После судебного разбирательства под запрет попало использование пулеметов, автоматов, снайперских винтовок и автоматических гранатометов. Таким образом, гвардейцы могут тренироваться только с пистолетами и спецоружием, которое стреляет не дальше полутора километров.

с чего всё началось

Ленинский районный суд Уфы запретил бойцам 29-го отряда спецназа Росгвардии использовать на полигоне дальнобойное оружие, поскольку снаряды попадают в жилые дома в окрестностях стрельбища. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Росгвардии запретили стрелять на полигоне из-за пуль в жилых домах

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