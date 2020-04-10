Коронавирус
REGNUMВ Уфе заподозрили коронавирус у 170 врачей и пациентов больницы
Уфа, 10 апреля 2020, 13:10 — REGNUM 170 результатов исследований, взятых у медработников и пациентов закрытой на карантин республиканской клинической больницы в Уфе, подлежат повторной проверке и уже направлены в Роспотребнадзор для подтверждения этих результатов.
Читать в источнике
Оценить358
У большинства — как у пациентов, так и сотрудников — анализы отрицательные. У нас 170 результатов, которые подлежат повторной проверке, и направлены они в Роспотребнадзор с целью объективной оценки и подтверждения результатов.
с чего всё началось
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на брифинге (трансляция велась на Youtube) рассказал, что у 170 врачей и пациентов закрытой на карантин республиканской клинической больницы в Уфе предварительно обнаружили коронавирус.Реальное время06:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 08:07, Ашберн
Армия и оружие
Появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Здоровье
Коронавирус повторно обнаружили у 91 человека в Южной Корее
Медики в Южной Корее повторно нашли коронавирус нового типа (COVID-19) у 91 гражданина страны, ранее вылечившихся от заболевания.
Общество
Общественная палата упрекнула Сипягина в нелогичности антивирусных мер и предложила ввести сухой закон
Неназванные авторы упрекают главу региона в недостаточных мерах по предотвращению распространения коронавируса.
Шоу-бизнес
Турецкий актер Бурак Озчивит снова побил рекорд
Известный актер из Турции Бурак Озчивит побил очередной рекорд. Он стал самым популярным актером в социальных сетях.
Экономика
Правительство завершило сделку по выкупу акций Сбербанка
Российское правительство завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у Центробанка.
Общество
Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей
Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
Общество
В Петербурге до конца апреля запретили посещать кладбища
Общество
В Минздраве оценили риск заражения коронавирусом из-за алкоголя
Употребление алкоголя может снизить защитные функции организма и повысить риск заражения коронавирусом.
Здоровье
Минздрав разработал «антикоронавирусный» рацион
Специализированный рацион, созданный специально для лиц, находящихся в режиме самоизоляции или на карантине в домашних условиях, разработан и скоро станет доступен, сообщил главный внештатный диетолог Минздрава России, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Виктор Тутельян.
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние сутки в Москве резко увеличилось число госпитализированных пациентов.
Энергетика
Назван объем нефти, разрешенный России к добыче по новой сделке ОПЕК+
Россия и Саудовская Аравия при реализации нового соглашения ОПЕК+ с мая по конец июня должны будут добывать не более 8,5 миллиона баррелей нефти в сутки, следует из итогового коммюнике стран альянса по итогам прошедшего заседания.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Игры
В World of Tanks бесплатно раздают Master of Orion
Компания Wargaming к грядущему Дню космонавтики приготовила ряд специальных игровых акций в своей знаменитой игре World of Tanks.
Общество
Попова заявила, что сроков окончания ситуации с коронавирусом нет
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сроки окончания эпидемии коронавируса в настоящее время никто назвать не может.
Общество
В Крыму введут штрафы за нарушение автомобилистами режима самоизоляции
В Крыму введут штрафы за нарушение автомобилистами режима самоизоляции. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
Экономика
Действенные меры поддержки
На сегодняшний день меры поддержки уже распространяются на 70 процентов компаний столицы, обратившихся за помощью.
Шоу-бизнес
Марина Кравец впервые стала мамой
Известная российская ведущая и звезда шоу Comedy Club Марина Кравец рассказала о пополнении в их семье.
Происшествия
В Воронежской области коронавирус выявили у семьи
Воронеж, 10 апреля 2020, 11:13 — REGNUM Заражение коронавирусом ещё у четырёх человек подтверждено в Воронежской области за последние сутки, об этом сообщили 10 апреля в пресс-службе правительства региона.
Политика
Путин вышел на связь с космонавтами на МКС
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину с пневмонией поместили в закрытый инфекционный бокс
Происшествия
ГБР Украины заподозрило экс-депутата рады в убийстве во время Майдана
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего депутата Верховной рады Татьяну Черновол в поджоге партийного офиса и убийстве человека в период протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году в Киеве.
Футбол
Семин: футболисты никогда не отказывались от помощи
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин, комментируя ситуацию с сокращением зарплат футболистов в условиях вынужденной паузы в чемпионате из-за коронавируса, заявил, что игроки никогда не отказывались от помощи и смогут договориться.
Шоу-бизнес
Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным
Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
Общество
В Калининградской области скончался пациент с коронавирусом
В Калининградской области зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава региона Антон Алиханов.
Политика
Путин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять меры безопасности в тех организациях и учреждениях, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса.
Общество
В Кировской области продлили карантин
Согласно новому постановлению правительства Кировской области, в течение ближайших двух недель, до 24 апреля, в регионе по-прежнему не смогут работать все столовые, кинотеатры, магазины с непродовольственными товарами, бассейны, салоны красоты и так далее.