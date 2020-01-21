Здоровье

ТАССТАССВ Ухане созданы девять госпиталей для больных пневмонией нового типа

Девять специальных госпиталей для больных пневмонией нового типа созданы в городе Ухань, расположенном в Центральном Китае. Еще 61 уханьская клиника ведет прием пациентов с подозрением на заболевание на фоне его распространения.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

СМИ: в Ухане создали штаб-квартиру по борьбе с пневмонией нового типа

ТАССвчера в 23:05

В китайском Ухане создали штаб по борьбе с коронавирусом нового типа

REGNUMвчера в 23:27

В Китае для больных пневмонией нового типа открыты девять госпиталей

Российская газетавчера в 16:37

9 госпиталей для лечения пневмонии нового типа открылись в китайском Ухане

Московский Комсомолецвчера в 18:38

Для заразившихся пневмонией нового типа в Китае создали специальные госпитали

Взгляд.рувчера в 18:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 01:24, Ашберн
Наука

Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств

Согласно исследованию, проведенному американскими учеными из Института Броуда и Института рака Даны — Фарбера, некоторые лекарства от диабета, воспаления, алкоголизма и даже для снижения уровня холестерина и лечения артрита могут убивать раковые клетки в лабораторных условиях.
РИА Новости вчера в 11:01
Политика

Путин освободил от должности генпрокурора России Чайку

Президент России Владимир Путин освободил от должности генерального прокурора России Юрия Чайку.
Повестка дня вчера в 07:06
Армия и оружие

У посольства США в Багдаде упали три ракеты

В "зеленой зоне" Багдада рядом с посольством США упали три ракеты.
Газета.Ru вчера в 16:44
Происшествия

Пассажир умер на борту вынужденно севшего в Казани самолета из Москвы

Умер пассажир рейса из Москвы в Южно-Сахалинск, из-за плохого самочувствия которого самолет экстренно сел в аэропорту Казани, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
Политика

Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

Российская сторона на заседании Совета Безопасности ООН привела доказательства фальсификации применения химического оружия в сирийской Думе в 2018 году.
RT на русском вчера в 22:46
Фигурное катание

Мишин ответил канадцу, предложившему Туктамышевой сменить гражданство

Нева Спорт вчера в 12:28
Политика

В Конституции могут изменить требования к депутатам Госдумы

Членом Совета Федерации, согласно проекту, может быть гражданин РФ, достигший 30 лет, постоянно проживающий в России, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства.
РИА Новости вчера в 09:27
Армия и оружие

Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой

Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
РИА Новости вчера в 17:01
Происшествия

В Китае четвертый человек умер от нового коронавируса

Накануне, 20 января, в Южной Корее выявили первый случай заболевания новым коронавирусом, ранее распространявшимся только в Китае.
РБК вчера в 18:54
Общество

Раскрыт популярный способ воровства денег с карт россиян

Ранее сообщалось, что в последние годы мошенники главным образом воруют деньги со счетов россиян с помощью телефонных звонков под видом сотрудников банка.
Lenta.ru 00:45
Происшествия

Житель Сочи изнасиловал школьницу в автобусе

В Сочи мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку в автобусе. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Газета.Ru вчера в 13:51
Происшествия

При пожаре в Томской области погибли десять граждан Узбекистана

Десять граждан Узбекистана, по предварительным данным, погибли при пожаре в Томской области, сообщает МЧС республики.
РИА Новости 00:43
Энергетика

Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти

Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, ее доставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил РИА Новости представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим".
РИА Новости вчера в 14:10
Общество

В Петербурге побит температурный рекорд 1957 года

«Сегодня, 21 января, уже в 6:00 температура воздуха в Северной столице достигла +4,8 °С. Таким образом, оказался побит рекорд максимальной температуры для этого дня, ранее принадлежавший 1957 года и составлявший +4,6 °С», — написал Леус на своей странице в Facebook.
RT на русском 01:19
Авто

Электрокар El Lada не теряет в цене и обходит запреты

Российская газета 00:15
Общество

Роспотребнадзор не исключил проникновения в РФ коронавируса из Китая

Проникновение в Россию нового типа коронавируса 2019-nCoV нельзя исключить полностью, сообщили 21 января в пресс-службе Роспотребнадзора.
REGNUM вчера в 21:41
Кино

Фильм «Плохие парни навсегда» стал лидером американского проката

ToDay News Ufa 19 января в 23:17
Общество

Принц Гарри улетел в Канаду к жене и сыну

Британский принц Гарри вечером 20 января вылетел из Великобритании в Канаду, где его ожидает супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.
REGNUM вчера в 18:04
Шоу-бизнес

Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке

Питт получил награду за роль в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу".
ТВ Центр вчера в 01:09
Экономика

В Китае назвали выгоду от заключения первой фазы торговой сделки с США

15 января президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе торговой сделки.
RT на русском 19 января в 03:12
Общество

Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматом увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
РБК 00:23
Спорт

Британцы отказались передавать WADA пробы Мо Фара

Британское антидопинговое агентство (UKAD) отказалось передавать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) пробы четырехкратного олимпийского чемпиона в беге Мо Фара.
Вести.Ru вчера в 16:50
Происшествия

Массовое ДТП на КАД спровоцировало 10-километровую пробку

По данным ресурса, утро 21 января в городе на Неве началось с 10-километровой пробки.
iReactor 01:18
Происшествия

Рэпер Гуф опроверг сообщения о его задержании в ОАЭ

По словам адвоката, Долматов заявил, что сообщения о его задержании ложь и он находится в аэропорту Абу-Даби, где ожидает свой рейс.
REGNUM вчера в 17:41
Экономика

В Европе сняли аресты с активов «Газпрома»

С активов «Газпрома» в Англии, Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге были сняты аресты и обеспечительные меры.
Известия вчера в 12:37
Политика

Зеленскому отказали в праве выступать на форуме в Израиле

Президент Украины Владимир Зеленский не будет выступать на международном форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц, который пройдет в Израиле.
Российская газета вчера в 00:36
Футбол

Головин попал в заявку «Монако» на матч Кубка Франции

Российский полузащитник Александр Головин попал в заявку «Монако» на матч 1/16 финала Кубка Франции с «Сен-Приве».
Sportbox.RU 19 января в 12:33
Происшествия

В Новосибирске горит крематорий

В Новосибирске на улице Фрунзе загорелся крематорий. Об этом сообщает "Новосибирск онлайн" со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
Газета.Ru вчера в 16:57
Общество

Для российских учителей предложили ввести понятие педагогической тайны

Для российских специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны, которое запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей.
Известия вчера в 17:28
Общество

Осужденного экс-мэра Пушкарева привезли в СИЗО Владивостока

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, осужденный за коррупцию, доставлен в следственный изолятор столицы Приморья.
Российская газета вчера в 22:35
ещё по теме
Ухань
Город в Китае
Город субпровинциального значения в провинции Хубэй КНР, административный центр провинции Хубэй, самый густонаселенный город центрального Китая. Стоит на месте слияния рек Янцзы и Ханьшуй.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное