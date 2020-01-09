Происшествия
BFM.ruВ Ухте загорелся нефтеперерабатывающий завод
По данным МЧС, пожар начался в 16:55 мск на объекте нефтеперерабатывающего завода. Уже в 17:08 прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. Площадь горения на НПЗ в Ухте составляет 1 тысячу квадратных метров на установке гидродепарафинизации дизельного топлива.
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Энергетика
Лукашенко объяснил сложность переговоров с Путиным по нефти
Лидерам Белоруссии и России не удалось договориться о контракте на поставку нефти из-за завышенных требований России, считает белорусский президент Александр Лукашенко.
Политика
Протестующие захватили здание администрации президента Абхазии
Протестующие прорвались в администрацию президента Абхазии, несколько десятков человек захватили здание в Сухуме и забаррикадировались внутри.
Армия и оружие
Путин с борта ракетного крейсера понаблюдал за учениями в Чёрном море
Российский лидер Владимир Путин понаблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Чёрном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».
Политика
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
Крушение Boeing в Иране Трагедия произошла накануне утром: Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Армия и оружие
Bloomberg опубликовал снимки последствий удара по базе США в Ираке
Bloomberg опубликовал спутниковый снимок, предположительно, последствий иранского ракетного удара по базе Эйн-аль-Асад в Ираке.
Общество
Новогоднее обращение Путина посмотрели около 44% россиян
Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина посмотрели около 44% россиян в возрасте от 4 лет, следует из данных компании Mediascope.
Теннис
Медведев обыграл Шварцмана и вывел сборную России в полуфинал ATP Cup
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Аргентины Диего Шварцманом во второй четвертьфинальной игре турнира ATP Cup в Сиднее (Австралия).
Футбол
Венгр Кашшаи возглавил департамент судейства РФС
Бывший судья UEFA венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, возглавил департамент судейства Российского футбольного союза (РФС).
Политика
Посол Израиля отказался считать Польшу антисемитской страной
Посол Израиля в Варшаве Александр Бен Цви отказался считать Польшу антисемитской страной. Слова дипломата приводит газета Rzeczpospolita.
Армия и оружие
Готовили убийство: в Незалежной раскрыли коварный план российских спецслужб
Убийство должен был осуществить гражданин Незалежной по заданию спецслужб РФ, утверждают в СБУ. Место действия – город Харьков.
Происшествия
В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником
Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
Происшествия
Версию с пожаром на борту украинского «Боинга» отвергли
Представители госкомиссии Украины по расследованию обстоятельств крушения украинского "Боинга" в Тегеране 8 января не обнаружили следов пожара в двигателе.
Общество
Жену Павла Погребняка выгнали из такси в Москве
Жену российского футболиста Павла Погребняка Марию выгнал из автомобиля таксист и выбросил на дорогу ее вещи.
Здоровье
Кому не страшен рак желудка, рассказали врачи
По словам гастроэнтеролога Дмитрия Бородина, часто рак желудка развивается на фоне длительного течения гастрита и других инфекционных болезней органов ЖКТ.
Футбол
На стадионе «Спартака» появится памятник Игорю Нетто
Экономика
Названы банки, выдающие ипотеку на Дальнем Востоке под 2%
«На территории любого из 11 субъектов ДФО представлено как минимум три банка, готовых принять заявку на ипотеку под 2%. В программу включились как крупные федеральные игроки, так и хорошо известные дальневосточникам региональные банки», — пояснил гендиректор АРЧК ДВ Сергей Ховрат.
Политика
Ирак возобновил переговоры с Россией о поставках С-300
Ирак возобновил переговоры с Россией о покупке зенитных комплексов С-300.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Финансы
Официальный курс евро упал на 1,3 рубля
Центробанк России установил официальный курс евро к рублю. Он снизился на 1,3222 рубля и составил 68,05 рубля.
Спорт
Клебо пропустит этап Кубка мира в Дрездене
Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо не выступит на следующем этапе Кубка мира, который будет проходить в Дрездене (Германия).
Происшествия
В Воронеже пропавшего 18-летнего курьера нашли мертвым
Единственной зацепкой был мобильный телефон юноши – его нашли возле лесопилки по ул. Морозова на следующий день после исчезновения молодого человека.