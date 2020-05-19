Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Уфе уволилась главврач больницы, которую проверяют на халатность

Эльза Сыртланова, главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, где из-за вспышки коронавируса следственные органы проверяют руководство на халатность, уволилась по собственному желанию и перешла руководить городской поликлиникой, сообщили РИА Новости в минздраве Башкирии.
Читать в источнике
Комментировать99

Подробнее о событии

В Минздраве Башкирии прокомментировали отставку главврача РКБ Эльзы Сыртлановой

Уфа1.ру00:46

Уволена главврач РКБ им. Куватова, где произошла вспышка коронавируса

КП - Уфа00:23

В Минздраве Башкирии прокомментировали уход Эльзы Сыртлановой из РКБ имени Куватова в Уфе

Горобзор.ру00:07

В Уфе уволилась главврач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова

Башинформ00:30

Эльза Сыртланова оставляет пост главврача РКБ Уфы

Коммерсантъ Уфавчера в 15:26

СМИ: уволена главврач больницы в Уфе, где произошла вспышка COVID-19

Говорит Москвавчера в 15:21

Уволена главный врач РКБ им. Куватова Эльза Сыртланова

ProUfu.ruвчера в 14:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 01:11, Ашберн
Политика

Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования

«Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая.
Известия вчера в 23:56
119
Общество

Прикованную к кровати москвичку оштрафовали за нарушение самоизоляции

РИАМО вчера в 13:34
1K
Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru вчера в 20:14
73
Здоровье

В Саратовской области от пневмонии скончался 6-месячный ребенок

Советник министра добавил, что на следующий день после перевода ребенка на аппарат искусственной вентиляции легких была отмечена отрицательная динамика состояния, а после – смерть мальчика.
RuNews24.ru вчера в 23:45
17
Политика

МИД Японии опять заявил о претензиях на Курильские острова

Токио, 19 мая 2020, 07:45 — REGNUM МИД Японии в своём ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» традиционно «поместил» южные острова Курильского архипелага под суверенитет Японии.
REGNUM 00:45
2
Общество

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
271
Экономика

Минтруд не рассматривал вариант раздать средства ФНБ

Глава Минтруда РФ Антон Котяков отметил, что вариант раздать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) не рассматривался, но рассматривался вариант привлечения части ресурсов для привлечения текущих задач.
РИА Новости вчера в 18:26
31
Гаджеты

Проведен масштабный тест Core i9-10900K и Ryzen 9 3900X

Авторы исследования сравнили Core i9-10900K против Ryzen 9 3900X и Ryzen 9 3950X.
ГЛАС.RU вчера в 15:09
8
Общество

Борьба за «Северный поток — 2» вступила в решающую стадию

Решение германского регулятора уже восприняли с обеспокоенностью в самой ФРГ, компании из которой были задействованы в реализации "Северного потока — 2" и которая и по сей день заинтересована в проекте, ведь он укрепляет ее позиции на европейском энергетическом рынке.
ТАСС вчера в 08:30
46
Футбол

Литовский агент Мижигурскис назвал потенциально самого сильного игрока атакующего плана в России

Литовский футбольный агент Валериюс Мижигурскис в подкасте Sport24 высоко оценил потенциал полузащитника тульского «Арсенала» Александра Ломовицкого, права на которого принадлежат «Спартаку».
Sport24.ru вчера в 13:40
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь

На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Российская газета вчера в 22:00
10
Общество

Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным

Экономическая политика Швеции во время пандемии коронавируса и отказ от жестких карантинных мер не привели к ощутимым результатам, пишет Financial Times.
РИА Новости вчера в 13:25
186
Экономика

Рынку камер обеспечат камерность

Эксперты объясняют, что речь идет о рынке услуг объемом 10–15 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Фигурное катание

Ягудин высказался о конфликте Тарасовой и Родниной

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о конфликте заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой и трехкратной победительницы Игр Ирины Родниной.
Газета.Ru 17 мая в 02:37
1
Общество

Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен

В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом COVID-19, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Газета.Ru вчера в 09:11
2,2K
Шоу-бизнес

Обнаженная Хайди Клум похвасталась своей фигурой в 46 лет

Немецкая актриса и супермодель Хайди Клум поделилась серией пикантных фотографий с прошедших выходных, которые она весело провела со своим супругом.
Слово и Дело вчера в 12:39
Религия

Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов

«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 10:27
452
Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
274
Авто

АвтоВАЗ может выпустить новую модель

Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня вчера в 02:50
463
Экономика

Курсы доллара и евро упадут до новых минимумов в ближайшие дни

После преодоления котировками Brent сопротивления в 29 долларов за баррель возник потенциал роста к 32,5-34 долларам в ближайшие недели.
ИА ЯСИА 17 мая в 01:20
155
Общество

Радий Хабиров подписал указ об усилении режима самоизоляции

Сегодня, 18 мая, глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в регионе в связи с угрозой распространения коронавируса.
Уфа1.ру вчера в 07:05
94
Общество

Бурков сообщил, когда в Омске отменят режим самоизоляции

Напомним, режим самоизоляции действует в Омском регионе до 24 мая. Гражданам запрещено покидать места жительства без особой необходимости.
Город55.ру 00:20
8
Общество

Более 240 россиян прибыли во Владивосток вывозным рейсом из Таиланда

Во Владивостоке с промежуточной посадкой приземлился самолёт, выполнявший рейс по маршруту Пхукет - Бангкок - Владивосток - Новосибирск - Москва, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.Вывозной рейс выполняет авиакомпания «Россия».
Владивосток-Новости вчера в 19:28
7
Общество

В США вакцину от коронавируса успешно испытали на людях

Американская биотехнологическая компания Moderna объявила о позитивном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса.
РИА Новости вчера в 12:53
380
Шоу-бизнес

Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа

Богданович сказал, что это фото было сделано в Майами, где у певицы ранее была дорогая недвижимость.
RuNews24.ru вчера в 01:42
6
Происшествия

Под Саратовом нашли живыми двух пропавших школьников

Двое мальчиков 10 и 12 лет в городе Энгельс Саратовской области, которые ушли из дома и не вернулись, найдены живыми, сообщил во вторник поисковый отряд "Лиза Алерт".
РИА Новости вчера в 23:59
1
Общество

Жители Красноярского края заметили яркую вспышку в небе

Newslab.ru вчера в 22:17
7
Общество

России предрекли долгий выход из эпидемии коронавируса

Главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева предрекла России долгий выход из эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:08
129
Общество

Куйвашев продлил режим ограничений в Свердловской области до 25 мая

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о продлении режима ограничений до 25 мая.
Газета.Ru вчера в 14:20
246
Общество

Актер из фильма «Сумерки» умер в возрасте 30 лет

РИА Новости вчера в 23:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное