Общество

Комсомольская правдаКомсомольская правдаВ Украине оценили экономический ущерб от потери Крыма и Донбасса

В министерстве экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины оценили, во сколько обошлись стране потери Крыма и Донбасса. Глава ведомства Тимофей Милованов написал в своей фейсбук, что прямые потери в 2014-2015 годах составили 15-20 процентов ВВП.
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Власти Украины оценили ущерб из-за «российской агрессии»

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На Украине оценили потери экономики страны «из-за России»

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В правительстве Зеленского впервые выдвинули финансовые претензии к России

ТАССвчера в 07:32

Украина подсчитала потери от «российской агрессии»

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На Украине оценили экономические потери из-за «российской агрессии»

Известиявчера в 06:27

В Киеве оценили материальные потери из-за разногласий с Россией

РИА Новостивчера в 06:07

Правительство Украины оценило в $150 млрд потери от «российской агрессии»

Коммерсантъвчера в 08:07
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Спорт

Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

Президент России Владимир Путин, назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России политизированным и противоречащим Олимпийской хартии и заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.
РИА Новости вчера в 19:16
Технологии

NVIDIA зарегистрировала торговые марки HOPPER и AERIAL

Игромания.ру вчера в 14:19
Политика

Политолог оценил слова Зеленского о «ничьей» с Путиным

«Один из важных результатов встречи «нормандской четверки» заключается в том, что президент Украины впервые документально подтвердил обязательства своей страны буквально и полностью выполнить Минские соглашения», – считает глава Центра политической конъюнктуры, политолог Алексей Чеснаков.
Взгляд.ру 02:42
Политика

Аваков рассказал об атмосфере на переговорах в нормандском формате

Газета.Ru вчера в 16:45
Политика

Зеленский рассказал о подходе Путина к ведению переговоров

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что договариваться с российским лидером Владимиром Путиным «очень сложно», но в некоторых вещах стороны пришли к согласию.
RT на русском 03:51
Политика

«Нормандская четверка» приняла коммюнике по итогам саммита в Париже

На парижском саммите «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), который прошел в Париже, было принято итоговое коммюнике.
Коммерсантъ вчера в 17:53
Технологии

Эксперт объяснил прекращение работы WhatsApp на миллионах устройств

Ранее издание Daily Mail сообщило о том, что мессенджер WhatsApp перестанет работать на Windows Phone после 31 декабря 2019 года.
RT на русском 02:43
Происшествия

Число погибших при стрельбе в чешской больнице выросло до шести

Число погибших при стрельбе в больнице чешского города Острава возросло до шести.
RT на русском 03:28
Общество

Диетолог назвала пять самых вредных продуктов новогоднего стола

Врач-диетолог Мария Дубская перечислила пять «антипродуктов» новогоднего стола, которые вреднее всего для организма и фигуры.
Известия вчера в 19:46
Политика

Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Lenta.ru 00:02
Культура

Собчак, Дудь, Шац и Бекмамбетов стали лауреатами российской веб-премии

Журналисты Ксения Собчак и Юрий Дудь, телеведущий Михаил Шац и режиссер Тимур Бекмамбетов и многие другие стали лауреатами второй российской премии в области веб-индустрии.
ТАСС 07 декабря в 15:03
Политика

Зеленский на год продлит действие закона об особом статусе Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита "нормандской четверки" в Париже заявил. что закон об особом статусе Донбасса будет продлен на год.
Pravda.Ru 03:22
Политика

CNN: встреча показала готовность Путина и Зеленского к диалогу

Несмотря на сохраняющиеся разногласия по ряду вопросов, вчерашняя встреча «нормандской четверки» показала, что Владимир Путин и Владимир Зеленский, по крайней мере, готовы к диалогу.
ТК Звезда 01:40
Общество

Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе в январе

Двухдневной будет и последняя рабочая неделя уходящего года: россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря.
РИА Новости 03:28
Происшествия

Сын Валерии прооперирован после ДТП

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин перенес операцию после ДТП, в которое попал под Санкт-Петербургом.
Известия 08 декабря в 06:31
Политика

Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа

Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа. Вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять.
Piter.tv 02:33
Экономика

Свердловские предприниматели предложили Заксобранию переписать льготы по налогу на имущество

По словам депутата Анатолия Никифорова, ставка налога в первый год должна быть 0,5%, второй – 0,8%, третий – 1%. Объекты, построенные до 31 декабря 2016 года, по мнению депутатов и предпринимателей должны быть освобождены от налога на 5 лет.
Правда УрФО 03:04
Происшествия

Глава района Крыма погибла в ДТП

В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
РБК 03:09
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости вчера в 18:55
Политика

Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс

Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
REGNUM 08 декабря в 15:13
Политика

Соловьев принял вызов Зеленского

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов отправиться в Донбасс хоть сейчас, – экипировка у него подходящая.
Утро.ru 03:13
Гаджеты

Представлен новый дешевый «убийца флагманов» от Xiaomi

Lenta.ru 03:55
Происшествия

Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро

Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 02:35
Экономика

Медведев обозначил конечную цель повышения пенсионного возраста

В ходе итоговой пресс-конференции, глава Правительства страны Дмитрий Медведев назвал пенсионную реформу самым сложным решением для него и Президента России.
Pressa40 01:47
Кино

Стали известны номинанты на «Золотой глобус»

Москва 24 вчера в 10:25
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Гол Ничушкина не спас «Колорадо» от поражения в матче с «Калгари»

«Калгари Флэймз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.
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Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк объявила о закрытии своего бизнеса

Дочь борющейся с раком актрисы Анастасии Заворотнюк Анна записала неоднозначную сторис в свой официальный аккаунт Инстаграм.
Kazanfirst.ru вчера в 15:34
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«Джедай не справился». Уткин — о сезоне «Локомотива» с Сёминым

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о нынешнем сезоне «Локомотива» и главном тренере команды Юрие Сёмине.
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Финансы

Евро может удивить экспертов в следующем году

Евро может удивить экспертов в следующем году, поднявшись быстрее, чем ожидалось.
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Спорт

Российские гандболистки досрочно вышли в полуфинал чемпионата мира

Женская сборная России по гандболу досрочно гарантировала себе место в полуфинале проходящего в Японии чемпионата мира.
Российская газета 03:53
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