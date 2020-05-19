Здоровье
БашинформВ Уфе уволилась главврач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова
Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Минздрава РБ, с 19 мая Эльза Сыртланова в данном медучреждении не работает – уволилась по собственному желанию. Скорее всего, она займет пост главного врача в уфимской поликлинике №38.
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