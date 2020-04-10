В Уфе у 170 врачей и пациентов больницы заподозрили коронавирус

В Минздраве объяснили, почему РКБ в Уфе закрыли без предупреждения

Учреждение было закрыто на карантин, но некоторые сотрудники оттуда, возможно, сбегали. В Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе предварительно подтвержден диагноз коронавирус у 170 врачей и пациентов. Об этом сообщил на брифинге глава республиканского минздрава Максим Забелин.