Общество
Комсомольская правдаВ Украине оценили экономический ущерб от потери Крыма и Донбасса
В министерстве экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины оценили, во сколько обошлись стране потери Крыма и Донбасса. Глава ведомства Тимофей Милованов написал в своей фейсбук, что прямые потери в 2014-2015 годах составили 15-20 процентов ВВП.
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Спорт
Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России
Президент России Владимир Путин, назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России политизированным и противоречащим Олимпийской хартии и заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.
Технологии
NVIDIA зарегистрировала торговые марки HOPPER и AERIAL
Политика
Политолог оценил слова Зеленского о «ничьей» с Путиным
«Один из важных результатов встречи «нормандской четверки» заключается в том, что президент Украины впервые документально подтвердил обязательства своей страны буквально и полностью выполнить Минские соглашения», – считает глава Центра политической конъюнктуры, политолог Алексей Чеснаков.
Политика
Аваков рассказал об атмосфере на переговорах в нормандском формате
Политика
Зеленский рассказал о подходе Путина к ведению переговоров
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что договариваться с российским лидером Владимиром Путиным «очень сложно», но в некоторых вещах стороны пришли к согласию.
Политика
«Нормандская четверка» приняла коммюнике по итогам саммита в Париже
На парижском саммите «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), который прошел в Париже, было принято итоговое коммюнике.
Технологии
Эксперт объяснил прекращение работы WhatsApp на миллионах устройств
Ранее издание Daily Mail сообщило о том, что мессенджер WhatsApp перестанет работать на Windows Phone после 31 декабря 2019 года.
Происшествия
Число погибших при стрельбе в чешской больнице выросло до шести
Число погибших при стрельбе в больнице чешского города Острава возросло до шести.
Общество
Диетолог назвала пять самых вредных продуктов новогоднего стола
Врач-диетолог Мария Дубская перечислила пять «антипродуктов» новогоднего стола, которые вреднее всего для организма и фигуры.
Политика
Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США
Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Культура
Собчак, Дудь, Шац и Бекмамбетов стали лауреатами российской веб-премии
Журналисты Ксения Собчак и Юрий Дудь, телеведущий Михаил Шац и режиссер Тимур Бекмамбетов и многие другие стали лауреатами второй российской премии в области веб-индустрии.
Политика
Зеленский на год продлит действие закона об особом статусе Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита "нормандской четверки" в Париже заявил. что закон об особом статусе Донбасса будет продлен на год.
Политика
CNN: встреча показала готовность Путина и Зеленского к диалогу
Несмотря на сохраняющиеся разногласия по ряду вопросов, вчерашняя встреча «нормандской четверки» показала, что Владимир Путин и Владимир Зеленский, по крайней мере, готовы к диалогу.
Общество
Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе в январе
Двухдневной будет и последняя рабочая неделя уходящего года: россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря.
Происшествия
Сын Валерии прооперирован после ДТП
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин перенес операцию после ДТП, в которое попал под Санкт-Петербургом.
Политика
Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа
Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа. Вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять.
Экономика
Свердловские предприниматели предложили Заксобранию переписать льготы по налогу на имущество
По словам депутата Анатолия Никифорова, ставка налога в первый год должна быть 0,5%, второй – 0,8%, третий – 1%. Объекты, построенные до 31 декабря 2016 года, по мнению депутатов и предпринимателей должны быть освобождены от налога на 5 лет.
Происшествия
Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
Политика
Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс
Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
Политика
Соловьев принял вызов Зеленского
Телеведущий и журналист Владимир Соловьев показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов отправиться в Донбасс хоть сейчас, – экипировка у него подходящая.
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро
Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Экономика
Медведев обозначил конечную цель повышения пенсионного возраста
В ходе итоговой пресс-конференции, глава Правительства страны Дмитрий Медведев назвал пенсионную реформу самым сложным решением для него и Президента России.
Кино
Стали известны номинанты на «Золотой глобус»
Хоккей
Гол Ничушкина не спас «Колорадо» от поражения в матче с «Калгари»
«Калгари Флэймз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк объявила о закрытии своего бизнеса
Дочь борющейся с раком актрисы Анастасии Заворотнюк Анна записала неоднозначную сторис в свой официальный аккаунт Инстаграм.
Футбол
«Джедай не справился». Уткин — о сезоне «Локомотива» с Сёминым
Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о нынешнем сезоне «Локомотива» и главном тренере команды Юрие Сёмине.
Финансы
Евро может удивить экспертов в следующем году
Евро может удивить экспертов в следующем году, поднявшись быстрее, чем ожидалось.
Спорт
Российские гандболистки досрочно вышли в полуфинал чемпионата мира
Женская сборная России по гандболу досрочно гарантировала себе место в полуфинале проходящего в Японии чемпионата мира.