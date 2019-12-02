Политика
РИА НовостиЭксперт рассказал о сокращении украинского экспорта оружия
Ранее новый заместитель гендиректора концерна "Укроборонпром", бывший депутат Верховной рады Мустафа Найем заявил, что украинская компания "выигрывает" позиции у России на внешних рынках и продолжает с ней конкурировать.
Читать в источнике
Оценить371
с чего всё началось
Новый заместитель генерального директора концерна «Укроборонпром», экс-депутат Верховной рады Мустафа Найем в интервью телеканалу ATR заявил, что украинская компания «выигрывает» позиции у России на внешних рынках и продолжает с ней конкурировать.Телеканал 360°вчера в 20:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 04:13, Ашберн
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Политика
Зеленский прокомментировал переговоры с Россией по транзиту газа
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ход переговоров с Россией по транзиту газа.
Хоккей
Разрыв контракта с хоккеистом объяснили эффектностью его жены
Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский заявил, что хоккейный клуб расторг контракт с Никитой Щербаком из-за его жены.
Происшествия
В Бурятии трёхлетнюю девочку забыли на ночь в сугробе
«Сотрудниками полиции установлено, что 43-летний родственник девочки, проживающий в одном из СНТ Заиграевского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл её ночью на улице», — добавили в МВД.
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
Политика
Bild рассказала о санкциях США из-за «Северного потока-2»
Американские санкции против проекта «Северный поток-2» могут затронуть компании, участвующие в строительстве трубопровода, сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на источники в Сенате.
Политика
Зеленский заявил, что никому не доверяет в мировой политике
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что никому не доверяет в мировой политике, в том числе главе российского государства Владимиру Путину.
Общество
Путин и Си запустят «Силу Сибири» по телемосту
Происшествия
На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика
Экономика
Территория КВЗ выставлена на торги под строительство жилья
Предлагаемая к продаже территория Казанского вертолетного завода входит в городскую программу реновации в жилые кварталы территорий промышленной, складской и прочей малоценной застройки в восточной части города Казань и восстановления культурно-исторической территории Адмиралтейской слободы.
Культура
Начались съемки второго сезона сериала «Ничто не случается дважды»
Политика
В Евросоюзе заявили об отсутствии однозначной позиции по России
У входящих в Европейский союз стран нет единой позиции относительно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
Происшествия
ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах
Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
Гаджеты
Xiaomi выпустила новую версию бестселлера Redmi Note 8 Pro
Вслед за «космическим» сиреневым Redmi Note 8, компания Xiaomi начала продажи новой версии старшей модели — Redmi Note 8 Pro.
Общество
В Москве закрылся киноцентр «Соловей»
Как сообщается на сайте учреждения, 325168-й по счету сеанс, начавшийся 1 декабря 2019 года в 20:20, стал последним в истории киноцентра "Соловей".
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала о своем генетическом заболевании
Анна Семенович в эфире шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ рассказала о своем генетическом заболевании.
Финансы
Курс доллара вырос до 64,35 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и составил 64,35 рубля.
Музыка
Ани Лорак расплакалась во время концерта в Киеве
Ани Лорак, исполнительница из Украины, расплакалась прямо на сцене во время съемок концерта для новогодней передачи «Главная елка страны», которую покажут 31 декабря 2019 года.
Политика
США одобрили протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
2 февраля все страны-члены НАТО подписали протокол о вступлении Республики Северная Македония в альянс.
Общество
ЦБ хочет создать базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием
Центробанк России займется созданием межбанковской системы, с помощью которой можно будет анализировать устройства банковских клиентов для выявления сомнительных операций.
Происшествия
Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия
Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.
Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
Происшествия
Сообщения об угрозе взрыва поступили в два суда Москвы
На прошлой неделе в течение двух дней поступали анонимные сообщения в суды столицы с угрозой взрыва, все они оказались ложными.
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров потратил миллион рублей на день рождения дочери
Миллион рублей потратил Филипп Киркоров на день рождения дочери Аллы-Виктории.
Космос
Может ли вселенная быть закольцована: неожиданное открытие
Ученые утверждают, что существует небольшая вероятность того, что вселенная замкнута и представляет собой своего рода петлю.
Происшествия
Танкер и сухогруз столкнулись в акватории Дона
Два судна получили повреждения после столкновения в акватории Дона, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре
Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.