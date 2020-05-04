Коронавирус
ГородовойВ Украине продлили карантин до 22 мая
Правительство Украины приняло решение продлить карантинные меры еще на неделю. Соответствующее решение обнародовано сегодня. Премьер-министр Денис Шмыгаль распорядился заменить во всех документах, относящихся к карантину, дату окончания ограничений с 11 мая на 22 мая.
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Xiaomi Mi Mix 4 назвали самым совершенным флагманом Xiaomi
Известный сетевой информатор под ником Ice Universe, который часто делится эксклюзивной информацией о новинках мобильной индустрии, прокомментировал появление учетной записи Mi Mix в Weibo следующим заявлением: После выпуска финальной стабильной версии фирменной оболочки Mix станет самым совершенным флагманом Xiaomi в этом году.
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«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%
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