральный кодекс. 1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.

Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции

Общество В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.

Гаджеты Опубликован мартовский рейтинг самых производительных смартфонов Портал AnTuTu подготовил ежемесячный рейтинг из десяти самых производительных Android-смартфонов за март 2020 года.

Политика Власти регионов сами определят, какие предприятия смогут работать Региональным руководителям даны полномочия самим определять предприятия, продолжающие работать в период объявленных президентом России выходных, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 3 апреля на совместном заседании координационного совета при правительстве и рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом.

Авто ABT доработал новый Audi RS 7 Sportback В стандартный пакет доработок RS 7 Sportback от баварского ателье входят 22-дюймовые колесные диски ABT High Performance HR; в качестве опции доступны колеса ABT HR Aero того же посадочного диаметра – заказать их можно в онлайн-конфигураторе на сайте ABT Sportsline.

Политика Путин проведет встречу по ситуации на нефтяном рынке Президент России Владимир Путин проведет встречу с руководителями профильных ведомств и главами нефтяных компаний, на которой обсудит сложившуюся ситуацию на глобальных энергорынках.

Экономика Госдума приняла доработанный закон о кредитных каникулах Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон о предоставлении кредитных каникул россиянам и компаниям, пострадавшим от пандемии коронавируса.

Политика Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности Капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье был снят с занимаемой должности из-за преданного огласке сообщения о распространении коронавируса среди членов экипажа судна.

Общество В Москве заработала система отслеживания больных с коронавирусом В Москве начало работать мобильное приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для тех, кто лечится от коронавируса на дому, передает ТАСС слова руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Сергея Лысенко.

Политика Путин сообщил, что главам регионов РФ дадут дополнительные полномочия Президент России Владимир Путин в обращении к нации сообщил, что главам регионов страны и ее субъектам будут предоставлены дополнительные полномочия в связи с ситуацией с коронавирусом.

Общество Проститутки в Германии пострадали от коронавируса Тысячи секс-работниц в Германии пожаловались на закрытие борделей и проблемы с возвращением домой из-за ситуации с коронавирусом.

Политика В Кремле сообщили, когда отменят режим вынужденных выходных «Пока угроза распространения вируса и угроза начала эпидемии, сильного превышения эпидемиологического порога будет оставаться актуальной, продолжится режим, о котором вчера говорил президент», — сказал Песков.

Интернет Facebook выпустила приложение Messenger для ПК Социальная сеть Facebook выпустила приложение Messenger для MacOS и Windows на фоне роста использования сервиса в браузере, говорится в сообщении компании.

Здоровье Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.

Общество Оппозиционеры подали иск к Собянину о незаконности режима самоизоляции Муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович, помощник политика Дмитрия Гудкова Алексей Обухов и еще около двух десятков москвичей подали иск к мэру Москвы Сергею Собянину о признании недействующим его указа от 29 марта о самоизоляции.

Происшествия Вице-губернатора Кировской области задержали при получении взятки Андрей Плитко, занимающий должность вице-губернатора Кировской области, задержан при получении взятки в размере 3,4 млн рублей - вместе с ним правоохранители взяли министра лесного хозяйства региона Алексея Шургина.