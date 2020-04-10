Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Уфе заподозрили коронавирус у 170 врачей и пациентов больницы

Уфа, 10 апреля 2020, 13:10 — REGNUM 170 результатов исследований, взятых у медработников и пациентов закрытой на карантин республиканской клинической больницы в Уфе, подлежат повторной проверке и уже направлены в Роспотребнадзор для подтверждения этих результатов.
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Максим Забелин
У большинства — как у пациентов, так и сотрудников — анализы отрицательные. У нас 170 результатов, которые подлежат повторной проверке, и направлены они в Роспотребнадзор с целью объективной оценки и подтверждения результатов.
— Максим ЗабелинРБК 05:49
с чего всё началось
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на брифинге (трансляция велась на Youtube
) рассказал, что у 170 врачей и пациентов закрытой на карантин республиканской клинической больницы в Уфе предварительно обнаружили коронавирус.
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