Коронавирус

Наша версияНаша версияНа Украине карантин продлили до 22 мая

Известно, что 303 человека скончались, а выздоровевших стало 1619. В соответствии с решением кабинет министров Украины карантин на территории страны на фоне распространения коронавируса будет продлён до 22 мая. Начиная с 11 мая решением кабмина снято несколько ограничений.
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Карантин на Украине планируется продлить до 22 мая

Московский Комсомолец06:37

На Украине карантин из-за коронавируса продлят до 22 мая

News.ru07:25

Кабмин Украины планирует продлить карантин до 22 мая с послаблениями

Газета.Ru07:01

На Украине продлили карантин до 22 мая

РИА Новости07:45

Украина намерена продлить карантин до 22 мая

Взгляд.ру06:39

Карантин на Украине из-за коронавируса продлен до 22 мая

Коммерсантъ08:00

Правительство Украины продлило карантин до 22 мая

REGNUM06:58
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:23, Ашберн
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Сбежавшего из военной части российского солдата нашли спустя 15 лет

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Кино

Названа дата выхода нового фильма франшизы «Трансформеры»

Киностудия Paramount Pictures анонсировала дату премьеры очередного фильма франшизы «Трансформеры».
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Экономика

О резком повышении цен на товары после карантина предупредил экономист

Финансовый аналитик и экономист Виталий Калугин считает, что после окончания карантина и эпидемии можно ждать резкое увеличение цен на некоторые товары в магазинах.
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Министр: почти во всех медучреждениях области были случаи коронавируса

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Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru 06:36
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Самолет Москва-Екатеринбург подал сигнал об угрозе взрыва

Пассажирский самолет, следующий рейсом Москва-Екатеринбург, подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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Происшествия

В Магадане собака два месяца ждала хозяина на льду залива

В Магадане собака два месяца прождала хозяина, сидя на льду залива на одном месте, пишет НТВ.
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Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой

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Семак: «Зенит» прислал контракт, по которому у меня есть вопросы

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о процессе переговоров с клубом о продлении контракта.
RT на русском 12:08
Здоровье

В Саратовской области закрыли на карантин село Озерное

В Аткарском районе с сегодняшнего дня на карантин по коронавирусу закрыто село Озерное.
СаратовБизнесКонсалтинг 10:59
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Общество

Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 06:41
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Культура

Зрители требуют убрать из шоу «Маска» Киркорова и Тодоренко

Почти в каждом сообщении зрители просили убрать «невоспитанную» и слишком «громкую» девушку, а удивленный взгляд Киркорова явно раздражал большую часть поклонников проекта.
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Технологии

Русскоязычный хакер продал более полумиллиона аккаунтов в Zoom

Неизвестный хакер разместил в дарквебе на продажу полмиллиона аккаунтов сервиса для видеоконференций Zoom, сообщает газета Sunday Times.
Газета.Ru 05:01
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Российская газета 05:00
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Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 07:20
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Ушел из жизни автор песен группы «Ласковый май» Владимир Бойко

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Экономика

Большинство российских компаний, признанных системообразующими, связано с гос-вом или богатейшими бизнесменами страны

Большинство российских компаний, признанных системообразующими, связано с государством или богатейшими бизнесменами страны.
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Четвертый клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров на YouTube

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Фотошпионы заглянули в салон кроссовера Hyundai Tucson четвёртого поколения, где обнаружили совершенно новый дизайн интерьера.
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В Перми в урологическом отделении МСЧ №140 был выявлен очаг распространения коронавирусной инфекции.
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Эксперт рассказал, как распознать телефонных мошенников

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Джиган высказался о разводе с Самойловой

Рэпер Джиган отреагировал на информацию о том, что его жена Оксана Самойлова подала заявление на развод.
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Объяснена причина низкой смертности от коронавируса в России

Как объяснила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в программе "Спасибо, доктор", вышедшей на YouTube-канале "Соловьев LIVE", это связано со своевременным оказанием помощи инфицированным, у которых медики выявляют коронавирус.
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Кино

Премьеру фильма «Джон Уик 4» перенесли на год

Ранее премьера фильма была запланирована на 21 мая 2021 года. Серия посвящена истории наемного киллера Джона Уика.
Известия 02 мая в 17:26
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Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
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Сенатор назвал обвинения России в кибератаках «типичным коронабесием»

Обвинения британских властей в адрес России в похищении российскими хакерами сведений о разработках по коронавирусу являются еще одним поводом для информационной атаки на Россию.
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Судно «Академик Черский» прибыло к месту укладки «Северного потока-2»

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» приблизилось к датскому острову Борнхольм рядом с которым пролегает газопровод «Северный поток — 2». Об этом 1 мая сообщают мониторинговые веб-ресурсы Marine Traffic и Vesselfinder.
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Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая

Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования.
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В Петербурге умерли два пожилых пациента с коронавирусом

News.ru 01 мая в 13:47
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