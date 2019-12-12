с чего всё началось

Национальная полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом у себя в фейсбуке 12 декабря написал министр внутренних дел страны Арсен Аваков. Аваков добавил, что сейчас ведутся активные следственные действия, а суд скоро выберет подозреваемым меру пресечения.

В Украине задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета

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