Политика

РИА НовостиРИА НовостиЭксперт рассказал о сокращении украинского экспорта оружия

Ранее новый заместитель гендиректора концерна "Укроборонпром", бывший депутат Верховной рады Мустафа Найем заявил, что украинская компания "выигрывает" позиции у России на внешних рынках и продолжает с ней конкурировать.
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Новый заместитель генерального директора концерна «Укроборонпром», экс-депутат Верховной рады Мустафа Найем в интервью телеканалу ATR
 заявил, что украинская компания «выигрывает» позиции у России на внешних рынках и продолжает с ней конкурировать.
Телеканал 360°вчера в 20:52

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Эксперт рассказал о сокращении украинского экспорта оружия

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На Украине заявили о «победе» над Россией на мировом рынке оружия

Взгляд.рувчера в 19:53

В «Укроборонпроме» рассказали о «победе» над РФ на внешних рынках

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Газета.Ru01:32

В Киеве заявили о победе над Россией на оружейном рынке

Московский Комсомолецвчера в 18:35
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 04:13, Ашберн
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Зеленский прокомментировал переговоры с Россией по транзиту газа

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ход переговоров с Россией по транзиту газа.
РИА Новости 04:06
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Разрыв контракта с хоккеистом объяснили эффектностью его жены

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Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
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Политика

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Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
ТАСС 02:11
Политика

Захарова ответила Киеву на слова о готовности принять «пару областей»

РБК 03:31
Политика

Bild рассказала о санкциях США из-за «Северного потока-2»

Американские санкции против проекта «Северный поток-2» могут затронуть компании, участвующие в строительстве трубопровода, сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на источники в Сенате.
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Политика

Зеленский заявил, что никому не доверяет в мировой политике

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что никому не доверяет в мировой политике, в том числе главе российского государства Владимиру Путину.
РИА Новости 03:44
Общество

Путин и Си запустят «Силу Сибири» по телемосту

Вести.Ru 02:17
Происшествия

В районе Забайкальского края после ДТП ввели режим ЧС

Известия 03:41
Происшествия

На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика

Известия вчера в 06:22
Экономика

Территория КВЗ выставлена на торги под строительство жилья

Предлагаемая к продаже территория Казанского вертолетного завода входит в городскую программу реновации в жилые кварталы территорий промышленной, складской и прочей малоценной застройки в восточной части города Казань и восстановления культурно-исторической территории Адмиралтейской слободы.
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Начались съемки второго сезона сериала «Ничто не случается дважды»

iReactor 30 ноября в 14:43
Политика

В Евросоюзе заявили об отсутствии однозначной позиции по России

У входящих в Европейский союз стран нет единой позиции относительно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
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ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах

Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
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Как сообщается на сайте учреждения, 325168-й по счету сеанс, начавшийся 1 декабря 2019 года в 20:20, стал последним в истории киноцентра "Соловей".
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и составил 64,35 рубля.
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Ани Лорак расплакалась во время концерта в Киеве

Ани Лорак, исполнительница из Украины, расплакалась прямо на сцене во время съемок концерта для новогодней передачи «Главная елка страны», которую покажут 31 декабря 2019 года.
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Политика

США одобрили протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

2 февраля все страны-члены НАТО подписали протокол о вступлении Республики Северная Македония в альянс.
Lenta.ru вчера в 21:17
Общество

ЦБ хочет создать базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием

Центробанк России займется созданием межбанковской системы, с помощью которой можно будет анализировать устройства банковских клиентов для выявления сомнительных операций.
Коммерсантъ 01:02
Происшествия

Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия

Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.
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Политика

Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
РИА Новости вчера в 12:14
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Сообщения об угрозе взрыва поступили в два суда Москвы

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Миллион рублей потратил Филипп Киркоров на день рождения дочери Аллы-Виктории.
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Может ли вселенная быть закольцована: неожиданное открытие

Ученые утверждают, что существует небольшая вероятность того, что вселенная замкнута и представляет собой своего рода петлю.
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Танкер и сухогруз столкнулись в акватории Дона

Два судна получили повреждения после столкновения в акватории Дона, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.
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Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре

Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
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