Происшествия

Телеканал RTVIТелеканал RTVIВ Украине задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета

Национальная полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом у себя в фейсбуке 12 декабря написал министр внутренних дел страны Арсен Аваков. Аваков добавил, что сейчас ведутся активные следственные действия, а суд скоро выберет подозреваемым меру пресечения.
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с чего всё началось
«Только что Нацполиция задержала и, с согласия Генеральной прокуратуры Украины, объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета», — написал Аваков в своем микроблоге Twitter
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