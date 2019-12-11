Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксЯк-42 с отказавшим двигателем приземлился в аэропорту Уфы

Самолет авиакомпании "КрасАвиа", летевший в Нижневартовск из Уфы, вернулся и сел в аэропорту вылета из-за после отказа третьего двигателя, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе воздушной гавани в среду.
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Самолет «Уфа-Нижневартовск», у которого отказал двигатель в воздухе, благополучно сел

ГТРК Башкортостан22:59

Пассажиры вернувшегося в аэропорт Уфы самолета прибыли в Нижневартовск

ТАСС21:35

Пассажиры вернувшегося в Уфу рейса прибыли в Нижневартовск

РИА Новости22:16

Пассажиры самолета, кружившего над Уфой с отказавшим двигателем, добрались до места назначения

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Пассажиры Як-42 с отказавшим двигателем прибыли в Нижневартовск

РБК23:31

У Як-42, вылетевшего из Уфы в Нижневартовск, отказал двигатель

Bash.News13:54

Як-42 с отказавшим двигателем приземлился в аэропорту Уфы

Интерфакс14:32
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В Санкт-Петербурге семеро парней избили девушку из-за внешнего вида

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В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек

В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
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Мобильная связь может подорожать на 17-18% в новом году.
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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против бывшего украинского лидера Петра Порошенко.
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«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов

После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
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Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
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В Афганистане машина со взрывчаткой взорвалась рядом с конвоем НАТО

Заложенная в автомобиль бомба взорвалась в Афганистане рядом с конвоем НАТО, возможны жертвы, сообщает агентство Пажвак.
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