Здоровье

БашинформБашинформВ Уфе уволилась главврач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова

Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Минздрава РБ, с 19 мая Эльза Сыртланова в данном медучреждении не работает – уволилась по собственному желанию. Скорее всего, она займет пост главного врача в уфимской поликлинике №38.
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Министр здравоохранения Башкирии назвал причину увольнения главврача РКБ Эльзы Сыртлановой

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В Башкирии главврач больницы уволилась после проверки СК РФ

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Чем запомнилась самая «экстравагантная» главврач Башкирии Эльза Сыртланова?

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Технологии

Новосибирские учёные разработали газоанализатор для метро и аэропорта

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Общество

Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам

Китай в ближайшие два года предоставит пострадавшим от коронавируса странам помощь в размере $2 млрд, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в понедельник на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
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Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транзит газа в ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может существовать только на едином рынке, однако пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе нет.
BFM.ru 07:06
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Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб

Украинский журналист Дмитрий Гордон в обращении на своем YouTube-канале заявил, что интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) были сделаны в сотрудничестве со спецслужбами Украины.
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Петербуржец подал иск на Смольный против масочного режима

Петербургский городской суд принял заявление горожанина, который просит признать недействительным пункт постановления Смольного о введении в городе обязательного масочного режима.
DP.RU 05:12
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Общество

В США успешно испытали вакцину от коронавируса на людях

Американская биотехнологическая компания Moderna провела успешные клинические испытания вакцины от коронавируса на людях.
Компания 01:26
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Здоровье

Названо подтвержденное число погибших из-за коронавируса медиков в России

Как минимум 186 медиков умерли в России после заражения коронавирусом, подсчитали в «Медиазоне».
Lenta.ru 06:54
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Происшествия

СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
Коммерсантъ вчера в 07:13
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Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
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Общество

Лежачую москвичку вновь оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Вести.Ru 05:29
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Общество

Первый канал показал сюжет о «праздновании новоселья» военных в Подмосковье; квартиры находятся в металлических контейнерах

Медиазона 06:09
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Культура

Новый выпуск программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» выйдет 22 мая

Да, телеканал «Россия24» всегда помогал нам донести наши мысли до самой широкой аудитории во всех регионах России.
БМ24 05:31
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Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
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Общество

В Свердловской области коронавирус за сутки выявлен у 138 человек

Уральский меридиан 03:46
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Общество

Сотрудники склада сети алкомаркетов заразились коронавирусом

Екатеринбург, 16 мая 2020, 21:16 — REGNUM В Екатеринбурге на складе сети магазинов «Красное и белое» введены карантинные мероприятия.
REGNUM 16 мая в 14:16
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Происшествия

Продавец магазина в Москве избил покупателя из-за кашля

Продавец одного из московских магазинов избил посетителя, сообщает телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости 06:32
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Общество

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
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Общество

Совет Федерации порекомендует повысить возраст продажи алкоголя

Совет Федерации планирует порекомендовать правительству повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.
Вести.Ru 06:13
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Общество

Forbes составил список перспективных россиян до 30 лет

Коммерсантъ 03:03
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Происшествия

Дело о нападении браконьеров из КНДР на пограничников из РФ направлено в суд

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о нападении браконьерами из КНДР на российских погранслужащих при их задержании в Японском море в сентябре 2019 года.
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МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ 03:38
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Общество

В Минпросвещения рассказали об организации детского отдыха

Около 33 тысяч организаций детского отдыха планируют начать свою работу в текущем году, до пандемии к летней кампании готовилось чуть более 45 тысяч, заявила заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Янина Голубева.
РИА Новости 04:52
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Авто

Какие автомобили покупают во время кризиса россияне

В мае тоже ожидаются низкие продажи новых авто, но специалисты уверены, что больше всего в текущем месяце будет приобретать модели «АвтоВАЗа».
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Экономика

Инвесторы в зеленую энергетику в России предупредили о форс-мажорах

Несколько крупных инвесторов, занимающихся развитием возобновляемых источников энергии, предупредили своих партнеров и клиентов о возможном наступлении форс-мажорных обстоятельств и срыве сроков по объектам.
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В Петербурге запретили все прощания с умершими

Как следует из документа, все церемонии прощания с умершими должны быть исключены вне зависимости от диагноза покойного.
Инфо24 06:28
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Общество

Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений

Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
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Специалисты выяснили, что уровень смертности в США среди людей, больных COVID-19 и имеющих симптомы заболевания, составляет 1,3 процента, тогда как аналогичный показатель для сезонного гриппа равен 0,1 процента.
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Религия

Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов

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Общество

В Саратовской области вернули запрет на прогулки и занятия спортом

Жителям Саратовской области с 12 мая разрешили выходить на прогулки по двое.
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Общество

Пермский главврач извинился за «кривляние» при беседе с подчиненными

Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев попросил прощения за "кривляние" во время разговора с подчиненными о COVID-надбавках, видео с его извинениями опубликовано на странице медучреждения в соцсети.
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