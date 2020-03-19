Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Ухане впервые не нашли новых случаев заражения коронавирусом

В эпицентре вспышки коронавируса в Китае - городе Ухань - впервые не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения.
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В Ухане за сутки не зафиксировали новых случаев заражения коронавирусом

Известия01:11

В китайском городе Ухане, где началась эпидемия коронавируса, за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения

Эхо Москвы02:02

Коронавирусный госпиталь китайского Уханя покинула уже половина пациентов

REGNUMвчера в 20:34

В Ухане впервые не выявили ни одного нового заразившегося коронавирусом

РБКвчера в 22:57

В Ухане впервые не зарегистрировано новых случаев коронавируса

Коммерсантъвчера в 22:45

В Ухане за сутки не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом

ТАССвчера в 21:19

Что произошло за ночь 19 марта. Коротко

Новая газета01:00
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Финансы

Доллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей

Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.
Коммерсантъ 03:07
Происшествия

Застрелившего восьмерых сослуживцев срочника этапировали в СИЗО Читы

Российская газета 02:52
Экономика

Банки попросили ЦБ ослабить за ними надзор из-за коронавируса

Российские банки попросили ЦБ ослабить надзор и регулирование, чтобы перевести больше своих сотрудников на дистанционную работу из-за коронавируса.
РБК вчера в 18:47
Здоровье

Первый перенесший в России коронавирус поделился опытом

Житель КНР Вань Юньбинь является одним из первых в России, кто перенес коронавирус.
Live24 вчера в 07:36
Финансы

Минфин начал продавать валюту из ФНБ для покупки акций Сбербанка

Для проведения сделки по покупке контрольного пакета акций Сбербанка Минфин начал продажу иностранной валюты.
Коммерсантъ 02:30
Общество

В России может появиться новый режим занятости

В России может появиться режим неполной дистанционной занятости.
Газета.Ru 01:42
Политика

Путин отказался считать себя царем

Президент России Владимир Путин заявил, что не считает себя царем.
Lenta.ru 02:50
Общество

В США показали «уничтожение» комплексов «Тополь-М» и С-400

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin смоделировала уничтожение российских комплексов «Тополь-М» и ЗРК С-400 «Триумф».
Известия 00:59
Кино

Самым популярным в мире стал фильм с предсказанием о коронавирусе

За последние недели фильм «Заражение» (Contagion) Стивена Содерберга стал самым просматриваемым в Сети.
Live24 03:05
Энергетика

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Из-за падения цен на нефть Саудовская Аравия начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Lenta.ru 02:20
Общество

В СИЗО и колониях запретили свидания из-за коронавируса

Федеральная служба исполнения наказаний временно запретила свидания заключенных в колониях и следственных изоляторах, чтобы снизить риск того, что в эти заведения попадает коронавирус COVID-19.
Полит.ру вчера в 10:14
Энергетика

ФАС примет необходимые меры при росте цен на бензин

Предпосылок для роста цен на бензин в России нет, а в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства на рынке нефтепродуктов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) примет необходимые меры.
Российская газета 01:07
Экономика

Рубль назван второй по волатильности валютой в мире

Российский рубль занял второе место по волатильности мировых валют к американскому доллару, пишет агентство деловой информации Bloomberg.
Sputnik Таджикистан 01:30
Экономика

Аналитики заявили о глобальной рецессии. Объясняем, что это значит

Аналитики Morgan Stanley считают базовым сценарием рецессию во всем мире и ожидают, что в этом году рост мировой экономики снизится до 0,9%.
РБК 17 марта в 11:53
Экономика

Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики

Правительство и Центробанк продолжают принимать оперативные меры против экономического влияния коронавируса и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках, отмечается в заявлении.
Вести.Ru 17 марта в 02:52
Политика

Эрдоган заявил о неготовности Запада к эпидемии коронавируса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности западных стран к эпидемии коронавируса в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 17:39
Шоу-бизнес

«Будто 35 лет»: Лариса Долина резко помолодела

В течение долгих лет Лариса Александровна следит за своей фигурой, а в Сети то и дело рекламируют диеты, которые Долина якобы эффективно практиковала.
StarHit.ru вчера в 21:30
Музыка

Little Big отреагировали на отмену Евровидения-2020

RT на русском вчера в 12:54
Единоборства

UFC подтвердил перенос боя Нурмагомедова и Фергюсона

RT на русском 01:36
Энергетика

Цена на нефть Brent выросла на 6%

Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
Коммерсантъ вчера в 20:20
Общество

В Китае заявили об эффективном лекарстве от коронавируса

Использовать для лечения пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, противогриппозное лекарство «Авиган» намерены власти Китая.
EastRussia вчера в 22:16
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не принимать ибупрофен при лечении от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала пить парацетамол для лечения от коронавируса, заявил ее пресс-секретарь Кристиан Линдмайер.
РИА Новости 17 марта в 06:52
Гаджеты

Xiaomi сворачивает разработку мобильных процессоров Surge

Китайская компания Xiaomi, по информации осведомлённых сетевых источников, намерена свернуть разработку собственных процессоров Surge для смартфонов.
3DNews вчера в 04:39
Общество

В Италии объяснили высокую смертность от коронавируса

Замглавы Минздрава Италии Пьерпаоло Силери заявил, что высокая смертность от коронавируса в стране связана с тем, что 7% населения республики старше 80 лет.
Московский Комсомолец 02:43
Общество

«Дочка» АФК «Система» создала экспресс-тест на коронавирус

Принадлежащая АФК «Система» Владимира Евтушенкова компания «Система-Биотех» разработала экспресс-тест на новую коронавирусную инфекцию, сообщают «Ведомости» со ссылкой на управляющего партнера «Системы» Артема Сиразутдинова.
Forbes 02:29
Наука

От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом

Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Live24 17 марта в 08:01
Общество

Правительство: ограничительные меры из-за коронавируса могут усилиться

Ограничительные меры из-за коронавируса внутри России будут усилены при необходимости, заявило правительство.
Газета.Ru 02:14
Армия и оружие

В Сирии нашли место гибели летчика Романа Филипова

РИА Новости вчера в 22:57
Шоу-бизнес

Елена Темникова призналась, что вколола в щеки жир с живота

Врачи взяли жир с живота Темниковой, извлекли из него стволовые клетки и вкололи их в щеки.
Народные новости 01:29
Армия и оружие

США не смогли отследить подлодку проекта «Борей»

Как заявил ТАСС бывший командир субмарины капитан 1-го ранга Василий Танковид, переход "Александра Невского" по Северному морскому пути в Вилючинск на Камчатке длился 42 дня, из которых подлодка 12 суток шла в надводном положении.
Российская газета 02:40
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