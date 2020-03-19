Коронавирус
Газета.RuВ Ухане впервые не нашли новых случаев заражения коронавирусом
В эпицентре вспышки коронавируса в Китае - городе Ухань - впервые не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения.
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Финансы
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Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.
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Застрелившего восьмерых сослуживцев срочника этапировали в СИЗО Читы
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Минфин начал продавать валюту из ФНБ для покупки акций Сбербанка
Для проведения сделки по покупке контрольного пакета акций Сбербанка Минфин начал продажу иностранной валюты.
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В России может появиться новый режим занятости
В России может появиться режим неполной дистанционной занятости.
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Путин отказался считать себя царем
Президент России Владимир Путин заявил, что не считает себя царем.
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В США показали «уничтожение» комплексов «Тополь-М» и С-400
Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin смоделировала уничтожение российских комплексов «Тополь-М» и ЗРК С-400 «Триумф».
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Самым популярным в мире стал фильм с предсказанием о коронавирусе
За последние недели фильм «Заражение» (Contagion) Стивена Содерберга стал самым просматриваемым в Сети.
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Аналитики Morgan Stanley считают базовым сценарием рецессию во всем мире и ожидают, что в этом году рост мировой экономики снизится до 0,9%.
Экономика
Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики
Правительство и Центробанк продолжают принимать оперативные меры против экономического влияния коронавируса и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках, отмечается в заявлении.
Политика
Эрдоган заявил о неготовности Запада к эпидемии коронавируса
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности западных стран к эпидемии коронавируса в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает РИА Новости.
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«Будто 35 лет»: Лариса Долина резко помолодела
В течение долгих лет Лариса Александровна следит за своей фигурой, а в Сети то и дело рекламируют диеты, которые Долина якобы эффективно практиковала.
Музыка
Little Big отреагировали на отмену Евровидения-2020
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UFC подтвердил перенос боя Нурмагомедова и Фергюсона
Энергетика
Цена на нефть Brent выросла на 6%
Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
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В Китае заявили об эффективном лекарстве от коронавируса
Использовать для лечения пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, противогриппозное лекарство «Авиган» намерены власти Китая.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не принимать ибупрофен при лечении от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения рекомендовала пить парацетамол для лечения от коронавируса, заявил ее пресс-секретарь Кристиан Линдмайер.
Гаджеты
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В Италии объяснили высокую смертность от коронавируса
Замглавы Минздрава Италии Пьерпаоло Силери заявил, что высокая смертность от коронавируса в стране связана с тем, что 7% населения республики старше 80 лет.
Общество
«Дочка» АФК «Система» создала экспресс-тест на коронавирус
Принадлежащая АФК «Система» Владимира Евтушенкова компания «Система-Биотех» разработала экспресс-тест на новую коронавирусную инфекцию, сообщают «Ведомости» со ссылкой на управляющего партнера «Системы» Артема Сиразутдинова.
Наука
От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом
Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Общество
Правительство: ограничительные меры из-за коронавируса могут усилиться
Ограничительные меры из-за коронавируса внутри России будут усилены при необходимости, заявило правительство.
Армия и оружие
В Сирии нашли место гибели летчика Романа Филипова
Шоу-бизнес
Елена Темникова призналась, что вколола в щеки жир с живота
Врачи взяли жир с живота Темниковой, извлекли из него стволовые клетки и вкололи их в щеки.
Армия и оружие
США не смогли отследить подлодку проекта «Борей»
Как заявил ТАСС бывший командир субмарины капитан 1-го ранга Василий Танковид, переход "Александра Невского" по Северному морскому пути в Вилючинск на Камчатке длился 42 дня, из которых подлодка 12 суток шла в надводном положении.