с чего всё началось

Представитель МИД КНР Чжао Лицзян напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не подтвердила версию об искусственном синтезе коронавируса. Эксперты организации не нашли никаких свидетельств создания инфекции человеком, подчеркнул он.

В Ухане ответили на сообщения об искусственном создании коронавируса

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