Происшествия
Телеканал RTVIВ Украине задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета
Национальная полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом у себя в фейсбуке 12 декабря написал министр внутренних дел страны Арсен Аваков. Аваков добавил, что сейчас ведутся активные следственные действия, а суд скоро выберет подозреваемым меру пресечения.
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Экономика
Путин оценил неисполнение бюджета на триллион рублей
Президент России Владимир Путин оценил заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о неисполнении расходов федерального бюджета в 2019 году на триллион рублей.
Политика
США договорились с Китаем об условиях торговой сделки
США договорились об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.
Общество
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Политика
Зеленский ответил на слова Путина о газе
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на реплику российского коллеги Владимира Путина о газе.
Финансы
Большинство экономистов верят в снижение ключевой ставки ЦБ
В этом году регулятор уже четырежды снижал ключевую ставку – суммарно на 1,25 п. п. с 7,75 до 6,5%. Причины такого единодушия – сохраняющийся тренд на замедление инфляции, невысокие инфляционные ожидания населения, укрепление рубля из-за договоренностей ОПЕК+ и сдержанная бюджетная политика.
Общество
«Фильмы для взрослых» становятся все популярнее в стране
Самой популярной категорией видео остается хентай. Однако не менее часто в поисковой строке появлялись запросы фильмов с русскими актрисами.
Политика
Зеленский впервые дал полноценное интервью российским СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский впервые дал полноценное интервью российскому телеканалу.
Происшествия
Во Владивостоке при пожаре погибли два человека
Происшествия
В Новой Зеландии нашли тела шести погибших из-за извержения вулкана
Полиция Новой Зеландии обнаружила тела шести погибших из-за извержения вулкана на острове Уайт-Айленд, которое произошло 9 декабря.
Политика
Сенат США единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян
Сенат конгресса Соединенных Штатов принял 12 декабря резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян, передает РИА "Новости".
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Политика
В сенате США одобрили билль, признающий Россию «спонсором терроризма»
Международный комитет сената США одобрил законопроект (билль), который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Армия и оружие
В ДНР заявили об успешном испытании комплексов радиоэлектронной борьбы
Политика
Почему два губернатора проблемных регионов уволились в один день
Как отставляли "красного" губернатора Руководство КПРФ до последнего пыталось договориться с Кремлем о сохранении поста за Левченко до выборов, рассказали РБК два источника, близких к региональным властям.
Футбол
Станислав Черчесов: «Важно, чтобы Дзюба и болельщики оставили все разногласия в уходящем году. Впереди — Евро!»
После разговора стало окончательно ясно: к четырем годам работы Черчесова во главе сборной России после Евро-2016 и вплоть до Евро-2020, прибавятся еще минимум два.
Экономика
86 млн рублей выделило правительство на поощрение чувашских чиновников
Чувашия получит из федерального бюджета 86 млн 462 тысячи рублей за достижение наилучших показателей деятельности органов исполнительной власти.
Армия и оружие
Россия занимает второе место по количеству военной авиации в строю
Политика
Саммит ЕС достиг соглашения по климату
Главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по климатическим изменениям, однако одна страна сообщества отказалась пока присоединиться к нему.
Политика
Германия призвала США не вводить санкции против «Северного потока 2»
Германия призывает сенат США не утверждать бюджет, предусматривающий санкции против проекта "Северный поток 2", Берлин находится в контакте с Вашингтоном по этому вопросу, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Общество
Четверть россиян находятся под угрозой увольнения
Около 26% россиян считают, что для них существует угроза увольнения.
Происшествия
У берегов Японии нашли пропавший полтора месяца назад российский катер
В Японии обнаружен пропавший российский катер, который вышел в море полтора месяца назад, сообщили РБК в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта.
Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился на 0,65% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69,99 рубля, свидетельствуют данные торгов на 17:50 на мск.
Гаджеты
Apple запускает беспроцентную рассрочку на покупку iPhone
Apple 10 декабря запустил предложение под названием «Самый умный способ купить ваш следующий iPhone».
Шоу-бизнес
Лоза подтвердил свои слова о спонсировании российскими артистами АТО
Композитор Юрий Лоза прокомментировал высказывание певицы Любови Успенской, которая раскритиковала его за обвинения в финансировании украинской армии.
Политика
Зеленский высказался за изменение Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей.
Политика
Путин сменил губернатора Еврейской автономной области
Сегодня президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя и назначил временно исполняющим главы региона сенатора Ростислава Гольдштейна.
Культура
Награды The Game Awards 2019 будут вручать маппеты и чемпион НБА
Среди гостей The Game Awards будут маппеты Доктор Бунзен и Бикер, а также трёхкратный чемпион НБА Стефен Карри.
Общество
День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря
Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.