Коронавирус
RT на русскомВ «Уфе» зафиксировано два новых случая коронавируса
Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что в клубе обнаружено два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
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Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал «СЭ», что в клубе выявлено два новых положительных теста на коронавирус.Спорт-Экспресс08:01
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Общество
Голикова назвала траты ФОМС на лечение больных с коронавирусом
По прогнозам, к концу июля общие траты на лечение больных с COVID-19 за все время эпидемии достигнут 40 млрд руб. Как сообщала председатель ФОМС Елена Чернякова в апреле, лечение пациентов с легкой формой COVID-19 в системе обязательного медстрахования тарифицируется как лечение пневмонии.
РБК 08:08
Политика
Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли переизбиранного на второй срок президента Польши Анджея Дуду.
Газета.Ru 06:35
Здоровье
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко прилетит в Екатеринбург
В пятницу, 17 июля, в Свердловской области ждут визита Михаила Мурашко, министра здравоохранения России.
Регион online 08:44
Политика
Китай введет санкции против США в ответ на указ Трампа по Гонконгу
В ответ на закон "Об автономии Гонконга", подписанный президентом США Дональдом Трампом, в КНР заявили о подготовке ответных санкций в отношении американских организаций и физических лиц, имеющих отношение к документу.
Российская газета 01:54
Здоровье
В ковидном госпитале скончалась гинеколог Ирина Евграфова
Сегодня скончалась саратовский гинеколог Ирина Евграфова. Об этом на своей странице в Facebook сообщил священник Андрей Мизюк.
Взгляд-инфо 09:11
Здоровье
Где выявили 59 больных коронавирусом в Самарской области за сутки
В среду, 15 июля, опубликованы новые данные по заболеваемости коронавирусом. В Самарской области зарегистрировано 59 заболевших за сутки.
ГТРК Самара 04:50
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
RT на русском вчера в 14:35
Экономика
ЦБ оценил падение ВВП РФ во II квартале в 9,5-10%
"С учетом некоторого улучшения экономической ситуации в июне по сравнению с маем, падение выпуска в базовых отраслях за апрель-июнь оценивается нами в диапазоне 8, 5-9, 0 % г / г. По нашим оценкам, это соответствует снижению ВВП в II квартале на 9, 5-10, 0 % г / г", - отмечает департамент исследований и прогнозирования Банка России.
Интерфакс 08:02
Политика
Советник Канье Уэста сообщил о его выходе из президентской гонки
Американский рэпер Канье Уэст вышел из президентской гонки в преддверии выборов в США, сообщает Intelligencer со ссылкой на советника музыканта Стива Крамера.
RT на русском 09:40
Армия и оружие
Глава Минобороны Эстонии назвал Россию врагом
Министр обороны Эстонии Юри Луйк в обращении к новобранцам, приступающим к службе в силах обороны, назвал Россию врагом и призвал солдат к готовности защитить страну от "российской угрозы".
РИА Новости 04:44
Политика
В Ереване протестующие облили борщом здание посольства Украины
Представители молодежного союза «Дащнакцутюн», вышедшие на улицы Еревана в знак протеста из-за заявления украинского МИДа о конфликте на армяно-азербайджанской границе, облили борщом здание посольства Украины.
Известия 08:45
Здоровье
407 зараженных коронавирусом саратовцев скончались за период эпидемии
Как сообщил первый заместитель регионального министра здравоохранения Станислав Шувалов, 407 зараженных коронавирусом жителей Саратовской области скончались за период эпидемии от иных патологий.
Saratovnews 13 июля в 07:39
Происшествия
В отношении топ-менеджера «Почты России» завели уголовное дело
«Следственным управлением по Южному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица «Почты России», — уточнили в компании».
Известия 04:42
Спорт
Российский борец Махов признан чемпионом Олимпиады-2012
Москва, 14 июля 2020, 12:55 — REGNUM Чемпионом летних Олимпийских игр 2012 года признан российский борец Билял Махов.
REGNUM вчера в 05:55
Космос
В космосе обнаружили аномальный звездный объект
Профиль 02:01
Армия и оружие
В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
Министерство обороны Азербайджана сообщает о том, что их силами был уничтожен еще один военный объект Армении на границе в Товузском районе.
Территория новостей 04:24
Политика
Госдума одобрила во втором чтении поправки о многодневном голосовании
Госдума приняла во втором чтении поправки в избирательное законодательство, которые позволят гражданам голосовать в течение нескольких дней.
РБК 08:42
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
Общество
ОНК: Фургал заявил, что от него требовали уйти в отставку
Накануне.Ru 08:17
Авто
Mercedes-Benz улучшил внедорожник G-Class
Компания Mercedes-Benz анонсировала ряд обновлений для внедорожников G-Class, выпущенных после 1 сентября 2020 года.
Motor 06:43
Здоровье
Популярный овощ назвали эффективным средством при смертельной болезни
По мнению ученых, употребление огурцов является крайне эффективным для поддержания здоровья людей с диабетом.
Evo-rus.com 06:01
Шоу-бизнес
Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской
Представители крайне популярного среди обеспеченных граждан любой страны дома моды Louis Vuitton дали официальный комментарий недавно произошедшей ссоре между певицей Ритой Дакотой и телеведущей Яной Рудковской.
CT news вчера в 10:33
Общество
В Татарстане разрешили возобновить работу кафе и торговых центров
Правительство Татарстана внесло изменения в действующее постановление об ограничениях в период коронавирусной инфекции, разрешив возобновить работу кафе, ресторанам, рынкам и торговым центрам, документ опубликован на сайте правительства республики.
РИА Новости 08:31
Шоу-бизнес
Ивлеева показала квартиру своей мамы и разгневала пользователей
Lenta.ru вчера в 22:18
Футбол
Аршавин сообщил о желании стать президентом «Зенита»
Бывший футболист петербургского "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что в будущем хочет стать президентом клуба.
Газета.Ru 09:31
Политика
В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК вчера в 15:37
Общество
В Госдуму внесли проект о наказании за призывы к отчуждению территорий
Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внес в Госдуму пакет законопроектов, предусматривающих ответственность за призывы к отчуждению российских территорий.
РБК 07:36