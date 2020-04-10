с чего всё началось

Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин. Ранее больницу имени Куватова закрыли на жесткий карантин из-за пяти подозрений на COVID-19 у врачей.

В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы

Политика Украина добивается проведения саммита «Нормандской четвёрки» — Кулеба Киев, 10 апреля 2020, 12:00 — REGNUM МИД Украины намерен получить принципиальное согласие на проведение встречи «Нормандской четвёрки», заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, сообщило 10 апреля информационное агентство «Укринформ».

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Общество Овсянников извинился за инцидент в аэропорту Ижевска Замминистра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников извинился за нецензурные высказывания в аэропорту Ижевска и призвал не расценивать случившееся как дебош.

Футбол Шесть директоров «Барселоны» ушли в отставку Шесть членов совета директоров «Барселоны» ушли со своего поста. В отставку подали два вице-президента – Эмили Русо и Энрике Томбас.

Общество В Калининградской области продлили режим самоизоляции Губернатор Калининградской области Антон Алиханов продлил режим самоизоляции в регионе до 19 апреля.

Экономика Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.

Политика В Швеции призвали возобновить санкции против России Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Общество Правительство определило правила возврата денег туристам Правительство России утвердило правила возврата клиентам туристических фирм денег из фонда персональной ответственности (ФПО) туроператора.

Шоу-бизнес Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.

Политика Путин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом Российский президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять меры безопасности в тех организациях и учреждениях, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса.

Политика МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.

Общество Губернатор Красноярского края расширил список работающих организаций Губернатор Красноярского края Александр Усс расширил список предприятий и организаций, которым будет разрешено работать на территории региона уже с субботы, 11 апреля.

Футбол УЕФА может сократить количество городов, принимающих матчи Евро-2020 Евро-2020 должен был состояться в 12 городах на 12 аренах. В Италии игры турнира были запланированы в Риме, а в Испании - в Бильбао.

Общество ФМБА представило тест для выявления иммунитета к новому коронавирусу Федеральное медико-биологическое агентство России представило тест-систему, позволяющую выявить антитела к новой коронавирусной инфекции, документы на ее регистрацию будут поданы в начале следующей недели, сообщили в ФМБА.

Общество Мишустин упростил регистрацию безработных В России временно упрощается регистрация безработных на бирже труда. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Общество В России умерло за сутки 18 человек, зараженных коронавирусом Количество смертельных случаев из-за заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось в России на 18, 10 апреля говорится в сообщении оперштаба по борьбе с распространением инфекции.