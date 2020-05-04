Известно, что 303 человека скончались, а выздоровевших стало 1619. В соответствии с решением кабинет министров Украины карантин на территории страны на фоне распространения коронавируса будет продлён до 22 мая. Начиная с 11 мая решением кабмина снято несколько ограничений.

На Украине карантин продлили до 22 мая

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