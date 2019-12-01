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Российская газетаВ Уфе задержали отца убитого в Екатеринбурге девятилетнего мальчика
По одной из версий, ребенка лишили жизни родители-сектанты. Шокирующая своей жестокостью история произошла в Екатеринбурге: на окраине нашли тело девятилетнего мальчика. Источники в следственных и правоохранительных органах рассказали «РГ», что причиной гибели ребенка стала асфиксия.
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В Уфе задержан отец зверски убитого в Екатеринбурге девятилетнего мальчика
Kazanfirst.ruвчера в 23:40
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