Коронавирус
РИА НовостиВ Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы
Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин. Ранее больницу имени Куватова закрыли на жесткий карантин из-за пяти подозрений на COVID-19 у врачей.
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с чего всё началось
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на брифинге (трансляция велась на Youtube) рассказал, что у 170 врачей и пациентов закрытой на карантин республиканской клинической больницы в Уфе предварительно обнаружили коронавирус.Реальное время06:35
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