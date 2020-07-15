Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал «СЭ», что в клубе выявлено два новых положительных теста на коронавирус.

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В футбольном клубе "Уфа" еще два человека заболели коронавирусом, но матч против "Динамо" состоится. Об этом "СЭ" заявил председатель попечительского совета клуба Ростислав Мурзагулов. По его словам, в клубе коронавирус диагностирован еще у двух человек.

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