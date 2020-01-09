Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ Ухте загорелся нефтеперерабатывающий завод

По данным МЧС, пожар начался в 16:55 мск на объекте нефтеперерабатывающего завода. Уже в 17:08 прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. Площадь горения на НПЗ в Ухте составляет 1 тысячу квадратных метров на установке гидродепарафинизации дизельного топлива.
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На место ЧП на нефтезаводе в Коми выехали пожарные

Pro Город Сыктывкар10:16

В Ухте на НПЗ тушат пожар

ИА БНК09:56

Источник сообщил о двух взрывах на НПЗ «Лукойла» в Коми

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Комиинформ09:59

Пожарный поезд следует к месту крупного возгорания на НПЗ в Ухте

РИА Новости10:15

МЧС по Коми о взрыве в Ухте: «На пожаре пострадал один человек, он госпитализирован»

КП - Сыктывкар10:01
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Энергетика

Лукашенко объяснил сложность переговоров с Путиным по нефти

Лидерам Белоруссии и России не удалось договориться о контракте на поставку нефти из-за завышенных требований России, считает белорусский президент Александр Лукашенко.
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Протестующие захватили здание администрации президента Абхазии

Протестующие прорвались в администрацию президента Абхазии, несколько десятков человек захватили здание в Сухуме и забаррикадировались внутри.
Вести.Ru 07:41
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Путин с борта ракетного крейсера понаблюдал за учениями в Чёрном море

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В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране

Крушение Boeing в Иране Трагедия произошла накануне утром: Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране.
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Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
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Bloomberg опубликовал снимки последствий удара по базе США в Ираке

Bloomberg опубликовал спутниковый снимок, предположительно, последствий иранского ракетного удара по базе Эйн-аль-Асад в Ираке.
РИА Новости вчера в 13:50
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Новогоднее обращение Путина посмотрели около 44% россиян

Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина посмотрели около 44% россиян в возрасте от 4 лет, следует из данных компании Mediascope.
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Следствие просит суд назначить Бочкаревой штраф за хранение наркотиков

РИА Новости 09:55
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Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»

BFM.ru 09:09
Теннис

Медведев обыграл Шварцмана и вывел сборную России в полуфинал ATP Cup

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Аргентины Диего Шварцманом во второй четвертьфинальной игре турнира ATP Cup в Сиднее (Австралия).
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Венгр Кашшаи возглавил департамент судейства РФС

Бывший судья UEFA венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, возглавил департамент судейства Российского футбольного союза (РФС).
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Посол Израиля отказался считать Польшу антисемитской страной

Посол Израиля в Варшаве Александр Бен Цви отказался считать Польшу антисемитской страной. Слова дипломата приводит газета Rzeczpospolita.
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Армия и оружие

Готовили убийство: в Незалежной раскрыли коварный план российских спецслужб

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Происшествия

В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником

Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
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Названы самые редкие имена для новорожденных в России

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Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

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В Москве избили сына Жванецкого

Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
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Версию с пожаром на борту украинского «Боинга» отвергли

Представители госкомиссии Украины по расследованию обстоятельств крушения украинского "Боинга" в Тегеране 8 января не обнаружили следов пожара в двигателе.
Утро.ru 09:00
Общество

Жену Павла Погребняка выгнали из такси в Москве

Жену российского футболиста Павла Погребняка Марию выгнал из автомобиля таксист и выбросил на дорогу ее вещи.
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Суд предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе

РБК 07:09
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Кому не страшен рак желудка, рассказали врачи

По словам гастроэнтеролога Дмитрия Бородина, часто рак желудка развивается на фоне длительного течения гастрита и других инфекционных болезней органов ЖКТ.
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На стадионе «Спартака» появится памятник Игорю Нетто

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Экономика

Названы банки, выдающие ипотеку на Дальнем Востоке под 2%

«На территории любого из 11 субъектов ДФО представлено как минимум три банка, готовых принять заявку на ипотеку под 2%. В программу включились как крупные федеральные игроки, так и хорошо известные дальневосточникам региональные банки», — пояснил гендиректор АРЧК ДВ Сергей Ховрат.
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Ирак возобновил переговоры с Россией о поставках С-300

Ирак возобновил переговоры с Россией о покупке зенитных комплексов С-300.
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Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
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Официальный курс евро упал на 1,3 рубля

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Клебо пропустит этап Кубка мира в Дрездене

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо не выступит на следующем этапе Кубка мира, который будет проходить в Дрездене (Германия).
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В Воронеже пропавшего 18-летнего курьера нашли мертвым

Единственной зацепкой был мобильный телефон юноши – его нашли возле лесопилки по ул. Морозова на следующий день после исчезновения молодого человека.
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На Чукотке оленевод выжил после 16 дней в тундре без еды

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