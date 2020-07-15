Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал «СЭ», что в клубе выявлено два новых положительных теста на коронавирус.

с чего всё началось

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что в клубе обнаружено два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

В «Уфе» зафиксировано два новых случая коронавируса

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