В Уфе у 170 врачей и пациентов больницы заподозрили коронавирус
Учреждение было закрыто на карантин, но некоторые сотрудники оттуда, возможно, сбегали. В Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе предварительно подтвержден диагноз коронавирус у 170 врачей и пациентов. Об этом сообщил на брифинге глава республиканского минздрава Максим Забелин.В источнике
С чего всё начиналось
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на брифинге (трансляция велась на Youtube) рассказал, что у 170 врачей и пациентов закрытой на карантин республиканской клинической больницы в Уфе предварительно обнаружили коронавирус.