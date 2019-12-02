с чего всё началось

Ранее новый заместитель гендиректора концерна "Укроборонпром", бывший депутат Верховной рады Мустафа Найем заявил, что украинская компания "выигрывает" позиции у России на внешних рынках и продолжает с ней конкурировать.

Происшествия Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки» Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.

Происшествия В Бурятии трёхлетнюю девочку забыли на ночь в сугробе «Сотрудниками полиции установлено, что 43-летний родственник девочки, проживающий в одном из СНТ Заиграевского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл её ночью на улице», — добавили в МВД.

Политика Китай ввел санкции в отношении США Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.

Экономика Территория КВЗ выставлена на торги под строительство жилья Предлагаемая к продаже территория Казанского вертолетного завода входит в городскую программу реновации в жилые кварталы территорий промышленной, складской и прочей малоценной застройки в восточной части города Казань и восстановления культурно-исторической территории Адмиралтейской слободы.

Политика В Евросоюзе заявили об отсутствии однозначной позиции по России У входящих в Европейский союз стран нет единой позиции относительно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Происшествия ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».

Общество В Москве закрылся киноцентр «Соловей» Как сообщается на сайте учреждения, 325168-й по счету сеанс, начавшийся 1 декабря 2019 года в 20:20, стал последним в истории киноцентра "Соловей".

Финансы Курс доллара вырос до 64,35 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и составил 64,35 рубля.

Музыка Ани Лорак расплакалась во время концерта в Киеве Ани Лорак, исполнительница из Украины, расплакалась прямо на сцене во время съемок концерта для новогодней передачи «Главная елка страны», которую покажут 31 декабря 2019 года.

Происшествия Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.

Политика Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.