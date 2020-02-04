Происшествия
REGNUMВ Уфе самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Происшествие произошло рано утром. Boeing 737−800 выполнял рейс DP-436 по маршруту Уфа — Москва (Внуково). Перед занятием исполнительного старта при развороте на торце взлетно-посадочной полосы самолет совершил выкатывание краем основной правой стойки шасси за пределы ВПП.
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В Уфе самолет с пассажирами авиакомпании «Победа» выкатился за пределы взлетной полосы
Башинформвчера в 23:53
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