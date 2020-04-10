Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы

Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин. Ранее больницу имени Куватова закрыли на жесткий карантин из-за пяти подозрений на COVID-19 у врачей.
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с чего всё началось
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на брифинге (трансляция велась на Youtube
) рассказал, что у 170 врачей и пациентов закрытой на карантин республиканской клинической больницы в Уфе предварительно обнаружили коронавирус.
Реальное время06:35

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Ситуация в РКБ им. Куватова; школы съели интернет; будет крематорий – неделя в Башкирии

Башинформ08:45

У 170 медиков и пациентов главной больницы Уфы подтвердился первый тест на коронавирус

КП - Уфа08:01

В Башкирии три больницы закрыты на обработку из-за пациентов с признаками COVID-19

UfaTime.ru07:46

В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы

РИА Новости07:46

В Башкирии коронавирус выявили у 170 медиков и пациентов в РКБ, анализы отправят на повторную проверку

Уфа1.ру05:47

В Уфе коронавирус подозревают у 170 врачей и пациентов больницы

RuNews24.ru07:06

В РКБ им.Куватова в Уфе у 170 врачей и пациентов предварительно выявили коронавирус

ProUfu.ru05:35
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Политика

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Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций

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