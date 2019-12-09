Общество

Комсомольская правдаКомсомольская правдаВ Украине оценили экономический ущерб от потери Крыма и Донбасса

В министерстве экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины оценили, во сколько обошлись стране потери Крыма и Донбасса. Глава ведомства Тимофей Милованов написал в своей фейсбук, что прямые потери в 2014-2015 годах составили 15-20 процентов ВВП.
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На Украине оценили экономические потери из-за «российской агрессии»

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Правительство Украины оценило в $150 млрд потери от «российской агрессии»

Коммерсантъвчера в 08:07

В правительстве Зеленского впервые выдвинули финансовые претензии к России

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Украина подсчитала потери от «российской агрессии»

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Власти Украины оценили ущерб из-за «российской агрессии»

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В Киеве оценили материальные потери из-за разногласий с Россией

РИА Новостивчера в 06:07

На Украине оценили потери экономики страны «из-за России»

RT на русскомвчера в 04:49
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Происшествия

Самолет ВВС Чили с 38 людьми на борту разбился по пути в Антарктиду

ВВС Чили официально заявили, что самолет Hercules C130 с 38 людьми на борту, который перестал выходить на связь на пути в Антарктиду, разбился.
Известия 00:20
Происшествия

В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек

В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
REGNUM вчера в 14:49
Политика

После встречи Путина и Зеленского Нормандский саммит продолжится

Интерфакс вчера в 14:14
Политика

Конгресс США может запретить развертывание РСМД

Конгресс США согласовал оборонный бюджет страны, который, в том числе, запрещает покупку для нужд армии и развертывание ракетных комплексов средней и малой дальности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.
Хакасия-Информ 00:33
Общество

Илон Маск сбил ограждение на своем Cybertruck

Американский бизнесмен Илон Маск сбил столбик ограждения на своем новом пикапе Cybertruck во время посещения ресторана в пригороде Лос-Анджелеса Малибу.
РИА Новости вчера в 21:10
Происшествия

Суд оштрафовал ЧОП, охранявший колледж в Благовещенске

Российская газета вчера в 23:25
Политика

Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс

Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
REGNUM 08 декабря в 15:13
Экономика

Минфин введет новую систему господдержки бизнеса

Бизнес сможет получить господдержку лишь в том случае, если не найдет альтернативные источники финансирования на рынке, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов, передает газета «Известия».
РБК вчера в 22:03
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов в 2020 году

Мессенджер WhatsApp прекращает работать на миллионах смартфонов по всему миру в 2020 году, поскольку завершает поддержку функционирования на старых iPhone и в телефонах с устаревшей операционной системой (ОС) Android, а также гаджетов с ОС Windows Mobile, передает Daily Mail.
Коммерсантъ вчера в 23:22
Политика

Зеленский обсудил с Путиным вопрос транзита газа

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что переговорил с российским президентом Владимиром Путиным о транзите газа, и считает, что вопрос получилось разблокировать.
ФАН вчера в 19:06
Экономика

На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Газета.Ru вчера в 09:30
Происшествия

В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности

Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
РБК 08 декабря в 10:26
Происшествия

В Новой Зеландии произошло землетрясение

Как передавало ИА REGNUM, 9 декабря на Белом острове в Новой Зеландии произошло извержение вулкана.
REGNUM 01:02
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня вчера в 14:17
Здоровье

Доктор Мясников назвал газировку, фастфуд и чипсы опасными для детей

Известный телеведущий доктор Мясников назвал продукт, в котором родители могут отказать своим детям с чистой совестью.
ToDay News Ufa 07 декабря в 10:19
Авто

Новые пикапы Great Wall Pao вызвали настоящий ажиотаж

Дилеры Great Wall в Китае только за первые 30 дней оформили свыше 16 000 заказов на пикап Great Wall Pao.
CarsWeek.ru 08 декабря в 23:06
Общество

Учителя казанской школы отдохнули в ОАЭ за счет родителей учеников

Педагоги элитной гимназии № 19 в Казани съездили на отдых в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за счет родителей своих учеников.
Известия вчера в 09:32
Политика

Медведев обозначил российскую позицию по газовому контракту с Киевом

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Украина должны договориться по всем пунктам газовой сделки.
РИА Новости 07 декабря в 15:53
Общество

Чиновнице из Ленобласти грозит увольнение за нецензурное слово

Глава Сосновоборского городского округа Ленинградской области Михаил Воронков прокомментировал нецензурное высказывание начальника отдела по молодежной политике Александры Поздняковой, которое она позволила себе во время выступления на молодежном форуме.
Газета.Ru вчера в 13:03
Политика

Зеленский: вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» удалось снять

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос о компенсации 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража в споре "Нафтогаза" и "Газпрома" удалось снять на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 19:24
Происшествия

В Красноярском крае сняли введенный после прорыва дамбы режим ЧС

В Красноярском Крае снят режим ЧС, который был введен после прорыва дамбы в Курагинском районе в октябре текущего года.
Газета.Ru 00:39
Политика

Зеленский рассказал об итогах переговоров на нормандском саммите

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами России, Франции и ФРГ в Париже заявил, что в ходе саммита в нормандском формате обсуждались вопросы об обмене пленными по формуле «всех на всех».
RT на русском вчера в 17:54
Общество

В Великом Новгороде реконструируют битву новгородцев с суздальцами

Театрализованное действие под открытым небом состоится в рамках программы праздничных мероприятий праздника в честь иконы Знамения Божией Матери, которые пройдут в Великом Новгороде с 1 по 11 декабря 2019 г.
Великий Новгород.ру вчера в 10:35
Авто

Экспрессия. Тест-драйв седана Hyundai Sonata восьмого поколения

Пусть новая Sonata и не выглядит столь эпатажно, как Cybertruck, ее старания быть яркой и заметной очевидны.
AutoNews вчера в 04:04
Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам

Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Комсомольская правда вчера в 14:14
Общество

В России подорожает мобильная связь

Мобильная связь в России в 2020 году может подорожать на 17-18 процентов, говорится в исследовании агентства Content Review, выдержки из которого приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 03:06
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ вчера в 19:55
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором взрывов в метро Москвы

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование в Германии убийства грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
Ведомости вчера в 18:54
Авто

Опубликован рейтинг самых популярных марок автомобилей в России

Названы самые популярные в России легковые и малотоннажные грузовые автомобили по итогам прошедшего месяца.
iReactor 07 декабря в 23:11
Спорт

Глава Антидопингового агентства США раскритиковал решение WADA

Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт раскритиковал вердикт исполкома WADA по санкциям в отношении российского спорта, посчитав его слишком мягким.
BFM.ru вчера в 08:18
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