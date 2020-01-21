Девять специальных госпиталей для больных пневмонией нового типа созданы в городе Ухань, расположенном в Центральном Китае. Еще 61 уханьская клиника ведет прием пациентов с подозрением на заболевание на фоне его распространения.

В Ухане созданы девять госпиталей для больных пневмонией нового типа

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