Правительство Украины приняло решение продлить карантинные меры еще на неделю. Соответствующее решение обнародовано сегодня. Премьер-министр Денис Шмыгаль распорядился заменить во всех документах, относящихся к карантину, дату окончания ограничений с 11 мая на 22 мая.

В Украине продлили карантин до 22 мая

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