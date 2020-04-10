с чего всё началось

У большинства — как у пациентов, так и сотрудников — анализы отрицательные. У нас 170 результатов, которые подлежат повторной проверке, и направлены они в Роспотребнадзор с целью объективной оценки и подтверждения результатов.

Уфа, 10 апреля 2020, 13:10 — REGNUM 170 результатов исследований, взятых у медработников и пациентов закрытой на карантин республиканской клинической больницы в Уфе, подлежат повторной проверке и уже направлены в Роспотребнадзор для подтверждения этих результатов.

В Уфе заподозрили коронавирус у 170 врачей и пациентов больницы

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