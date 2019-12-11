Происшествия
ТАССВ Уфе сел самолет Як-42, у которого отказал двигатель
Самолет Як-42 авиакомпании "Красавиа" с 73 пассажирами на борту, который после вылета из Уфы в Нижневартовск развернулся из-за отказа третьего двигателя, успешно сел в аэропорту вылета. Пилоты посадили борт после выработки топлива, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе аэропорта Уфы.
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с чего всё началось
Пассажирский самолет Як-42 экстренно возвращается в Уфу после отказа двигателя, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По его словам, после вылета из Уфы в Нижневартовск у самолета Як-42 отказал один из двигателей.Интерфакс13:08
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Срочно: у вылетевшего из аэропорта Уфы самолета с 79 людьми на борту отказал двигатель
ГТРК Башкортостан14:05
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Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
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В Петербурге арестовали гендиректора «Метростроя» Николая Александрова
По версии следствия, Александров вместе с руководителем филиала «Метростроя» Олегом Кузьменко и гендиректором «Безопасных технологий и разработки» (БТР) Анатолием Болотовым не позднее ноября 2017 года похитили средства ОАО «Метрострой» путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов.
Политика
Гендиректор «Первого канала» признал ошибочным сюжет об украинском истребителе, якобы сбившем малазийский Boeing
В интервью журналу The New Yorker Константин Эрнст отметил, что это было сделано не специально, но при этом отказался признавать официальный отчет о трагедии, согласно ракета, сбившая рейс MH17 в небе над Донбассом, была выпущена из российской установки «Бук».
Финансы
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В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек
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Наука
Первые гибриды обезьян и свиней родились в Китае
В китайской лаборатории родились первые гибриды свиней и обезьян.
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Политика
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