Коронавирус
РБКВ Ухане ответили на сообщения об искусственном создании коронавируса
Представитель МИД КНР Чжао Лицзян напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не подтвердила версию об искусственном синтезе коронавируса. Эксперты организации не нашли никаких свидетельств создания инфекции человеком, подчеркнул он.
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с чего всё началось
Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил в интервью каналу CGTN, что нет никаких доказательств того, что коронавирус имеет искусственное происхождение.РИА Новости04:05
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