Впервые с начала эпидемии коронавируса в китайском городе Ухань за сутки не было зарегистрировано новых случаев заражения, сообщает Reuters. Этот город в конце декабря стал эпицентром вспышки инфекции.

В Ухане впервые не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

Политика Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.

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Происшествия Первая пациентка с коронавирусом умерла в России 1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.

Общество Прекращается выпуск печатной версии журнала Playboy Прекращается выпуск печатной версии журнала Playboy. Об этом сообщает глава компании Бен Кон в статье Medium.

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Экономика В Екатеринбурге после обвала рубля вырос спрос на жильё На фоне негативных ожиданий покупатели хотят успеть оформить ипотечные кредиты по старым условиям, пишет ekb.rbc.ru.С 10 марта, после новостей об обвале рубля, риэлторы фиксируют повышенный спрос на консультации по ипотечным продуктам и рефинансированию.

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Экономика Силуанов назвал коронавирус угрозой сильнее падения цен на нефть Обвальное падение мировых цен на нефть (с начала года почти втрое, с $72 до $25) оказывает на экономику России менее негативное влияние, чем распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

Политика В ЕС считают, что Россия распространяет фейки о коронавирусе Согласно представленным цитатам, европейские власти зафиксировали «значительную кампанию дезинформации» о коронавирусе со стороны Кремля: с середины января было выявлено более 80 вбросов со стороны «связанных с Россией персон и аккаунтов», которые ранее распространяли дезинформацию о Сирии и «желтых жилетах», а также на сайтах и в соцсетях российских СМИ, таких как RT Spanish.

Общество Первые фото коронавируса показал центр «Вектор» Учёные новосибирского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» обнародовали информацию о внешнем виде вируса COVID-19; снимки, сделанные под микроскопом, опубликовал Life.