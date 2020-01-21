Здоровье
ТАССВ Ухане созданы девять госпиталей для больных пневмонией нового типа
Девять специальных госпиталей для больных пневмонией нового типа созданы в городе Ухань, расположенном в Центральном Китае. Еще 61 уханьская клиника ведет прием пациентов с подозрением на заболевание на фоне его распространения.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
9 госпиталей для лечения пневмонии нового типа открылись в китайском Ухане
Московский Комсомолецвчера в 18:38
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Происшествия
При пожаре в Томской области погибли иностранцы
Авто
Новый Range Rover Sport появится в продаже в 2022 году
Следует подчеркнуть, что актуальная вариация Range Rover Sport в честь своего седьмого день рождения в марте нынешнего года получит незначительное обновление дизайна и мягкую гибридную систему.
Энергетика
Минфин не отказывается от идеи введения НДПИ на попутный нефтяной газ
Минфин РФ не отказывается от идеи ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для попутного нефтяного газа (ПНГ).
Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии
Представители России предоставили членам Совета безопасности ООН данные, которые свидетельствуют о том, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была фальсификацией.
Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, ее доставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил РИА Новости представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим".
Авто
Составлен топ-10 самых популярных иномарок в России в 2019 году
KIA Rio с результатом 92,5 тыс. реализованных автомобилей в 2019 году вновь стала самой популярной иномаркой в России, удержав это звание третий год подряд.
Общество
Принц Гарри прокомментировал свой отказ от королевского титула
Принц Гарри, который вместе с женой Меган Маркл принял решение об отказе от королевского титула, впервые официально прокомментировал свое решение.
Происшествия
В Новосибирске загорелся крематорий
На улице Фрунзе в Новосибирске загорелось здание крематория, сообщило учреждение на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Происшествия
В Казани из-за болезни пассажира сел самолёт Москва — Южно-Сахалинск
Общество
Глава ПФР рассказал об уменьшении числа пенсионеров
Дроздов напомнил, что в 2020 году выход на пенсию будет отложен для 800 тысяч жителей России.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Армия и оружие
Россия передала Лаосу партию танков и бронеавтомобилей
Россия передала Лаосу партию танков и бронеавтомобилей, а также модернизировала аэродром, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны России.
Политика
Путин освободил от должности генпрокурора России Чайку
Президент России Владимир Путин освободил от должности генерального прокурора России Юрия Чайку.
Здоровье
ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус проведет в среду экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за произошедшей в Китае вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.
Политика
Кадыров ответил на заявления о новом назначении
Армия и оружие
Лукашенко сменил глав Минобороны и Генштаба
Главой Минобороны по решению господина Лукашенко стал генерал-майор Виктор Хренин, ранее руководивший войсками Западного оперативного командования, сообщает агентство «БелТА».
Общество
Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля
Сколько будут получать пенсионеры и льготники с повышением выплат Фото: sm-news.ru С 1 февраля 2020 года повышается ряд социальных выплат.
Наука
Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств
Согласно исследованию, проведенному американскими учеными из Института Броуда и Института рака Даны — Фарбера, некоторые лекарства от диабета, воспаления, алкоголизма и даже для снижения уровня холестерина и лечения артрита могут убивать раковые клетки в лабораторных условиях.
Общество
В Сбербанке рассказали, как мошенники получают данные карт
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что злоумышленники могут получить данные банковских карт не только в теневом интернете.
Космос
Разработчик «Сармата» создает многоразовую космическую ракету
Армия и оружие
В Багдаде ракетами обстреляли район посольства США
«Зеленая зона» - особо охраняемый район Багдада – вновь подвергся ракетному обстрелу.
Футбол
«Монако» с Головиным в составе победил «Сен-Прив»
"Монако", за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, одержал победу над клубом "Сен-Прив" в матче 1/16 финала Кубка Франции по футболу и вышел в следующий этап турнира.
Армия и оружие
Столтенберг заявил о способных заглянуть вглубь РФ беспилотниках НАТО
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Теннис
Шарапова проиграла в первом круге Australian Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла на старте Открытого чемпионата Австралии по теннису 19-й сеянной турнира хорватке Донне Векич и покинула соревнования.
Гаджеты
Microsoft выпустила финальное обновление Windows 7
Обновление KB4534310 исправляет ошибки, а KB4534314 – касается системы безопасности.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова в день рождения установила рекорд в Инстаграме
Ольга Бузова наслаждается отдыхом со своим возлюбленным Давидом Манукяном в Таиланде. Сегодня она отпраздновала свой 34-й день рождения.
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Авто
Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Политика
В сенате США начинается суд по делу об импичменте Дональда Трампа
Во вторник, 21 января, в сенате США начинаются слушания по делу об импичменте президента Дональда Трампа.