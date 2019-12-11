Пассажирский самолет Як-42 экстренно возвращается в Уфу после отказа двигателя, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По его словам, после вылета из Уфы в Нижневартовск у самолета Як-42 отказал один из двигателей.

с чего всё началось

Самолет Як-42 авиакомпании "Красавиа" с 73 пассажирами на борту, который после вылета из Уфы в Нижневартовск развернулся из-за отказа третьего двигателя, успешно сел в аэропорту вылета. Пилоты посадили борт после выработки топлива, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе аэропорта Уфы.

В Уфе сел самолет Як-42, у которого отказал двигатель

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