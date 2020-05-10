Коронавирус
Газета.RuНовый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане
Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане, который стал эпицентром распространения инфекции и где на протяжении длительного времени не фиксировали новых заболевших, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.
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Политика
Путин объяснил свое видение национальной идеи России
Национальная идея России заключается в патриотизме, но он не должен быть «квасным, затхлым и кислым».
Lenta.ru 03:11
Единоборства
Гэтжи победил Фергюсона в бою за временный титул UFC в легком весе
Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном в поединке за временный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.
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Путин назвал картину, которая пробрала его до слез
Народные новости 07:04
Политика
Шеф-повар рассказал, как проверяют продукты для президентского стола
РИА Новости вчера в 20:17
Общество
Коэффициент распространения коронавируса в России снова снизился
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России составил 1,04, снизившись за сутки на 0,02, и оказался на минимальном уровне с начала вспышки.
ТАСС 04:29
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости вчера в 06:11
Кино
Netflix приобрела сценарий у автора провальных «Людей Икс» Кинберга
Сценарий, написанный автором провального фильма «Люди Икс: Темный Феникс» Саймоном Кинбергом, обошелся компании Netflix в миллионы долларов.
iReactor 05:35
Общество
В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви
Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Здоровье
Режим самоизоляции в Приморье продлили до 31 мая
Власти Приморья продлили режим самоизоляции, введенный в связи с пандемией коронавируса, до 31 мая включительно.
Газета.Ru 06:14
Происшествия
В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту
Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM вчера в 16:51
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте нежно поздравила сына с 22-летием
Популярная певица, актриса, многодетная звездная мама Кристина Орбакайте порадовала поклонников фотографией с младшим сыном.
Летидор 07:10
Общество
Компания Tesla решила возобновить работу на заводе в Калифорнии
Американская автомобильная компания Tesla, основателем которой является Илон Маск, объявила 9 мая о возобновлении работы на заводе во Фримонте в американском штате Калифорния.
Известия 00:34
Общество
Минпросвещения: учебный год начнется 1 сентября в очном формате
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко рассказал, что новый учебный год должен начаться с 1 сентября в очном формате.
Газета.Ru 04:42
Общество
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
Чуть больше месяца осталось ждать россиянам до следующих длинных выходных дней. Отдыхать сразу три дня подряд мы будем 12, 13 и 14 июня.
Российская газета 03:33
Политика
Захарова отреагировала на заявление Белого дома о победе над нацизмом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мириться с заявлением Белого дома, в котором говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания, нельзя.
RT на русском вчера в 15:17
Политика
Путин: Россия защищена от любых посягательств извне
«С полной уверенностью можем сказать, что наша страна на сегодня абсолютно надёжно защищена от любых посягательств извне», — приводит его слова Интерфакс.
RT на русском 07:14
Армия и оружие
Для российских бронемашин создали новую сталь
Отмечается, что новая сталь может использоваться в лёгкой колёсной бронетехнике военно-промышленного комплекса, в защитных укреплениях, а также в гражданских бронемашинах.
Популярная механика 04:21
Общество
В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая
Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru 08 мая в 16:39
Общество
Завершено строительство временных корпусов Филатовской больницы
Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 10 мая, осмотрел медицинские корпуса для пациентов с коронавирусной инфекцией, в короткие сроки построенные на территории городской клинической больницы номер 15 имени Филатова.
Вести.Ru 07:20
Происшествия
Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома
Российская газета вчера в 13:21
Общество
Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США
Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса.
ТАСС 05:30
Общество
Малышева назвала главный симптом для госпитализации при коронавирусе
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала симптом COVID-19, при наличии которого пациенту необходимо стационарное лечение.
РИА Новости 06:04
Игры
В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%
В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%, в которой насчитывается 54 игры.
Astera вчера в 13:33
Единоборства
Российский боец Петр Ян получил бой за вакантный титул UFC
На онлайн-конференции по итогам турнира UFC 249 во Флориде президент промоушена Дэйна Уайт сообщил, что российский боец смешанного стиля Петр Ян проведет поединок за вакантный титул в легчайшем весе (до 61,2 кг).
РБК 02:37
Общество
В Оренбургской области продлили режим самоизоляции до 17 мая
Изменения в Указ губернатор внес сегодня. Но в измненениях достаточно много послаблений. Разрешено гулять и заниматься спортом на улице.
Orengrad.ru 06:36
Шоу-бизнес
Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
РИА Новости вчера в 10:02
Общество
В Свердловской области ещё у 139 человек выявили коронавирус
За минувшие сутки в Свердловской области 139 человек заболели коронавирусом.
Уральский меридиан 03:44
Общество
Карантин в Краснодарском крае продлен до 23 мая
Глава Кубани Вениамин Кондратьев на совещании оперативного штаба продлил в регионе карантин, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, до 23 мая.
Российская газета 07:11