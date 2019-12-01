Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Уфе задержали отца убитого в Екатеринбурге девятилетнего мальчика

Мать, уроженку Белоруссии, задержали на малой родине практически сразу. Она рассказала, что в тот день ребенка избивал отец. Когда стало понятно, что мальчик скончался, женщина помогла спрятать его труп.
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Стала известна судьба второго ребенка семьи сектантов, убивших своего 9-летнего сына в Екатеринбурге

КП - Екатеринбург10:28

Стало известно о жестоких методах «изгнания демонов» из детей сектантами

Lenta.ru02:20

Бралась оживить

Российская газетавчера в 14:48

В Уфе задержан отец зверски убитого в Екатеринбурге девятилетнего мальчика

Kazanfirst.ruвчера в 23:40

В Екатеринбурге арестовали отца убитого школьника, из которого могли «изгонять бесов». Задержана лидер религиозной секты

Фонтанка.Ру06:33

Задержан отец девятилетнего мальчика, убитого сектантами при попытке изгнать беса

АМИТЕЛ07:06

Стали известны подробности убийства ребёнка во время ритуала изгнания бесов

7 новостей05:55
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Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 11:48, Ашберн
Экономика

Прекратиться могут переводы денег из России в Таджикистан

Нацбанк Таджикистана отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую, а с 3 декабря без этого работать будет нельзя, отмечает издание «Ъ». Теперь финансовые власти России имеют право принять ответные меры.
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Происшествия

В Оренбурге обрушился автомобильный мост

На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
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Политика

Зеленский назвал отсутствие диалога с Путиным бегом на месте

Знаете, без этого диалога можно, но это приблизительно как бег на этой беговой дорожке.
Lenta.ru 10:33
Политика

Путин подписал закон о демонстрации нацистской символики

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики в произведениях литературы и искусства.
Rambler News Service 09:37
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С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Gazeta.SPb вчера в 04:36
Хоккей

«Салават Юлаев» уступил Йокериту и потерпел четвертое поражение подряд

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Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
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Происшествия

СК задержал организатора перевозок после ДТП с автобусом в Забайкалье

Российская газета 09:38
Культура

Умерла актриса из «Коломбо» Шелли Моррисон

Ушла из жизни американская актриса Рэйчел Митрани, известная под псевдонимом Шелли Моррисон. Об этом в понедельник сообщил телеканал NBC.
Культуромания 07:56
Авто

Во второй половине ноября 3 бренда изменили цены на автомобили

Во второй половине ноября 2019 года цены на автомобили в России изменили 3 автопроизводителя.
Автоновости дня 01:38
Музыка

Николай Носков впервые после инсульта спел

Газета.Ru 05:16
Происшествия

«Лиза Алерт» намерена прекратить поиски пропавшего Артура Шмыглева

«Лиза Алерт» намерена прекратить поиски пропавшего 12-летнего Артура Шмыглева. Такое решение может быть принято сегодня-завтра.
Саратов 24 06:30
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
Общество

Зеленский: власти Украины нашли способ снизить тарифы на отопление

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти нашли способ снизить тарифы на отопление почти вполовину.
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Политика

Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха

Генпрокуратура Нидерландов направила обращение российским властям, в котором заявила, что бывший командир одного из подразделений "ПВО" ДНР Владимир Цемах, который проходит в Голландии подозреваемым по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, не был арестован после того, как был отправлен в Россию.
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Происшествия

На Украине задержали подозреваемых в убийстве сына депутата

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Происшествия

Кот задушил 9-месячного ребенка на Украине

В Винницкой области Украины Кот задушил 9-месячного ребенка в коляске, сообщает УНН. По данным полиции, инцидент произошел 30 ноября.
Газета.Ru 11:32
Политика

В Донбассе решили законодательно отказаться от украинского языка

Пушилин предлагает внести изменения в статью 10 Конституции ДНР, в которой говорится, что статус государственного языка носят русский и украинский языки.
Lenta.ru 05:09
Шоу-бизнес

Анна Семенович призналась, что делала операции на груди

Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад сделала операцию по уменьшению груди.
Life.ru 30 ноября в 14:01
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
Lenta.ru 09:57
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В Брянской области в реке обнаружили тела трех детей

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Общество

На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку

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Lenta.ru 07:14
Общество

Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»

Новый механизм расчета пенсионных выплат будет основан на «базовом показателе», размер которого будет каждый год устанавливаться не парламентов, как минимальный прожиточный минимумом, а правительством.
ГЛАС.RU 30 ноября в 10:18
Политика

На Украине сменят руководство «Нафтогаза» и «Укрэнерго»

Правительство Украины приняло решение о смене руководства государственных компаний, в том числе «Нафтогаза» и «Укрэнерго».
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Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
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Хакеры создали новый вирус для хищения денег из российских банков

О новом вирусе, который совершает хищения денег со счетов в российских банках, говорится в докладе Hi-Tech Crime Trends 2019 компании Group-IB.
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Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM вчера в 14:14
Технологии

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Роскомнадзор внес один из доменов крупнейшего американского фотобанка Shutterstock в реестр запрещенных.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет исполнять минские соглашения в части проведения выборов в Донбассе.
Pravda.Ru 04:53
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Двое мужчин избили московскую школьницу ради дорогой сумки

Мать 16-летней девочки обратилась в полицию 1 декабря и заявила, что двое неизвестных мужчин напали на ребенка в подземном переходе на улице Зацепский Вал.
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