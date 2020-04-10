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В Уфе у 170 врачей и пациентов больницы заподозрили коронавирус
ФАН
  • Мой Брянск0:39
  • РЕН ТВ3:13
  • НТВ2:18
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Учреждение было закрыто на карантин, но некоторые сотрудники оттуда, возможно, сбегали. В Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе предварительно подтвержден диагноз коронавирус у 170 врачей и пациентов. Об этом сообщил на брифинге глава республиканского минздрава Максим Забелин.В источнике
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С чего всё начиналось
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на брифинге (трансляция велась на Youtube) рассказал, что у 170 врачей и пациентов закрытой на карантин республиканской клинической больницы в Уфе предварительно обнаружили коронавирус.
Реальное время 06:35
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В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы

РИА Новости 07:46
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У 170 медиков и пациентов главной больницы Уфы подтвердился первый тест на коронавирус

КП - Уфа 08:01
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Первичный тест на коронавирус показал инфекцию у 170 пациентов и врачей в республиканской клинической больнице в Уфе

Эхо Москвы 06:02
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