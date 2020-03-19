В эпицентре вспышки коронавируса в Китае - городе Ухань - впервые не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения.

В Ухане впервые не нашли новых случаев заражения коронавирусом

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