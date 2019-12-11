Самолет авиакомпании "КрасАвиа", летевший в Нижневартовск из Уфы, вернулся и сел в аэропорту вылета из-за после отказа третьего двигателя, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе воздушной гавани в среду.

Як-42 с отказавшим двигателем приземлился в аэропорту Уфы

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