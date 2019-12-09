В министерстве экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины оценили, во сколько обошлись стране потери Крыма и Донбасса. Глава ведомства Тимофей Милованов написал в своей фейсбук, что прямые потери в 2014-2015 годах составили 15-20 процентов ВВП.

В Украине оценили экономический ущерб от потери Крыма и Донбасса

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