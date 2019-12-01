Мать, уроженку Белоруссии, задержали на малой родине практически сразу. Она рассказала, что в тот день ребенка избивал отец. Когда стало понятно, что мальчик скончался, женщина помогла спрятать его труп.

В Уфе задержали отца убитого в Екатеринбурге девятилетнего мальчика

Экономика Прекратиться могут переводы денег из России в Таджикистан Нацбанк Таджикистана отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую, а с 3 декабря без этого работать будет нельзя, отмечает издание «Ъ». Теперь финансовые власти России имеют право принять ответные меры.

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Происшествия Кот задушил 9-месячного ребенка на Украине В Винницкой области Украины Кот задушил 9-месячного ребенка в коляске, сообщает УНН. По данным полиции, инцидент произошел 30 ноября.

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Политика Зеленский отказался выполнять минские соглашения Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет исполнять минские соглашения в части проведения выборов в Донбассе.